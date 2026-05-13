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Abelardo de la Espriella “pidió disculpas” por referencia que le hizo a una periodista sobre sus genitales: “Me sentí vulnerada, acosada, asqueada”

El aspirante a la Casa de Nariño aseguró que el intercambio se produjo en un entorno de humor y negó haber tenido intención de ofender a la comunicadora durante el programa digital

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Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito Luis Gonzalez/Reuters - Redes sociales
Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito Luis Gonzalez/Reuters - Redes sociales

En el programa digital Piso 8 FM, espacio conducido por Jota Flórez y el humorista Jhovanoty, el aspirante presidencial y abogado Abelardo de la Espriella protagonizó un momento llamativo al mostrar una imagen personal que, según sus propias palabras, le habría permitido captar votos significativos del electorado femenino.

La transmisión, que contó con la presencia de la periodista Laura Rodríguez, ofreció una escena distendida en la que el candidato compartió detalles sobre el impacto de su imagen en redes sociales.

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Durante la charla, De la Espriella solicitó un teléfono móvil para exhibir una fotografía que, afirmó, le proporcionó un respaldo clave entre las mujeres.

Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”, expresó el candidato ante el equipo y la audiencia. La búsqueda de la imagen generó expectativa en el estudio, mientras Flórez narraba el momento para quienes seguían la emisión.

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Abelardo de la Espriella recurre a una foto polémica para destacar apoyo femenino durante transmisión en vivo - crédito @piso8fm/YouTube

La imagen, descrita por Rodríguez como una captura de Abelardo de la Espriella tomando un trago, se convirtió en el centro de la conversación. El candidato pidió a la periodista hiciera “zoom” y opinara sobre la fotografía, y al mostrarla, el abogado aclaró: “Estoy mal de culo, pero miren esta foto”.

La reacción en el ambiente fue inmediata. Rodríguez identificó elementos como la palabra “Nariño” y una botella de aguardiente, mientras De la Espriella bromeó sobre la atención que recibía su figura: “No le está mirando lo que usted quiere que le mirara”.

La dinámica del programa se mantuvo en tono relajado. Ante los comentarios sobre su silueta, el candidato ironizó: “El hombre serio no tiene que tener culo”. La conversación incluyó referencias a intervenciones estéticas y fue acompañada por reacciones del equipo, que incentivó a la audiencia a comentar sobre la publicación.

Tras lo anterior, la periodista Laura Rodríguez calificó el episodio con Abelardo de la Espriella como “un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo”. Añadió: “Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, enfatizando que no se trató de “un simple comentario desafortunado”, sino de una situación grave.

Laura Rodríguez afirmó que fue un “irrespeto total” la intervención de Abelardo de la Espriella en programa digital - crédito @laurarogrr/X
Laura Rodríguez afirmó que fue un “irrespeto total” la intervención de Abelardo de la Espriella en programa digital - crédito @laurarogrr/X

Con la ola de controversia que se ha formado alrededor de este tema, el 13 de mayo de 2026, el aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella ofreció disculpas en X tras los comentarios realizados hacia la periodista Laura Rodríguez en el programa digital Piso 8.

La polémica surgió después de una interacción en vivo en la que el aspirante hizo bromas relacionadas con una imagen personal, lo que generó incomodidad en la comunicadora. “Un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, expresó De la Espriella en su publicación.

Según el texto divulgado por el propio Abelardo de la Espriella, el episodio ocurrió durante una emisión conducida por Jhovanoty, donde el político compartió al aire una fotografía extraída de sus redes sociales.

En su mensaje, De la Espriella sostuvo que no actuó con mala intención: “No lo hice de mala fe ni para hacerla sentir mal, mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes”. Aclaró además que la situación se dio “en un contexto humorístico” y como parte de una dinámica basada en chistes sobre su físico y referencias a un supuesto implante, tema introducido por los presentadores.

Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella se disculpa públicamente con la periodista Laura Rodríguez tras incidente en Piso 8 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato explicó que su intervención consistió en seguir el tono planteado por los anfitriones, utilizando una broma con la imagen: “Mamando gallo, como suelo hacerlo, con una foto que está en mis redes sociales”. Según De la Espriella, no existió morbosidad ni intención de incomodar a la periodista, pero reconoció la necesidad de asumir responsabilidad frente a la reacción de la comunicadora.

Si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, reiteró en su publicación, que finalizó con un mensaje directo a Rodríguez: “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.

La controversia ha generado debate en redes sociales y espacios informativos sobre los límites del humor y el trato hacia las mujeres en medios de comunicación. La declaración del candidato busca cerrar el episodio y reafirmar su postura ante situaciones que generen malestar.

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