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Así fueron las primeras pruebas autónomas y eléctricas del metro de Bogotá

Este ensayo a baja velocidad se hizo con el fin de verificar el frenado y la interacción del tren con el riel

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La primera prueba autónoma y energizada de los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá marca un hito en la historia de la movilidad capitalina: este 25 de mayo, los convoyes recorrieron por primera vez un tramo del viaducto en Bosa impulsados únicamente con energía eléctrica, dando un paso decisivo hacia la operación futura del sistema - crédito @CarlosFGalan / X

El avance del metro de Bogotá ha quedado marcado por un hecho inédito: la primera prueba totalmente autónoma y energizada de los trenes de la Línea 1, realizada este 25 de mayo de 2026.

Las imágenes difundidas muestran los convoyes desplazándose por un tramo del viaducto, en las cercanías del patio taller de la localidad de Bosa, impulsados exclusivamente con energía eléctrica.

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Este nuevo ensayo representa un salto técnico respecto a las pruebas previas. Apenas tres días antes, el 22 de mayo, se había realizado un desplazamiento, aunque en esa ocasión los vagones avanzaron remolcados y no bajo tracción propia. Ahora, la posibilidad de ver varios vagones recorriendo el viaducto mediante electricidad marca un antes y un después en el cronograma del megaproyecto.

Desde 2021, los habitantes han visto cómo la obra modifica la ciudad con frentes de construcción y desvíos. La línea beneficiará a barrios como Bosa, Kennedy y Chapinero, estableciendo un nuevo eje de transporte hasta la calle 72 con avenida Caracas - crédito @Bogota / X

Operación autónoma: cómo fue el primer movimiento energizado

La jornada comenzó poco antes de las 11:00 a.m., cuando el primer tren inició su recorrido sobre el tramo elevado que se extiende desde el patio taller de Bosa. Los registros visuales circularon en redes sociales y rápidamente atrajeron la atención de los bogotanos, que observaron cómo el sistema ferroviario dejaba de ser una promesa para convertirse en una realidad tangible.

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Durante este ensayo, el convoy se desplazó a baja velocidad. Los técnicos e ingenieros nacionales e internacionales supervisaron cada detalle para verificar la respuesta de los motores, la estabilidad eléctrica y la seguridad operacional.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, compartió: “Y hoy es una fecha especial y es un momento especial, queremos compartir con ustedes en vivo este momento especial”, subrayando el carácter histórico del acontecimiento.

La primera circulación energizada de los trenes confirma el avance técnico clave para la entrada en operación del Metro de Bogotá - crédito Daniel Díaz / Metro de Bogotá
La primera circulación energizada de los trenes confirma el avance técnico clave para la entrada en operación del Metro de Bogotá - crédito Daniel Díaz / Metro de Bogotá

En esta fase, el Distrito explicó que el foco estuvo en comprobar el funcionamiento eléctrico del tren, el frenado y la interacción con la catenaria o el tercer riel, según la tecnología implementada. Las pruebas anteriores, en cambio, se habían concentrado en validar el gálibo (ancho del viaducto) y la compatibilidad física con las estaciones.

Estado de la obra y detalles técnicos del avance

Según la Empresa Metro de Bogotá, al 30 de abril de 2026, la ejecución global de la Línea 1 había alcanzado un 77,53%. El avance del viaducto supera los 13 kilómetros, mientras que ya se encuentran en la ciudad 10 trenes listos para ser sometidos a las siguientes fases de prueba. El plan oficial mantiene la meta de entregar la línea operativa en marzo de 2028, lo que mantiene las expectativas altas en la capital.

El proyecto contempla un trazado total de 24 kilómetros, con el patio taller de Bosa como punto de partida y corazón operativo. Este sector ya registra más del 91% de progreso en su construcción. Las estructuras complementarias tienen un 99,3% de avance, mientras que estaciones y edificios se sitúan en el 37,7%. La obra del viaducto alcanza el 85,7%, y los sistemas y equipos, un 34,8%. En cuanto al material rodante y los trenes, el progreso documentado es del 83,2%.

El ensayo exitoso en el viaducto de Bosa anticipa la siguiente etapa de pruebas automáticas antes de la apertura comercial del sistema - crédito Daniel Díaz / Metro de Bogotá
El ensayo exitoso en el viaducto de Bosa anticipa la siguiente etapa de pruebas automáticas antes de la apertura comercial del sistema - crédito Daniel Díaz / Metro de Bogotá

El inicio de las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá en 2021 marcó el fin de décadas de retrasos y ajustes. Desde entonces, la ciudad ha experimentado transformaciones urbanas y cierres viales. La línea, completamente elevada, abarcará unos 24 kilómetros y unirá el sur y el centro con el occidente de la ciudad, favoreciendo barrios como Bosa, Kennedy y Chapinero. El trayecto irá desde el Patio Taller de Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas.

Lo que sigue en el cronograma del metro

En los próximos días, el proyecto continuará su transición hacia pruebas más complejas. El objetivo inmediato es consolidar la marcha blanca, una etapa en la que los trenes operarán de manera continua sin pasajeros para afinar detalles técnicos y logísticos antes de la apertura oficial.

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