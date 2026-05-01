Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en cancha, ganó 3-1 ante Shakhtar Donetsk: así le fue a los colombianos

Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace y con el que salió campeón de la FA Cup y la Community Shield en 2025 - crédito Peter Cziborra/Action Images

El colombiano Daniel Muñoz volvió a ser protagonista en una noche clave del fútbol europeo, esta vez como titular en la sólida victoria del Crystal Palace por 1-3 frente al Shakhtar Donetsk, resultado que deja al equipo inglés con un pie en la final de la UEFA Europa Conference League.

Las estadísticas de Daniel Muñoz reflejan un partido correcto y aplicado: completó 10 de 15 pases, siete de ellos en campo rival, tuvo 30 toques de balón y ganó cuatro de sus duelos. Aunque también registró pérdidas, su balance general fue positivo, especialmente en el trabajo defensivo y en su aporte indirecto al tercer gol.

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Cyrstal Palace es el segundo equipo en Europa para Daniel Muñoz, el primero fue en Genk de Belgica - crédito Kacper Pempel/REUTERS

El conjunto dirigido por Oliver Glasner se mostró superior desde el inicio del compromiso y golpeó rápidamente gracias a la anotación de Ismaila Sarr, que abrió el marcador a los pocos segundos de iniciado el encuentro.

Desde el pitazo inicial, el Crystal Palace impuso condiciones en territorio ucraniano, aprovechando los espacios y mostrando una presión alta que incomodó al rival. El tempranero gol de Sarr no solo descolocó al Shakhtar, sino que permitió al equipo inglés manejar el ritmo del partido con mayor tranquilidad.

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En ese contexto, Daniel Muñoz cumplió una labor disciplinada en defensa. Aunque no fue uno de los nombres más destacados del compromiso, su rendimiento fue clave en tareas defensivas: registró 10 contribuciones en ese apartado, mostrando seguridad especialmente en el juego aéreo, donde se mostró impecable.

Jefferson Lerma es el mediocampista central titular de la selección Colombia - crédito Hannah Mckay/Reuters

Por su parte, el también colombiano Jefferson Lerma inició el encuentro en el banco de suplentes, siendo una alternativa táctica para el segundo tiempo. Mientras tanto, Glasner apostó desde el arranque por el japonés Daichi Kamada, decisión que terminaría siendo determinante. Kamada fue la gran figura del compromiso al aportar un gol y una asistencia, convirtiéndose en el eje ofensivo del equipo inglés.

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El Shakhtar Donetsk, ahora dirigido por Arda Turán, reaccionó tras el golpe inicial y logró igualar el marcador gracias a Oleh Ocheretko. El empate momentáneo le dio vida al conjunto local, que adelantó líneas y buscó tomar el control del partido. Sin embargo, esa propuesta ofensiva también dejó espacios en defensa que el Crystal Palace supo aprovechar con inteligencia.

Fue en el minuto 58 cuando Kamada volvió a inclinar la balanza a favor del equipo inglés. El japonés aprovechó un rebote en el área y definió con precisión, firmando un golazo que devolvía la ventaja a los visitantes. A partir de allí, el Palace gestionó mejor los tiempos del partido, mientras el Shakhtar insistía en busca del empate, generando algunas aproximaciones que fueron bien controladas por la defensa inglesa.

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En ese tramo del encuentro, la labor de Muñoz volvió a ser relevante. El lateral colombiano no solo cumplió en la marca, sino que también fue clave en una jugada que terminaría sellando el resultado. Tras un rechazo suyo, se inició una rápida transición ofensiva que pasó por los pies de Kamada, quien condujo desde mitad de campo y habilitó al noruego Jørgen Strand Larsen. El delantero, con gran calidad, enganchó a un defensor y definió con un sutil toque por encima del arquero al minuto 84, decretando el 1-3 definitivo.

Fotografía de Daniel Muñoz después del partido entre Crystal Palace y Shaktar Donetsk, el colombiano aplaude a los aficionados - crédito Kacper Pempel/Reuters

Jefferson Lerma, por su parte, ingresó en el minuto 90 precisamente en lugar de Kamada, con el objetivo de asegurar el resultado en los minutos finales. Su presencia ayudó a cerrar el partido sin sobresaltos, consolidando una victoria que deja al Crystal Palace muy cerca de la final.

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El partido de vuelta de esta semifinal se disputará el jueves 7 de mayo a las 2:00 p.m. (hora colombiana), donde el equipo inglés buscará confirmar la clasificación en casa. Antes de ese compromiso, deberá enfrentar al Bournemouth por la Premier League, en un calendario exigente que pondrá a prueba la profundidad de su plantilla.

La gran final de la Conference League está programada para el 27 de mayo en el Red Bull Arena de Leipzig. Crystal Palace ha dado un paso gigante, pero aún deberá cerrar la serie ante su afición. Oliver Glasner, que ya sabe lo que es levantar títulos como la FA Cup y la Community Shield, aspira a coronar la temporada con un nuevo trofeo europeo que quedaría marcado en la historia del club.

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