Colombia

La reunión que nunca fue: Colombia Renaciente reprendió a Julián Forero por anunciar un encuentro con Iván Cepeda antes de las elecciones

La postergación del encuentro motivó a la dirigencia partidista a aplicar correctivos sobre la actuación de Fuchi, que fue obligado a retirar publicaciones y podría recibir un acción disciplinaria por sus acciones sin autorización

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La divulgación pública de una reunión fallida entre el representante gremial y el candidato presidencial generó un mensaje de reproche desde la dirección de Colombia Renaciente, que advirtió consecuencias por contravenir la neutralidad interna durante la campaña electoral - crédito Julian Forero/Instagram

El concejal Julián Forero, conocido como Fuchi y representante de los gremios de conductores en Bogotá, anunció el lunes 25 de mayo la posibilidad de reunirse con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, para discutir las principales exigencias y preocupaciones del sector transportador.

La expectativa era alta: el propio Cepeda había enviado una invitación formal para el encuentro, programado para el miércoles 27 de mayo, lo que motivó a Fuchi a convocar, a través de sus redes sociales, a líderes gremiales y seguidores para que lo acompañaran y dieran su voto de confianza.

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Sin embargo, la jornada terminó en un escenario muy distinto al esperado. Esa noche, Fuchi publicó un nuevo video en Instagram explicando que la reunión no se realizó: “No se logró la reunión... Y lo que para mí era un simple diálogo hoy se me puede convertir en una sanción”, relató visiblemente frustrado.

Según el concejal, la ausencia de Cepeda se debió a dos factores: el aplazamiento de una sesión plenaria en el Congreso por la proximidad de las elecciones presidenciales y la decisión del candidato de continuar con su agenda en la Costa Atlántica.

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La reunión programada entre Fuchi e Iván Cepeda para discutir las demandas del sector transportador fue cancelada por razones logísticas y políticas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
La reunión programada entre Fuchi e Iván Cepeda para discutir las demandas del sector transportador fue cancelada por razones logísticas y políticas - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Un diálogo frustrado y un llamado de atención

Lejos de ser solo un desencuentro logístico, el intento de diálogo con Iván Cepeda tuvo consecuencias internas para Forero. En su video, el concejal reveló que fue reprendido por la dirección del partido Colombia Renaciente, al que pertenece, por anunciar públicamente la reunión y por no acatar las directrices estatutarias de neutralidad política en la primera vuelta presidencial.

“Me tocó bajar el video de mis redes sociales, el que hice ayer de la reunión del candidato Iván Cepeda, porque mi partido se emberracó”, contó Fuchi. El partido le envió un mensaje advirtiendo que cualquier reunión con candidatos presidenciales, así como la difusión de los encuentros, constituía un incumplimiento de las instrucciones de la junta directiva y que el caso se trasladaría a las instancias disciplinarias.

El concejal reconoció que se enfrenta al riesgo de una sanción e incluso a la pérdida de su curul si insiste en dialogar con aspirantes presidenciales sin la autorización expresa del partido. “Esto me obliga a quedarme callado y a no poder socializar con ningún candidato presidencial nuestra causa. Qué tristeza, compañeros, que en este mundo político uno no pueda buscar que las causas por las que uno pelea se vuelvan visibles”, lamentó.

Fuchi manifestó su frustración tras ser obligado a retirar publicaciones sobre la reunión con Cepeda, para acatar las directrices partidistas en época electoral - crédito Julián Forero
Fuchi manifestó su frustración tras ser obligado a retirar publicaciones sobre la reunión con Cepeda, para acatar las directrices partidistas en época electoral - crédito Julián Forero

Forero concluyó que, para evitar problemas, no volverá a referirse públicamente a programas, propuestas ni candidaturas presidenciales, e invitó a sus seguidores a votar por quien prefieran, con responsabilidad y defendiendo los intereses de conductores y motociclistas.

Propuestas para el Soat

A pesar de la polémica, Fuchi aprovechó sus canales para socializar con la ciudadanía una serie de propuestas sobre el Seguro Obligatorio de Tránsito (Soat), tema crucial para los conductores del país. Entre las ideas planteadas destacan:

  • Descuentos especiales para buenos conductores: quienes no hayan usado el Soat deberían pagar menos en la renovación.
  • Soat vinculado al conductor, no al vehículo: facilitar que el seguro cubra a la persona, sin importar cuántos vehículos posea.
  • Descuentos por restricción vehicular: quienes solo pueden circular la mitad del año por el pico y placa, deberían pagar sólo la mitad del Soat.
  • Tarifas diferenciadas por cilindraje para motociclistas: mantener tarifas reducidas para mototrabajadores y ajustar tarifas para motos de mayor cilindraje, evitando subsidios cruzados.

Fuchi pidió a sus seguidores que opinaran sobre estas propuestas y resaltó la importancia de debatirlas en el contexto electoral, pese a las restricciones impuestas por su partido.

La idea de Fuchi de establecer tarifas diferenciadas de Soat para motociclistas busca beneficiar a mototrabajadores y ajustar precios por cilindraje - crédito Concejo de Bogotá
La idea de Fuchi de establecer tarifas diferenciadas de Soat para motociclistas busca beneficiar a mototrabajadores y ajustar precios por cilindraje - crédito Concejo de Bogotá

El debate del Soat en la campaña presidencial

Hasta ahora, la única candidata presidencial que se ha comprometido con una reforma integral al Soat es Paloma Valencia, que propone exonerar a las motocicletas de hasta 250 c.c. de la obligación de adquirir el seguro, casi el 90% del parque automotor actual en Colombia.

Su iniciativa busca beneficiar a más de 13,5 millones de colombianos, modificando el Código Nacional de Tránsito y financiando la atención a las víctimas de accidentes mediante recursos estatales y multas existentes, sin crear nuevos impuestos ni recargos. El beneficio se perdería si la moto supera el cilindraje permitido, y la atención médica de urgencias para accidentados sería garantizada por el Estado.

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