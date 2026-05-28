Copa Libertadores y Copa Sudamericana: hora y dónde ver el sorteo de los octavos de final

La Copa Sudamericana y la Copa Libertadores entrarán en su fase de octavos de final a partir de agosto de 2026 - crédito César Olmedo/REUTERS

Se acerca el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en la que participaron seis equipos colombianos: uno ya quedó eliminado, tres definieron su futuro y dos todavía deben resolver su destino el jueves 28 de mayo.

La Conmebol dejó listo el sorteo de los octavos de final, instancia que definirá a los 16 mejores de cada torneo y emparejará las llaves para el inicio de la ronda eliminatoria, en la que los candidatos al título medirán su nivel en cruces directos.

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Como antecedente, Deportes Tolima fue el único club del fútbol colombiano que accedió a los octavos de final. Independiente Medellín y Santa Fe quedaron eliminados en la última jornada, mientras que Junior perdió esa posibilidad desde la fecha cuatro por los resultados acumulados.

Hora y dónde ver el sorteo de los octavos

Ya está asegurada la presencia de la mayoría de los equipos en la siguiente fase de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con un matiz clave en el segundo torneo: además de los octavos de final, algunos clubes avanzan a la ronda de playoffs, cuyos cruces quedan definidos por el rendimiento y no pasan por sorteo.

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El viernes 29 de mayo, la Conmebol realizará el sorteo de los octavos de final de ambos certámenes desde las 10:00 a. m. (hora de Colombia), en su sede de Luque, Paraguay, en el área metropolitana de Asunción.

El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 quedó para el 29 de mayo - crédito Conmebol

En la Copa Libertadores, los equipos se distribuirán en dos bombos: los ocho líderes de grupo y los ocho segundos. De ese emparejamiento saldrán las llaves, sin restricción por país, un punto que en el caso colombiano no aplicará porque solo aparece Deportes Tolima.

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En la Copa Sudamericana, el sorteo emparejará a los primeros de la fase de grupos con las llaves que provengan de los playoffs. De esa manera, los clubes que disputen esa instancia ya tendrán trazado el camino hacia los octavos, un dato operativo para la planificación de cada cuerpo técnico.

La Copa Sudamericana también se sorteará con la Libertadores, en los octavos de final, el 29 de mayo - crédito Conmebol

Durante la noche del jueves 28 de mayo se completará el listado de clasificados en los dos torneos de la Conmebol. La final de la Copa Libertadores será en Montevideo y la de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

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Esta es la situación de los colombianos

En la última fecha de la fase de grupos, seis clubes colombianos llegaron con opciones de avanzar o mantenerse en competencia. Por ahora, solo uno quedó sin posibilidades de continuar en torneos Conmebol.

Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 2-1 con O’Higgins en El Campín, resultado que le quitó el cupo a los playoffs pese a que dependía de sí mismo.

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Millonarios cayó 2-1 ante O'Higgins de Chile en el estadio El Campín, por la sexta fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

En la Copa Libertadores, Independiente Medellín y Santa Fe terminaron terceros en los grupos A y E, respectivamente, y obtuvieron el pase a los playoffs de la Copa Sudamericana, luego de quedarse sin opción de avanzar a los octavos.

Deportes Tolima fue el único club colombiano que siguió en carrera en la Libertadores, al asegurar el segundo lugar del grupo B con el 0-0 frente a Universitario en Lima. En esa zona quedó por detrás de Coquimbo Unido, que lideró el grupo.

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En el cierre de la fase de grupos,Junior buscará el “premio” de caer a la Copa Sudamericana tras optar por el tercer lugar del grupo F de la Libertadores. Por su parte, América necesitará vencer a Macarápara garantizar su clasificación a los octavos del segundo torneo.