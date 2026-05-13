Moda sostenible en Colombia: el reto de medir y reducir la huella ambiental con ayuda de la inteligencia artificial

El sector de la moda en Colombia prioriza el uso de materiales sostenibles y la articulación sectorial, pero persisten rezagos en la medición de residuos y la trazabilidad, lo que limita el avance hacia una economía circular efectiva y la competitividad internacional - crédito Jesus Aviles

La inteligencia artificial transforma la sostenibilidad en la industria de la moda a nivel global, impulsando una reducción tanto en las emisiones como en los residuos textiles y consolidándose como una palanca estratégica que redefine el modelo de negocio y la identidad de marca.

Con el inicio de la edición 2026 de Bogotá Fashion Week, que se desarrolla del 12 al 14 de mayo, el impacto ambiental del sector vuelve al centro de la conversación. Este tipó de eventos destaca cómo herramientas como la IA pueden contribuir a que la moda sea un negocio más verde. En distintas ediciones, Bogotá Fashion Week ha puesto énfasis en la reducción del desperdicio textil en Colombia, integrando este objetivo al arte de los diseños que se presentan cada año.

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En ese contexto y con la publicación de un estudio de Bain & Company destaca que ya cerca del 60% de las marcas internacionales experimentan con herramientas digitales para anticipar la demanda y mejorar la gestión del inventario, permitiendo optimizar márgenes y responder a consumidores cada vez más conscientes de su impacto ambiental.

Sin embargo, en Colombia, la adopción tecnológica continúa avanzando a un ritmo moderado, con desafíos estructurales que condicionan la capacidad de medir residuos y trazar la huella de carbono de manera sistemática, según revela una investigación de Infobae Colombia.

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El análisis de Bain & Company evidencia que, pese al avance tecnológico en la moda internacional, “solo aproximadamente el 11% del valor de mercado del sector está en camino a lograr los objetivos de reducción de emisiones para 2030. Lo que ahora se necesita realmente es ejecución y pragmatismo, no solo compromisos”, afirmó Catalina Fajardo, socia y líder de la consultora en Colombia, en entrevista con Infobae Colombia. La industria representa actualmente cerca del 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

El estudio resalta que las tecnologías de inteligencia artificial permiten anticipar tendencias, ajustar el stock a la demanda real y perfeccionar aciertos en tallas, estilos y colores, lo que a su vez incrementa la tasa de venta real y reduce tanto el desperdicio textil como las devoluciones. Fajardo puntualizó: “La inteligencia artificial se vuelve como un potenciador estratégico, que si lo implementamos muy bien, hace que el modelo sea mucho más resiliente sin sacrificar ese rendimiento económico”.

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Catalina Fajardo de Bain & Company, abordó en entrevista con Infobae los retos de la sostenibilidad en la industria de la moda global y la necesidad de avanzar del compromiso a la acción para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones al 2030 - crédito Juan David Botia/ Infobae Colombia

Colombia apuesta por sostenibilidad y ferias, pero enfrenta fragmentación y rezagos en medición

A diferencia de los mercados más avanzados, Colombia prioriza hoy el uso de materiales sostenibles y la articulación sectorial para acompañar la transición ambiental, impulsada en gran parte por ferias y eventos organizados por Inexmoda. Sin embargo, persisten limitaciones severas para la medición y el seguimiento de los residuos generados por la industria textil.

Sofía Arango, coordinadora del equipo de conocimiento de Inexmoda, explicó a Infobae Colombia que el sector nacional exhibe una estructura “altamente fragmentada”, con más de 800.000 empleos y una cadena productiva compleja. Inexmoda, como articulador, busca ordenar el sistema y fortalecer la sostenibilidad mediante plataformas como la “Ruta de la Sostenibilidad”, un sistema de autodiagnóstico con niveles oro, plata y bronce, y la “biblioteca de materiales”, que conecta insumos de alto desempeño ambiental con necesidades del mercado.

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La actividad ferial, a través de eventos como Colombiamoda y Colombiatex, cumple una doble función: promover negocios y ofrecer un termómetro preciso de la evolución del sector año a año, permitiendo comparaciones con el panorama internacional. Para Arango, las ferias “no solo son espacios de negocios, también funcionan como termómetro real de lo que está pasando, ayudan a diagnosticar la evolución año tras año y permiten compararse con el panorama internacional”.

Las tecnologías de inteligencia artificial permiten anticipar tendencias, ajustar el stock a la demanda real y optimizar aciertos en tallas, estilos y colores, disminuyendo el desperdicio textil - crédito Visuales IA Infobae

Menos del 2,5% del residuo textil colombiano escapa al vertedero: el desafío de la trazabilidad

El reto crucial, según Arango, reside en la ausencia de sistemas estandarizados y robustos para la medición de flujos de residuos y la trazabilidad ambiental. Inexmoda no realiza auditorías técnicas en huella de carbono, sino que impulsa pilotos innovadores como el pasaporte digital de producto, que automatiza la trazabilidad y recolecta datos del ciclo de vida de las prendas.

