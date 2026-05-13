Petro acusó a Chile y a Ecuador de poner explosivos en territorio colombiano: los responsabiliza de lacciones terroristas en el Cauca

El presidente Gustavo Petro encabeza un evento público, pronunciando un discurso frente a una audiencia. En el evento, el mandatario hizo referencia al origen de explosivos de Chile y estopines de Ecuador, utilizados por grupos armados en el departamento del Cauca - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro afirmó la noche del 12 de mayo de 2026 que está comprobado que los explosivos utilizados por grupos armados en el departamento del Cauca son de Chile, mientras que los estopines —dispositivos para detonar explosivos— provienen de Ecuador.

El jefe de Estado colombiano sostuvo que estos materiales, ya identificados, son empleados para causar muertes en regiones como Cauca, Valle del Cauca y Cali, atribuyendo la circulación transfronteriza de armamento a la complicidad de redes mafiosas.

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La confirmación presidencial introduce un elemento internacional en el conflicto armado colombiano, al señalar una supuesta falta de cooperación de dos países vecinos en el control de insumos bélicos.

Petro remarcó que no se trata de un supuesto o hipótesis, sino de una constatación respaldada por incautaciones recientes: “Los explosivos que están usando aquí en el Cauca y los estopines vienen del sur de Colombia. Los explosivos de Chile y los estopines del Ecuador. Con eso están matando caucanos, caleños, vallecaucanos y colombianos en general. Con explosivos de Chile y estopines del Ecuador. Ya demostrado, ya no estoy hablando de hipótesis”, declaró durante un acto público.

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El presidente Gustavo Petro, ilustrado con un mapa de Colombia frente a él, cuestiona la posible incursión de explosivos desde Chile y Ecuador, representados por granadas y dinamita - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, reveló que en la vereda Hoyos de Briceño, escenario del reciente asesinato del periodista Mateo Pérez, se han encontrado pruebas materiales de este tráfico.

La acusación incluyó una crítica frontal a los gobiernos de los países identificados como origen de los insumos letales, a quienes señaló de favorecer “corredores humanitarios” para expulsar migrantes colombianos y venezolanos, pero no colaborar activamente para detener el flujo de explosivos hacia el territorio nacional. “Países gobernados por extremas derechas que no nos están ayudando.

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Lo que nos dicen es: queremos sacar colombianos y venezolanos en algo que llaman corredor humanitario. La gente humana no se saca como perros”, enfatizó Petro.

Petro aseguró que ordenó al ejército colombiano intensificar las acciones para frenar el ingreso de explosivos por las fronteras del sur, aunque advirtió que aún no puede garantizar el cumplimiento efectivo de esas directrices. “Di orden al ejército, que ahora quiero ver si se cumple, porque hay órdenes que no se cumplen”, explicó.

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El presidente Gustavo Petro afirmó la noche del 12 de mayo de 2026 que está comprobado que los explosivos utilizados por grupos armados en el departamento del Cauca son de Chile, mientras que los estopines —dispositivos para detonar explosivos— provienen de Ecuador - crédito Europa Press

La declaración presidencial implica que el tráfico de explosivos y detonadores provenientes de Chile y Ecuador representa una amenaza documentada y reciente para la estabilidad de varias regiones colombianas, y coloca en el centro del debate una exigencia de corresponsabilidad internacional sobre el control de recursos empleados por el crimen organizado.

Petro denunció posible bombardeo en la frontera con Ecuador y pide intervención de Trump

La hipótesis de un ataque externo en la frontera colombo-ecuatoriana fue el centro de las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros celebrado el lunes 16 de marzo. Al abordar el hallazgo de un artefacto explosivo en la zona limítrofe, el mandatario aseguró que los indicios apuntan a una posible acción desde el país vecino.

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El presidente fue enfático al señalar: “Ratificando un poco mi sospecha… de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”, frase que marcó el tono de su intervención frente al gabinete y a la opinión pública.

El presidente Gustavo Petro alertó sobre hallazgos y estallidos en zona limítrofe, y confirmó que solicitó apoyo a Donald Trump para evitar una escalada. - crédito Presidencia

La investigación, explicó Petro, se encuentra en curso y por el momento no se descarta ninguna hipótesis, pero los elementos disponibles refuerzan la idea de que los hechos no corresponderían a acciones de grupos ilegales internos. “Han aparecido bombas, una bomba tirada desde avión”, detalló el jefe de Estado, quien subrayó que el artefacto localizado está siendo analizado por las autoridades competentes.

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En la zona fronteriza, las autoridades han reportado varios estallidos en los últimos días. Estos incidentes son objeto de verificación técnica y, de acuerdo con el presidente, existe una grabación que podría hacerse pública. “Se dice que provendría desde Ecuador y sería relevante para esclarecer lo ocurrido”, puntualizó.

Hasta ahora, la situación en la frontera ha generado preocupación en el Gobierno colombiano, pues el hallazgo del explosivo y los reportes de detonaciones sugieren un escenario de riesgo que trasciende lo habitual en la región.

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Las autoridades colombianas inspeccionan la frontera con Ecuador tras la localización del artefacto explosivo y la verificación de los estallidos recientes. El Gobierno considera que el origen del ataque podría estar vinculado a una acción externa, lo que ha llevado a elevar la alerta y solicitar cooperación internacional.