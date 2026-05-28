Lucas González, director técnico del Deportes Tolima, reveló si seguirá o no en el equipo: “Cambiar es un proceso natural”

Este fue uno de los mensajes de Lucas Gonzáles a sus dirigidos en el minuto de hidratación de Copa Libertadores - crédito ESPN

El futuro de Lucas González en el Deportes Tolima quedó abierto tras las declaraciones del entrenador en las que reconoció que una eventual salida del club podría darse de manera natural. Aunque aseguró sentirse orgulloso de dirigir al conjunto Pijao, también dejó claro que en el fútbol la estabilidad depende de los resultados.

“Estoy muy orgulloso de ser el entrenador del Deportes Tolima. A mí lo que realmente me mueve el corazón es ganar y, cuando demos el siguiente paso, debemos hacerlo para avanzar. Cambiar de club será una decisión natural si se tiene que dar”, expresó el técnico, dejando en entredicho su continuidad para el futuro cercano.

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Deportes Tolima venció por goleada a Nacional de Uruguay en la cuarta fecha de la Copa Libertadores - crédito ESPN

El estratega habló con sinceridad sobre la realidad de los entrenadores y la presión constante que existe en el fútbol profesional. Según explicó, el respaldo o las críticas hacia un técnico cambian rápidamente dependiendo de los resultados obtenidos dentro del campo.

“Vivimos en una profesión en la que la estabilidad no existe”, afirmó González. “Más allá de que la gente te quiera o no, todo depende de los resultados”, añadió.

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Lucas Gonzáles dirigiendo al Deportes Tolima, lo hace desde el 2025 - crédito Deportes Tolima

Dueño del Deportes Tolima

Más allá de referirse a su futuro, Lucas González destacó el momento institucional que atraviesa el Deportes Tolima y aseguró que gran parte del crecimiento deportivo del club se debe al proyecto liderado desde la dirigencia.

El entrenador recordó recientemente el logro alcanzado por el equipo al igualar un registro de Atlético Nacional relacionado con clasificaciones a octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, insistió en que el mérito no debe centrarse únicamente en el cuerpo técnico o los jugadores.

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Juan Pablo Torres expresa su felicidad con la clasificación de Deportes Tolima a los octavos de final de la Copa Libertadores tras igualar este martes 0-0 con Universitario de Deportes en el estadio Monumental en Lima - crédito Paolo Aguilar/EFE

“Esto no pasa porque yo esté acá. Tiene mucho que ver con el presidente que tenemos, un empresario que tiene muy clara su visión. Cuando digo que soy un afortunado de dirigir este club, no solo hablo de los jugadores, sino también de mi presidente, que es un ejemplo para el fútbol colombiano”, comentó sobre César Camargo, dueño y presidente del Deportes Tolima.

Las palabras del técnico reflejan la estabilidad institucional que ha caracterizado al Tolima durante los últimos años, lo que le ha permitido mantenerse como protagonista tanto en la Liga BetPlay como en competencias internacionales.

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Su idea de juego y la relación con los jugadores

Durante su intervención, Lucas González también profundizó sobre su visión táctica del fútbol y la manera en la que intenta transmitir sus ideas al plantel. El entrenador explicó que todo parte de una “intencionalidad colectiva”, concepto que considera clave para que el funcionamiento del equipo fluya dentro del terreno de juego.

“Cuando esa intención colectiva está clara, cada jugador debe alinear su individualidad con esa idea para que todo funcione”, señaló el técnico.

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Incluso utilizó como ejemplo algunos partidos recientes del fútbol sudamericano para explicar cómo analiza los comportamientos tácticos de los equipos. Según dijo, el fútbol colombiano puede competir y obtener resultados sin renunciar al buen juego.

“Se puede jugar bien al fútbol y conseguir resultados”, aseguró González, quien además reveló detalles sobre su método de trabajo con el grupo.

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El entrenador confesó que no acostumbra realizar charlas motivacionales tradicionales, ya que considera que la verdadera motivación nace desde el aspecto táctico y la comprensión del juego. También destacó la importancia de las pausas de hidratación durante los partidos, pues le permiten corregir detalles y medir el impacto de sus indicaciones.

“Yo hablo desde la sinceridad con mis jugadores”, afirmó.

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Finalmente, contó que una de sus dinámicas habituales durante los entretiempos consiste en escuchar directamente a los futbolistas. “Casi todas las charlas comienzan con dos preguntas: cómo se sienten y qué están viendo en el partido. Ellos me dicen cosas que desde afuera muchas veces no alcanzo a notar”, explicó.

Con esas declaraciones, Lucas González volvió a mostrar una faceta reflexiva y cercana con su plantel, mientras deja abierta la incógnita sobre cuánto tiempo más continuará liderando el proyecto deportivo del Deportes Tolima.

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