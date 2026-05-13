Colombia

Se oficializó la división en el Partido Liberal de cara a las presidenciales: aunque la colectividad apoya a Paloma Valencia, algunos se inclinan por Iván Cepeda

El desacuerdo con el rumbo institucional impulsó a dirigentes regionales a buscar alianzas con figuras progresistas y provocar un reacomodamiento en el escenario electoral colombiano

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Leonor Espinosa es designada como cabeza de lista del Partido Liberal para la Cámara de Representantes por Bogotá en 2026 - crédito Partido Liberal Colombiano/Facebook
La decisión de respaldar una candidatura diferente se formalizó en un acto realizado en Bogotá, donde antiguos funcionarios y bases regionales manifestaron desacuerdos con la postura asumida por la dirección liberal - crédito Partido Liberal Colombiano/Facebook

Pese al respaldo oficial del Partido Liberal a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, una parte relevante de líderes y militantes de la colectividad anunció en Bogotá su adhesión a la campaña de Iván Cepeda.

El acto formal se llevó a cabo en el Hotel Tequendama, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, según informó el diario colombiano El Tiempo.

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Un sector del Partido Liberal tomó distancia de la directiva y decidió respaldar a Iván Cepeda debido a su desacuerdo con las decisiones del liderazgo y su interés en impulsar determinadas políticas. Este grupo considera que el apoyo a Paloma Valencia no representa los principios históricos del partido y ve en Cepeda una propuesta más afín a sus convicciones.

Líderes liberales que respaldan a Iván Cepeda

En el evento estuvieron presentes Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, además de figuras provenientes del Tolima como los diputados Carlos Reyes y Julio Morato, y la representante Olga Beatriz González. De acuerdo con el diario mencionado, Cristo fue determinante en la articulación de esta alianza y sumó sectores del Tolima a la campaña de Cepeda.

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Paloma Valencia afirmó que Iván Cepeda ha defendido a personajes como Jesús Santrich e Iván Márquez, a quienes considera responsables de actos terroristas y de generar más polarización en Colombia - crédito Colprensa
La participación de exministros, diputados y dirigentes regionales marcó la ruptura con la decisión oficial, argumentando incompatibilidad entre la colectividad y la candidatura originalmente respaldada - crédito Colprensa

La adhesión a Cepeda también incluyó apoyo de la base regional, especialmente del Tolima, que manifestó su descontento ante la línea oficial del partido. Días antes, Iván Cepeda había recibido el respaldo de la Alianza Verde durante un evento público.

Argumentos de los liberales rebeldes y su impacto en las elecciones presidenciales Colombia

Al fusionar el argumento del grupo disidente con la cita principal, se expone que consideran que el respaldo a Paloma Valencia está en desacuerdo con los principios liberales; en palabras de Reyes durante el acto: la directiva traiciona los estatutos al unirse a la derecha.

Por su parte, Cristo sostuvo: el impulso reformista de Cepeda representa una alternativa acorde con el sentir de gran parte del liberalismo.

Los rebeldes enfatizan que su postura busca fomentar políticas sociales y abrir un diálogo amplio frente a lo que consideran una imposición por parte de la directiva.

Paloma Valencia e Ivan Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/REUTERS
Paloma Valencia e Ivan Cepeda - crédito @PalomaValenciaL/X/Nathalia Angarita/Reuters

Esta fractura evidencia el impacto que la división interna puede tener en el Partido Liberal durante un momento clave del proceso electoral.

Posición oficial del Partido Liberal y posibles sanciones a disidentes

La directiva del Partido Liberal, reunida el 28 de abril bajo la coordinación de César Gaviria Trujillo, oficializó el respaldo a la candidatura de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

El secretario del partido comunicó: “Con decisión mayoritaria de la bancada de Cámara de Representantes y Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura a la Presidencia Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo”.

Frente a la fractura, la directiva no descarta posibles sanciones para quienes se aparten de la línea mayoritaria, aunque el debate sigue abierto, ya que varios militantes han pedido libertad para apoyar otras opciones. Hasta ahora, no se han implementado medidas disciplinarias formales contra quienes optaron por respaldar a Iván Cepeda.

Iván Cepeda ya había reaccionado al apoyo del partido Liberal a Paloma Valencia

El Partido Liberal de Colombia anunció el 29 de abril de 2026 su respaldo oficial a la candidatura de Paloma Valencia para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, una decisión que redibuja el tablero político nacional al comprometer a la colectividad en el despliegue de toda su estructura territorial a favor de la fórmula compuesta también por Juan Daniel Oviedo.

Las imágenes muestran al candidato presidencial Iván Cepeda pronunciando un discurso en el que críticca el respaldo del Partido Liberal a Paloma Valencia - crédito Rueda de prensa

Mientras la dirigencia liberal refuerza el bloque multipartidista que apoya a la candidata de Centro Democrático, el candidato presidencial Iván Cepeda —representante de una amplia coalición de movimientos sociales y sectores de centro— denunció que la decisión “no está del lado correcto de la historia ni del lado del pueblo liberal”

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