Asocapitales activó plan de prevención ante posible fenómeno de El Niño: “Es necesario actuar antes de que se profundicen los impactos”

La organización alertó sobre una alta probabilidad de que el fenómeno tenga intensidad fuerte o muy fuerte - crédito Colprensa y Canva

Ante la alta probabilidad de que Colombia enfrente un fenómeno de El Niño de intensidad fuerte o muy fuerte durante el segundo semestre de 2026, Asocapitales puso en marcha una estrategia nacional de prevención y coordinación institucional orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de las ciudades capitales frente a posibles emergencias climáticas.

La iniciativa reúne a entidades del Gobierno nacional, organismos técnicos y autoridades territoriales con el propósito de anticipar escenarios de riesgo y preparar medidas preventivas relacionadas con desabastecimiento hídrico, presión sobre el sistema energético, incendios forestales, afectaciones económicas y riesgos en salud pública. Según los reportes climáticos presentados en el marco de esta estrategia, existe un 82% de probabilidad de ocurrencia del fenómeno entre mayo y julio de 2026 y un 96% de probabilidad de que el año cierre bajo condiciones fuertes o muy fuertes.

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“Desde Asocapitales estamos articulando a las ciudades capitales con las entidades nacionales, ministerios y organismos responsables de la gestión del riesgo para anticiparnos y prepararnos frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño. El objetivo es pasar de la reacción a la prevención, con información oficial, seguimiento técnico y coordinación permanente”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

La estrategia contempla el trabajo conjunto con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Ideam, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y otros organismos encargados de la prevención y atención de emergencias en el país.

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Coordinación entre ciudades y entidades nacionales

Asocapitales articuló acciones con la Ungrd, Ideam y varios ministerios nacionales - crédito Asocapitales

Asocapitales informó que la estrategia busca consolidar una agenda preventiva nacional que permita a los mandatarios locales fortalecer la preparación institucional y territorial frente a los efectos que podría generar el fenómeno climático.

La organización recordó que las ciudades capitales concentran cerca del 47% de la población nacional y representan aproximadamente el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. En ese contexto, advirtió que cualquier afectación climática tendría impactos directos sobre la economía, los servicios públicos y la calidad de vida de millones de ciudadanos.

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Dentro de las acciones planteadas se encuentra el intercambio permanente de información técnica, el monitoreo constante de variables climáticas y la activación temprana de medidas preventivas para reducir riesgos y responder de manera coordinada ante posibles emergencias.

Asocapitales insistió en que el principal desafío no es únicamente responder cuando ocurren las emergencias, sino fortalecer la capacidad institucional para anticiparse a los impactos del fenómeno climático.

De acuerdo con los análisis técnicos socializados por la entidad, el país ya presenta señales de alerta relacionadas con el incremento de temperaturas y la disminución de precipitaciones. Entre el 1 y el 14 de mayo de 2026, las alertas por incendios forestales pasaron de siete a 90 registros a nivel nacional, mientras más del 50% de los municipios de la región Caribe presentan alertas activas.

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La organización indicó además que distintas ciudades y regiones estratégicas podrían enfrentar riesgos relacionados con el abastecimiento de agua, disminución en la generación energética, afectaciones agrícolas, incremento de enfermedades transmitidas por vectores y deterioro en la calidad del aire.

Herramientas técnicas para anticipar riesgos

La entidad lanzó un tablero digital con más de 20 variables para seguimiento climático - crédito Asocapitales

Como parte de la estrategia preventiva, Asocapitales anunció la implementación de herramientas orientadas a fortalecer la toma de decisiones en las ciudades capitales con base en información oficial y seguimiento técnico.

Entre estas herramientas se encuentra el “ABC del Fenómeno de El Niño”, definido por la entidad como un instrumento pedagógico y técnico que reúne información sobre riesgos, impactos esperados, competencias territoriales y rutas de actuación para alcaldes y equipos de gestión del riesgo.

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Asimismo, fue presentado un tablero digital de seguimiento y monitoreo que integra más de 20 variables estratégicas relacionadas con niveles de embalses, temperaturas, precipitaciones, alertas por incendios forestales, comportamiento energético, calidad del aire, indicadores epidemiológicos y riesgos territoriales.

Según Asocapitales, esta plataforma permitirá a las ciudades capitales hacer seguimiento permanente al comportamiento del fenómeno y adoptar medidas preventivas oportunas basadas en datos actualizados. La entidad señaló que la herramienta fue diseñada para fortalecer la capacidad de monitoreo y facilitar la adopción de decisiones preventivas antes de que se presenten escenarios críticos.

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Alcaldes deberán activar medidas preventivas

Los alcaldes deberán actualizar planes de contingencia y activar medidas preventivas - crédito Asocapitales

Asocapitales recordó que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los alcaldes son la primera autoridad en gestión del riesgo dentro de sus territorios y cuentan con facultades para activar planes de contingencia, convocar Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y declarar calamidad pública en caso de ser necesario.

Dentro de las acciones prioritarias promovidas por la organización se encuentran la actualización de planes de contingencia, la implementación de esquemas de ahorro de agua y energía, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la coordinación con empresas de servicios públicos y el desarrollo de estrategias de comunicación preventiva con la ciudadanía.

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La entidad también anunció que continuará realizando mesas técnicas, acompañamiento especializado y seguimiento permanente a las ciudades capitales para apoyar la preparación territorial frente a la posible intensificación del fenómeno climático durante los próximos meses.

“El país necesita actuar antes de que se profundicen los impactos. La prevención, la información oficial y la articulación institucional serán determinantes para proteger a millones de ciudadanos y reducir los riesgos sobre las ciudades capitales”, concluyó Santamaría.