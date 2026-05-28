Lucas González, técnico del Deportes Tolima, comparó a un volante de la selección Colombia con Sergio Busquets

El mediocampista fue convocado al Mundial 2026 - crédito _JorgeV__/X

Lucas González aseguró que Kevin Castaño es un futbolista distinto dentro del mediocampo colombiano. El actual técnico del Deportes Tolima no solo elogió al volante de la selección Colombia, sino que incluso lo comparó con Sergio Busquets, uno de los mediocentros más importantes de la historia reciente del fútbol mundial.

El entrenador habló del jugador de River Plate mientras analizaba las posibilidades de la ‘tricolor’ de cara al Mundial y destacó especialmente la inteligencia táctica del volante antioqueño. “Para mí es el mejor mediocentro del fútbol colombiano, mediocentro estilo Sergio Busquets”, afirmó González en entrevista con Win Sports.

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Internacional de Miami es el segundo equipo en la carrera de Sergio Busquets - crédito ESPN FC

Según explicó el entrenador, muchas veces el trabajo de un mediocentro no es entendido por el público, ya que su aporte va mucho más allá de lo que hace con el balón. Lucas insistió en que el funcionamiento colectivo depende de futbolistas que logren equilibrar al equipo y conectar todas las piezas dentro del sistema táctico.

“Construir un equipo de fútbol es muy difícil. La gente ve cómo juega uno acá o allá, pero no ve cómo unas piezas encajan con otras para contrarrestar al rival”, comentó el estratega, defendiendo el papel que cumple Castaño dentro del esquema de Néstor Lorenzo.

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Lucas González comparó a Kevin Castaño con Sergio Busquets - crédito FC Barcelona/Deportes Tolima/ FCF

Lucas González defendió el rol táctico de Kevin Castaño

El técnico dejó claro que la convocatoria y presencia de Kevin Castaño en la selección Colombia no es casualidad. Para él, si Néstor Lorenzo lo tiene en cuenta es porque entiende perfectamente cómo puede aportar dentro de determinados partidos y contextos tácticos.

González reconoció además que su opinión puede estar influenciada por la buena relación personal que mantiene con el mediocampista, aunque insistió en que su rendimiento habla por sí solo.

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“Seguramente Néstor lo tendrá ahí como alternativa para algunos partidos que él se imagina. De pronto no soy objetivo porque tuve a Kevin y tengo una gran relación con él, pero es un gran mediocentro”, señaló.

El entrenador también reveló parte de sus planes para las próximas semanas. Tras finalizar el semestre con Deportes Tolima, viajará a Europa para realizar cursos de táctica en Ámsterdam y posteriormente acompañará a su familia a Orlando antes de asistir al partido entre Colombia y Portugal.

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El compromiso amistoso entre la selección Colombia y Portugal se disputará el próximo 18 de junio en Miami, como parte de la preparación de ambos equipos para la Copa Mundial.

Castaño jugó para Águilas Doradas en Colombia - crédito @kevincasta5/Instagram

Las estadísticas de Kevin Castaño y Sergio Busquets

La comparación hecha por Lucas González toma fuerza especialmente por las características tácticas de ambos jugadores. Aunque Busquets construyó una carrera histórica en Europa, el colombiano ha comenzado a consolidarse como uno de los mediocentros de mayor proyección del continente.

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Sergio Busquets

Partidos oficiales a nivel de clubes: 863

Goles: 20

Asistencias: 67

Partidos con la Selección de España: 146

Goles con España: 2

Campeón del Mundo en 2010

Campeón de la Eurocopa en 2012

Ganó 34 títulos oficiales

Conquistó 9 ligas españolas y 3 Champions League

Kevin Castaño

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Valor de mercado: 5 millones de euros

Partidos con Selección Colombia en Eliminatorias (2023-2026): 9

Partidos en Copa América: 4

Asistencias con Colombia: 1

Con FC Krasnodar disputó 25 partidos, con 1 gol y 4 asistencias

En River Plate suma más de 15 apariciones internacionales

Tiene una precisión de pase superior al 90 % en la mitad del campo

Finalmente, Lucas González también habló de uno de sus grandes sueños personales: dirigir algún día a la selección Colombia. El entrenador recordó con emoción cómo admiraba a Francisco Maturana cuando era niño y confesó que convertirse en seleccionador nacional sigue siendo una meta que lo motiva profundamente.

“Dirigir a la selección Colombia es un sueño que tengo desde niño. Yo veía a Pacho Maturana y se me aguaban los ojos”, concluyó el técnico del Deportes Tolima.

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