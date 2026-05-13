Hugo Rodallega se pronunció tras anotar un triplete al América y expresó su deseo de regresar a la selección Colombia: “Siempre he pensado en ella”

La figura de Hugo Rodallega resalta al marcar tres veces y asistir en la contundente victoria de Independiente Santa Fe sobre América de Cali en los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 12 de mayo de 2026, Independiente Santa Fe se clasificó a las semifinales de la Liga BetPlay tras golear por 4-0 al América de Cali.

Para el cuadro “Cardenal”, la gran figura del partido fue el delantero Hugo Rodallega al anotar un triplete a lo largo de los 90 minutos en el estadio El Campín, y llevándose los elogios por parte de los hinchas y los amantes del fútbol.

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Después del partido, el atacante de 40 años habló sobre las sensaciones que dejó la goleada ante el cuadro vallecaucano, y allí se le consultó sobre la posibilidad de integrar la selección Colombia de cara al Mundial de 2026.

Rodallega alcanzó una nueva marca histórica en su carrera profesional con Santa Fe. - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Hugo Rodallega fue la principal figura en la victoria de Independiente Santa Fe 4-0 ante América de Cali en El Campín, resultado que aseguró el pase del equipo a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026. El delantero de 40 años marcó tres goles y sumó una asistencia durante el partido.

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El propio Rodallega abordó su posible regreso a la Selección Colombia, reafirmando su deseo de ser convocado pese a su edad en charla con el periodista Juan José Mantilla de Win Sports, el 12 de mayo de 2026:

“Yo me he esforzado durante 22 años, el mayor logro de uno como futbolista es vestir la camiseta de su país. Las cosas las sigo haciendo, esforzándome, aportando para Santa Fe y al fútbol de nuestro país, siempre pensando en Selección, pero soy respetuoso. Soy un colombiano más, pero son decisiones que toman las jerarquías”,, dijo.

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