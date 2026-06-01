El día después para los derrotados y los ganadores: cómo conseguir más votos

Se repite con frecuencia que los votos no son endosables, y es cierto. Sin embargo, los anuncios de apoyos y alianzas sí tienen un impacto significativo sobre la opinión pública. REUTERS/Luisa Gonzalez/Nathalia Angarita

Se repite con frecuencia que los votos no son endosables, y es cierto. Sin embargo, los anuncios de apoyos y alianzas sí tienen un impacto significativo sobre la opinión pública. El respaldo inmediato y contundente de Paloma Valencia a Abelardo de la Espriella, por ejemplo, fortalece la percepción del candidato opositor como favorito para la segunda vuelta, y puede atraer nuevos votantes, no solo entre quienes apoyaron a Valencia, sino también entre abstencionistas, indecisos y votantes en blanco.

En un contexto en el que el presidente Gustavo Petro y su candidato, Iván Cepeda, desconocen los resultados, la oposición enfrenta un reto adicional: lograr una victoria tan contundente que no deje margen a narrativas incendiarias capaces de alimentar la desconfianza y promover movilizaciones, tanto pacíficas como violentas. De ahí la importancia de consolidar alianzas tempranas. No obstante, para De la Espriella parecen existir pocas expectativas más allá del respaldo del Centro Democrático y de la incorporación de las maquinarias políticas de “los de siempre”, que acompañaban la campaña de Paloma Valencia.

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Sergio Fajardo destacó la alta cotización de su millón de votos, que considera “importante para definir la suerte de nuestro país”.

Por el lado de Sergio Fajardo, el candidato ha destacado la alta cotización de su millón de votos, que considera “importante para definir la suerte de nuestro país”. También anunció que tendrá un papel activo en las semanas venideras y que no se irá a ver ballenas a Nuquí. Sin embargo, sus conversaciones con las campañas podrían terminar siendo una reedición del encuentro en el Hotel El Prado de Barranquilla con Paloma Valencia: un ejercicio de purismo y distancia política sin acuerdos concretos. Resulta poco probable que Fajardo apoye a De la Espriella, a quien ha señalado de representar “la cultura mafiosa”, pero tampoco parece inclinado a respaldar a Cepeda, por sus mensajes contra la institucionalidad.

Los demás candidatos no alcanzaron el 1 %, aunque Claudia López y Santiago Botero superaron los 200.000 votos, y merecen una consideración aparte. En el caso de Botero, difícilmente alguien buscará el apoyo explícito de un dirigente acusado de violencia intrafamiliar en plena semana electoral. Respecto a López, su llamado a Cepeda para no desconocer los resultados estuvo acompañado por una invitación a “liderar una plataforma que defienda a la gente, enderece el rumbo de la campaña y de lo que ofrecen como gobierno”. López prefiere celebrar de nuevo el triunfo del petrismo antes que respaldar a quien ha denominado “el abogado de la mafia”, aunque su adhesión podría terminar siendo una noticia de impacto limitado.

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Claudia López le hizo un llamado a Cepeda para no desconocer los resultados y una invitación a “liderar una plataforma que defienda a la gente, enderece el rumbo de la campaña y de lo que ofrecen como gobierno”

En definitiva, los apoyos y alianzas representan un impulso para quienes avanzaron a la segunda vuelta, pero no garantizan la transferencia automática de votos. Las campañas deberán desplegar estrategias capaces de conquistar tanto a quienes eligieron otras alternativas como a quienes decidieron no votar.

Para Abelardo de la Espriella, eso debería traducirse en un mayor protagonismo de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, cuya imagen proyecta confianza, honestidad y profesionalismo, y en una menor exposición de los influenciadores de “Defensores de la Patria”, cuya beligerancia aleja a posibles aliados y votantes que no son “abelardistas”.

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Para la campaña del Pacto Histórico, la conquista de votantes provenientes de candidaturas derrotadas parece más compleja, por lo que su estrategia podría concentrarse en movilizar a quienes se abstuvieron de votar. May 31, 2026. REUTERS/Luisa Gonzalez

Para la campaña del Pacto Histórico, la conquista de votantes provenientes de candidaturas derrotadas parece más compleja, por lo que su estrategia podría concentrarse en movilizar a quienes se abstuvieron de votar. En varios departamentos donde Cepeda obtuvo la victoria, la abstención superó ampliamente el promedio nacional, como ocurrió en Bolívar y Córdoba. En ese contexto, las estructuras de movilización electoral en la Costa Atlántica —bien conocidas en Colombia— vuelven a cobrar relevancia. Han sido decisivas en más de una segunda vuelta mediante prácticas cuestionadas o incluso abiertamente ilegales, pero difíciles de ignorar por su efectividad.

Así las cosas, mientras Abelardo de la Espriella tendría un mayor margen para disputar los votos de las campañas derrotadas, Iván Cepeda podría apostar con más fuerza por ampliar la participación entre quienes se quedaron al margen de las urnas.

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