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Un estudio reciente sobre flujo de residuos textiles citado por Arango para Infobae Colombia ilustra la magnitud del desafío: “Solo el 2,2% de las prendas posconsumo se desvía del sistema de disposición final. Más del 85% de esos residuos no tienen un destino registrado”. La experta identifica el reciclaje textil a textil como “uno de los retos más grandes ahora”; incluso donde existen soluciones, medirlas, escalarlas y asegurar trazabilidad ha resultado difícil.

La cooperación público-privada y la asistencia técnica internacional han permitido algunas mejoras, pero el gran escollo sigue siendo la fragmentación y la falta de formalización de los procesos de economía circular, necesarios para convertir la sostenibilidad en una práctica común y no solo en una narrativa sectorial.

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Las cifras de Inexmoda reflejan este giro estratégico: el mercado de vestuario y calzado superó USD 1,8 billones en 2024, mientras que el segmento hogar y jardín aportó USD 1,2 billones adicionales, y la industria global de viajes y alojamiento, USD 3,9 billones.

La estructura fragmentada de la industria textil colombiana y la falta de sistemas robustos dificultan el avance hacia una economía circular efectiva - crédito VisualesIA Infobae

Temas como la resiliencia climática, la autosuficiencia energética, el abastecimiento local y la reinvención estética del minimalismo consciente serán objeto de debate académico junto con el análisis de la casa como nueva extensión de la identidad y el lujo como experiencia en sí mismo.

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Bogotá Fashion Week: un evento que ha impulsado el cuidado del medio ambiente

En medio de la discusión global sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a reducir desperdicios, optimizar cadenas de producción y disminuir la huella ambiental de la industria textil, el Bogotá Fashion Week vuelve a poner el foco sobre la sostenibilidad en la moda colombiana.

El evento, que se realiza del 12 al 14 de mayo, se ha convertido en una de las vitrinas más importantes del sector en el país, no solo por su impacto económico y creativo, sino también porque en distintas ediciones ha impulsado conversaciones alrededor de la economía circular, la reutilización de materiales, el consumo consciente y la reducción de residuos textiles.

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Cámara de Comercio de Bogotá -Pasarela Jorge Duque BFW 2019 - 03-04-2019 El Bogotá Fashion Week, que se realiza del 12 al 14 de mayo, ha impulsado en distintas ediciones conversaciones sobre sostenibilidad, economía circular y consumo consciente, mientras la industria de la moda explora cómo la inteligencia artificial podría ayudar a reducir su impacto ambiental - CRÉDITO Bogotá Fashion Week

En años anteriores, el BFW ha servido como plataforma para iniciativas como “Manos Reparadoras”, enfocada en extender la vida útil de prendas y calzado, además de promover espacios sobre moda circular y colecciones desarrolladas con materiales reutilizados o procesos de menor impacto ambiental. También ha respaldado alianzas con entidades distritales para incentivar prácticas sostenibles dentro de la industria textil y fortalecer la producción local como alternativa frente al fast fashion.

Todo esto ha llevado a que el Bogotá Fashion Week se consolide como un escenario clave para discutir cómo la innovación, la sostenibilidad y ahora la inteligencia artificial pueden transformar el futuro ambiental de la moda en Colombia.

¿Qué implica la sostenibilidad en la moda colombiana y global?

El desarrollo de inteligencia artificial en la moda global permite a las marcas anticipar tendencias, ajustar inventarios a la demanda real y acertar en tallas, estilos y colores desde el inicio, elevando la venta efectiva y reduciendo devoluciones, según detalló el estudio de Bain & Company. En Colombia, el sector prioriza la transición hacia materiales sostenibles y la articulación sectorial, enfrentando retos clave en la medición y trazabilidad de residuos. La sostenibilidad se erige como requisito mínimo para competir en el mercado y acceder a nuevas oportunidades internacionales.

Hacia una nueva cultura empresarial basada en la sostenibilidad y la tecnología

Catalina Fajardo enfatizó que “las compañías que adopten tecnologías de inteligencia artificial no solo estarán avanzando hacia sus metas de sostenibilidad, también podrán mejorar sus márgenes y responder mejor a consumidores cada vez más conscientes del impacto ambiental”. Recomendó, además, superar las reservas y experimentar con la inteligencia artificial, destacando que “la pedagogía sobre inteligencia artificial es fundamental para crear eficiencia y nuevos modelos de negocio en la moda”.

Desde la óptica nacional, la vocera de Inexmoda instó a los emprendedores a “educarse mucho en este tema, no solo desde la normativa. Hoy la sostenibilidad ya es una ventaja competitiva y es el requisito mínimo para poder competir”. Subrayó que la sostenibilidad debe integrarse en todas las decisiones empresariales, más allá de lanzar un producto específico.

La integración de sostenibilidad, tecnología y diseño se convierte en un requisito indispensable para competir y acceder a nuevas oportunidades internacionales en la moda - crédito (Imagen ilustrativa Infobae)

La experta cerró: “Ya no se trata solo de discurso; esto abre la puerta a otros mercados, atrae inversión y ayuda a acercarse de manera diferente al consumidor”. Las marcas que aceleren en innovación, sostenibilidad y tecnología definirán la presencia internacional de la moda colombiana en la próxima década".