Colombia

Debates presidenciales: Rtvc confirmó fechas para los tres espacios que se harán con los candidatos; estos serán los participantes

Siete de los trece aspirantes acordaron la realización de los debates televisados, en los que expondrán sus propuestas sobre justicia, asuntos sociales y economía, en cumplimiento de la legislación electoral que exige espacios de participación

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Estudio de televisión de RTVC con una mesa semicircular y seis personas. Grandes pantallas muestran 'RTVC PRESIDENCIAL COLOMBIA 2026' y banderas colombianas.
Los debates se harán en las instalaciones de Rtvc, con la presencia de más de la mitad de aspirantes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las campañas presidenciales de al menos siete de los 13 aspirantes de la contienda del 31 de mayo alcanzaron un acuerdo para la realización de al menos tres debates televisados en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, Inravisión-Rtvc. Así se conoció el jueves 30 de abril a través de los canales oficiales de la plataforma del Estado, en el que se compartieron, además, las temáticas que serán abordadas.

Según el documento que circuló entre las partes, la iniciativa responde a la solicitud conjunta enviada al sistema de medios, el pasado 24 de abril, amparada en el artículo 23 de la Ley 996 de 2005, en el que se especifica no solo el derecho de réplica para los candidatos en medios de comunicación, sino la exigencia de la realización de debates en los espacios públicos, en pro de dar a conocer sus ideas.

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Acuerdan tres debates presidenciales
Con esta comunicación, siete candidaturas presidenciales acordaron la realización de tres debates presidenciales en la señal pública - crédito @RtvcCo/X

Los participantes de estos debates serán la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, el exanciller y exgobernador del Chocó Luis Gilberto Murillo, el exembajador y exsenador Roy Barreras, el exministro Mauricio Lizcano, el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo y la reconocida abogada Sondra Macollins, que acordaron las pautas a seguir.

¿Cuándo se harán los debates presidenciales en el espacio público?

En la comunicación dirigida a Inravisión-Rtvc, los representantes de las siete candidaturas se reunieron en Bogotá para definir las condiciones. En consecuencia, las fechas programadas para los debates son la de los miércoles 6, 13 y 20 de mayo y tendrán lugar en el Estudio 1, ubicado en las instalaciones del sistema de medios públicos. Cada encuentro tendrá una duración máxima de dos horas, de 8:00 p. m. a 10:00 p. m.

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El cronograma temático establece que el primer debate abordará el tema de justicia, el segundo se centrará en asuntos sociales y el tercero en economía. Según el acuerdo, los moderadores y la metodología para cada debate todavía no han sido definidos, aunque las campañas se comprometieron a enviar estos detalles pendientes a más tardar el sábado 2 de mayo de 2026 al gerente de Inravisión-Rtvc, Hollman Morris.

El diseño final del tarjetón presidencial presenta trece fórmulas, tras la declinación de Clara López Obregón y el respaldo de su candidatura a Iván Cepeda - crédito Registraduría
De los 13 candidatos presidenciales, siete acordaron participar en al menos tres debates, aunque causó extrañeza la ausencia de algunos perfiles - crédito Registraduría

En el documento firmado por los equipos de las candidaturas se destacó que la organización de estos debates se enmarca en el cumplimiento de la legislación electoral colombiana y busca ofrecer a la ciudadanía un espacio plural para la confrontación de propuestas. En consecuencia, la realización de los debates será supervisada por el Sistema de Medios Públicos, que se encargará de la producción y transmisión.

Llama la atención que el oficialista Iván Cepeda y los opositores Paloma Valencia, en representación del Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, no harán parte de estos espacios. por motivos que no estarían del todo claros, aunque se conoce en el caso del senador del Pacto Histórico que ha impuesto una serie de condiciones, entre ellas la de restringir a los participantes.

Composición con Abelardo y Paloma a la izquierda, Cepeda a la derecha, con un fondo artístico de urnas, cabinas de votación y documentos.
Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda no aparecen en el grupo de candidatos que hará parte de los debates en Rtvc - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los puntos reseñados en el documento figura la participación de candidaturas de distintos sectores políticos, lo que, según el acuerdo, garantiza representatividad y equilibrio informativo. Es válido destacar que la definición de los moderadores y la metodología será comunicada oficialmente al sistema de medios por las campañas, con lo que se busca que la entidad ajuste los procedimientos con “equidad y transparencia”.

Es válido precisar que el último de los debates pactados entre estas aspiraciones se llevaría a cabo 11 días antes de la jornada cumbre, en la que los más de 41 millones de colombianos convocados participen en la contienda. Según las diferentes mediciones, se prevé que no exista un ganador absoluto, y con esto sea necesaria una segunda vuelta, entre las dos mayores votaciones, programada para el 21 de junio.

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