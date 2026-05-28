Esto han gastado los candidatos presidenciales en campaña: De la Espriella, Valencia y Cepeda son los que más han invertido

El director explicó que las 14 campañas reportan ingresos por más de $84.000 millones - crédito Transparencia por Colombia

A tres días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026, Transparencia por Colombia informó que las 14 campañas que inicialmente se unieron a la carrera electoral registraron ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras.

El Segundo Informe de Seguimiento a la Financiación de las Campañas Presidenciales 2026 indica que el total de ingresos reportados por las 14 candidaturas –de las cuales tres ya renunciaron– asciende a $84.186.969.215 y que el total de gastos llega a $68.487.128.120. Según el reporte, la principal fuente de financiación registrada son los créditos con entidades financieras, que representan el 94% de los ingresos.

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Todas las campañas presidenciales han registrado sus gastos e ingresos en el aplicativo Cuentas Claras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Los datos expuestos en el aplicativo también muestran que las campañas de Abelardo De La Espriella (derecha), Paloma Valencia (derecha) e Iván Cepeda (izquierda) reúnen el 92% de todos los ingresos y el 90% de todos los gastos registrados hasta la fecha.

“Se evidencia una relación directa entre las candidaturas que lideran la mayoría de las encuestas y la mayor proporción de ingresos y gastos reportados”, explicó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

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Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia son los candidatos que más dinero han gastado en sus campañas - crédito Segundo Informe de Seguimiento a la Financiación de las Campañas Presidenciales 2026/Transparencia por Colombia

Abelardo de la Espriella: $32.000.000.000 en ingresos y $26.087.494.198 en gastos.

Paloma Valencia: $30.000.000.000 en ingresos y $22.308.958.372 en gastos.

Iván Cepeda: $15.000.000.000 en ingresos y $13.242.467.490 en gastos.

En términos concretos, la campaña de De la Espriella reporta la adquisición de créditos con el Banco de Bogotá por $15.000.000.000, con Bancolombia por $12.000.000.000 y con Bbva por $5.000.000.000, de acuerdo con el informe. La campaña de Valencia, por su parte, registró un crédito con Bancolombia por $30.000.000.000, mientras que la de Cepeda informó sobre la adquisición de un crédito con Confiar Cooperativa Financiera por $15.000.000.000.

Los créditos son las principales fuentes de ingreso de las campañas - crédito Segundo Informe de Seguimiento a la Financiación de las Campañas Presidenciales de 2026/Transparencia por Colombia

¿En qué se han gastado la plata?

El informe indica que la propaganda electoral concentra el 71,4% de los gastos informados en Cuentas Claras. El segundo rubro es administración, con el 16% del total, y dentro de ese concepto se identificaron también pagos a influenciadores en redes sociales.

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En el caso de Cepeda, el informe ubica como principales rubros la propaganda electoral, con $9.931.400.179, y los actos públicos, con $1.535.692.500. Mientras tanto, la campaña de Abelardo de la Espriella ha destinado $18.836.210.052 para propaganda electoral y $5.832.299.558 para gastos de administración.

Paloma Valencia, por su parte, ha invertido la mayoría de los recursos en propaganda electoral, con $15.756.354.584, y en gastos de administración, con $3.268.249.701 destinados a ese rubro.

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La propaganda electoral es el principal gasto de las campañas - crédito Segundo Informe de Seguimiento a la Financiación de las Campañas Presidenciales de 2026/Transparencia por Colombia

Transparencia por Colombia detalló en el informe que el gasto en actos públicos equivale apenas al 4,9% del total reportado por todas las candidaturas. "Esta cifra es aún baja, si se tienen en cuenta los eventos de cierre de campaña realizados durante la última semana. Por lo tanto, es de esperarse que el reporte de gastos por este concepto aumente en estos últimos días previos a la elección”, indicó.

¿Cómo van los candidatos con el respeto de topes de financiación?

El umbral de gastos permitido para la primera vuelta es de $39.003.138.605, según precisó Transparencia por Colombia y, hasta el momento, ninguna de las tres candidaturas con mayor volumen de recursos supera el 70% de ese tope de financiación.

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De la Espriella es quien presenta el mayor nivel de ejecución frente al tope autorizado, con el 67%. Le siguen Valencia, con el 57%, y Cepeda, con el 34%.

El informe añade que, entre el 20 y el 21 de mayo de 2026, el Consejo Nacional Electoral aprobó y ordenó el pago de anticipos estatales por $21.567.280.000 para las campañas de los aspirantes presidenciales Claudia López, Santiago Botero, Sergio Fajardo, Sondra Macollins y Mauricio Lizcano. Sin embargo, esos recursos aún deben ser registrados como ingreso en el aplicativo Cuentas Claras.

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“Hacemos un llamado a las campañas para que continúen con el cumplimiento de los reportes de ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras. También esperamos que el CNE garantice la estabilidad y el correcto funcionamiento del aplicativo Cuentas Claras durante lo que resta del proceso electoral e invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad y posibles delitos electorales que se evidencien durante los últimos días de campaña”, expresó el director de Transparencia por Colombia.