Envigado vs. Real Cartagena: dónde y a qué hora ver la final vuelta del Torneo BetPlay 2026-1

Envigado será local en la final vuelta ante Real Cartagena, la serie la va ganando Envigado 3-2 - crédito Dimayor

La final del Torneo BetPlay Dimayor 2026-1 ya tiene todo listo para conocer a su campeón. Envigado F. C. recibirá a Real Cartagena el viernes 29 de mayo en el partido de vuelta de una serie que llega cargada de expectativa tras el emocionante 3-2 conseguido por el cuadro antioqueño en el duelo de ida disputado en el estadio Jaime Morón León.

El compromiso definitivo se jugará en el estadio Polideportivo Sur de Envigado a partir de las 3:00 p. m. y contará con transmisión de Win Sports y Win+ Fútbol para toda Colombia.

PUBLICIDAD

Jhon Durán hizo parte de algunas prácticas de Envigado previo al partido ante Real Cartagena - crédito @envigadofc/Instagram

La serie quedó abierta luego de un intenso primer encuentro en Cartagena, donde Envigado logró sacar ventaja gracias a una destacada actuación ofensiva. El conjunto naranja golpeó en momentos clave y ahora tendrá la posibilidad de cerrar la final frente a su público, mientras que el cuadro heroico está obligado a remontar para evitar que el título se quede en Antioquia.

Envigado llega con ventaja y sueña con volver a la A

El equipo dirigido por el cuerpo técnico antioqueño dio un paso importante en la ida al imponerse 3-2 en condición de visitante. La figura del compromiso fue Miguel Marulanda, quien marcó triplete y dejó a Envigado muy cerca de conquistar el primer torneo del año en la segunda división colombiana.

PUBLICIDAD

Ahora, en el Polideportivo Sur, el cuadro naranja sabe que un empate será suficiente para quedarse con el campeonato del primer semestre. Además del trofeo, el título representaría un impulso enorme en la reclasificación anual y en la pelea por el ascenso a la Liga BetPlay 2027.

Este es el equipo de Real Cartagena que clasificó a la final del Torneo - crédito Real Cartagena

Envigado afronta esta final con el objetivo de regresar rápidamente a la máxima categoría del fútbol colombiano tras su descenso en 2025. El club antioqueño, reconocido históricamente por su cantera y por haber formado futbolistas como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quiere volver a posicionarse entre los grandes protagonistas del país.

PUBLICIDAD

Real Cartagena busca una remontada histórica

Del otro lado estará un Real Cartagena que no pierde la ilusión. Aunque cayó en el primer partido, el conjunto cartagenero mostró capacidad de reacción y por varios momentos puso en aprietos a Envigado. Fredy Montero, referente ofensivo del equipo auriverde, volvió a demostrar toda su experiencia y será una de las principales cartas ofensivas para el duelo definitivo.

Las cuentas para el equipo heroico son claras: si gana por un gol de diferencia, la serie se igualará y el campeón se definirá desde el punto penal. Si consigue una victoria por dos o más goles, levantará directamente el trofeo del Torneo BetPlay 2026-1. En cambio, cualquier empate o derrota favorecerá a Envigado.

PUBLICIDAD

El actual director técnico de Envigado Alberto Suárez y Jhon Jader Durán, ex delantero del equipo - crédito @envigadofc/Instagram

Cómo es el ascenso actual en el fútbol colombiano

El ascenso en el fútbol colombiano (Torneo BetPlay) entrega dos cupos directos a la primera división (Liga BetPlay). Se disputa a lo largo de dos semestres, utilizando un sistema de cuadrangulares, una Gran Final anual y un repechaje:

Fase de todos contra todos: Los 16 equipos juegan un torneo por semestre. Los 8 mejores clasifican a los cuadrangulares semifinales.

Primer Ascenso (La Gran Final): Los ganadores de los cuadrangulares de cada semestre se enfrentan en una serie de ida y vuelta. El ganador asciende directamente y se corona campeón del año.

Segundo Ascenso (Repechaje): Lo disputa el perdedor de la Gran Final anual contra el equipo que sume más puntos en la Tabla de Reclasificación durante todo el año. El ganador de este repechaje se queda con el segundo cupo a primera división.