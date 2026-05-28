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Francisco Maturana habló de su muerte como argumento para no dirigir más equipos: “Lo que me queda es poquito”

El dos veces mundialista y campeón de la Copa América confesó que no le interesa asumir un proyecto a largo plazo

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Francisco "Pacho" Maturana
El estratega afirmó que tiene claridad de que el día de su muerte no está lejos - crédito Visuales IA

Francisco “Pacho” Maturana fue el técnico que hizo que Colombia volviera a una Copa del Mundo en 1990, dirigió dos torneos de esta índole con la Tricolor, fue el estratega del equipo campeón de la Copa América de 2001 y levantó la primera Copa Libertadores ganada por un club cafetero.

A nivel internacional, es uno de los pocos entrenadores colombianos que ha llegado a dirigir en las ligas más importantes de Europa y en la actualidad, sigue siendo mencionado como uno de los referentes del deporte más popular en Sudamérica.

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A pesar de que lleva varios años alejado de la dirección técnica y que trabaja desde un rol diferente en Atlético Nacional, Maturana no ha dejado de recibir ofertas de clubes que buscan que retome la profesión que lo convirtió en una leyenda del fútbol colombiano.

Maturana confesó por qué no dirigirá más

Francisco 'Pacho' Maturana - crédito Colprensa
Maturana no dirige un equipo profesional desde 2019 - crédito Colprensa

La posibilidad de que vuelva a estar en la línea técnica de un equipo fue una de las preguntas que le hicieron a “Pacho Maturana” en el pódcast “Un Break Más”, en el que el oriundo de Quibdó confesó que se trata de un tema de tiempo.

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“No, uno presiente muchas cosas. Yo tenía mis momentos cuando pensaba (en volver a ser entrenador), en África hace poquito, pero ya no, no me interesa, porque ya sé que lo que me queda es poquito, tengo esa sensación”.

Maturana hizo una reflexión sobre la muerte al hablar de dónde están sus colegas del fútbol que eran mayores y que ha tenido que despedir en los últimos años. “Hay un escenario en el que ya están los amigos míos, y en ese escenario ellos están por allá calentando”, fue la respuesta del exfutbolista de 77 años.

Bogotá. 28 Octubre 2016. Francisco 'Pacho' Maturana, el antes director técnico de la Selección Colombia y ahora conferencista. (Colprensa - Juan Páez).
El oriundo de Quibdó es considerado el mejor técnico de la historia de Colombia - crédito Colprensa

El estratega confesó que está preparado para el momento de morir y reveló que sobre ese tema solo tiene algo que no ha podido definir con el paso del tiempo y es cómo aceptar la pérdida de su mamá.

“Solo hay una muerte que yo no entiendo o tengo una directriz de ese tipo de muerte, es la muerte de una madre. Para mí, las madres no mueren, sino que en su infinita generosidad, se transforman para poder estar con uno en todas partes”.

Francisco Maturana habló de su día a día y el cuidado que afirma tener por parte de su madre, a la que afirma ver en diferentes lugares.

“Hay momentos en los que uno decía: ‘No llame a mi mamá’, siempre estaba la mamá ahí. Pero cuando la madre muere, uno ya no siente eso, sino que uno mira para un lado y la ve, uno mira para allá y la ve. Ella siempre está pendiente de uno, o uno la siente, mi mamá yo no sé hace cuántos años se murió, pero yo sigo pensando que no se ha muerto. Yo, semanalmente voy, converso con ella y me vengo mucho más fuerte, pero sé que en cualquier momento estaré por allá, porque ella debe estar pegada de Dios para que nos dé la mano”, puntualizó.

Francisco Maturana
Maturana dirigió los mundiales de Italia 1990 y Estados Unidos 1994 - crédito Colprensa

Cabe recordar que los últimos clubes que dirigió Maturana fueron Al Nassr, en el que actualmente milita Cristiano Ronaldo, Once Caldas y Royal Pari de Bolivia.

En 2012 dejó Arabia luego de dirigir en 25 partidos al equipo de Medio Oriente, en 2017 fue despedido de Once Caldas tras 21 compromisos y su última experiencia fue en Bolivia, en donde terminó el torneo local de 20 jornadas.

Desde entonces, Maturana forma parte de la junta directiva de Atlético Nacional y se desempeña como Director de Desarrollo. Su labor incluye apoyar en la formación de jóvenes talentos y aportar su experiencia en aspectos tácticos, especialmente en defensa.

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