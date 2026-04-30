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La Copa Libertadores le está costando a Junior de Barranquilla mucho dinero: los malos resultados golpean la inversión

El cuadro Tiburón no ha ganado ningún partido, es último en la zona F y se acerca a la eliminación anticipada

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Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla ha vivido una de sus peores campañas en la Copa Libertadores en los últimos años, al no ganar ningún encuentro - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla no ha pasado por su mejor momento en la Copa Libertadores, torneo en el que prometía pelear desde el primer compromiso por llegar lejos, pero en la actualidad ve de cerca la eliminación directa por los pésimos resultados en la fase de grupos.

Esa crisis de resultados le está costando mucho dinero al Tiburón, debido a la inversión hecha en la contratación de jugadores importantes para la temporada 2026, así como la retención de algunas de sus figuras del título de la Liga BetPlay 2025 para pelear a nivel internacional.

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El cuadro del técnico Alfredo Arias pasó la página y ahora se enfoca en el campeonato colombiano, pues se medirá con Deportivo Pasto en el estadio Romelio Martínez, el 3 de mayo, y con la obligación de ganar para ubicarse en la segunda posición, que entrega el beneficio de la localía en los cuartos y semifinales.

“Hay molestia”

Los tiburones han decepcionado en cada compromiso de la fase de grupos, pues luego de tres jornadas, solo consiguió un punto contra Palmeiras, en la primera jornada en Cartagena, y después cayó 1-0 ante Cerro Porteño y 2-0 contra Sporting Cristal, ambos en condición de visitante.

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Según el periodista Paolo Arenas, hay preocupación en el Junior de Barranquilla porque se está perdiendo la inversión para la Copa Libertadores, que fue elevada porque el club quería pelear por los primeros puestos y llegar, al menos, hasta los cuartos de final para recuperar ese dinero.

Sporting Cristal vs. Junior
Sporting Cristal superó al Junior de Barranquilla por 2-0 en la Copa Libertadores - crédito Sporting Cristal

Aunque no se sabe cuántos fueron los recursos inyectados para la construcción de la plantilla de 2026, lo cierto es que el club aún no recuperaría todo porque, por ahora, solo tiene un millón de dólares por participar en la fase de grupos y el restante venía de las victorias, por mérito deportivo, y clasificar a los octavos.

“En la directiva del Junior hay molestia porque el equipo ya compitió en Libertadores por más de un millón de dólares y no ha ganado ni un centavo. Recordar que pagaron mucho dinero por jugadores como Muriel, Barrios y Jannenson”, fueron las palabras del comunicador en X.

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla empezó a preocuparse porque la mala campaña en Copa Libertadores le toca el bolsillo - crédito @PaoloArenas/X

A los rojiblancos les quedan tres compromisos para salvar su campaña internacional, pues el peor escenario es terminar último del grupo E, pues eso significaría que tampoco caería en los playoffs de la Copa Sudamericana, que es el premio de consolación para quienes se ubiquen en la tercera posición.

“Le están perdonando varias”

Una de las razones para la caída del Junior ante Sporting Cristal por 2-0, en Lima, fue por la expulsión de Jermein Peña, defensor que vio la tarjeta roja por golpear a un rival con su brazo, al pelear un balón en el aire, y causó molestia no solo en los aficionados, sino en sus compañeros.

Carlos Valderrama, en charla con Win Sports, habló sobre las declaraciones de jugadores como Mauro Silveira: “Lo que están haciendo los compañeros es barro, porque es público. Cuando uno tiene problema con un compañero, eso se arregla en el camerino. Mano a mano y decir: ‘¿Qué es lo que está pasando? Queda entre los dos o entre el grupo, pero en el camerino".

-El defensor central del Junior dejó a su equipo con 10 jugadores-crédito @ESPNColombia/X

Él tiene que cogerla suave porque es reincidente, le están dando un nuevo chance. La embarraste una, dos y tres veces, pues todo el mundo se cabrea”, añadió el “Pibe”, que le envió un consejo a Peña: “Que se dedique a jugar fútbol, que no deje pasar la oportunidad porque esto es rápido. Se lo digo de bacano, no la deje pasar porque le están perdonando varias”.

Valderrama concluyó que Junior debe tomar medidas más estrictas contra el defensor central, para que aprenda de sus errores: “A él lo van a poner en otras oportunidades. Lo tienen que castigar donde le duele a uno: al jugador de fútbol le tocan el billete y hay dolores”.

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