Colombia

El Icfes amplió el plazo de inscripción para las pruebas Saber 11 y Validación del segundo semestre de 2026: así quedó el nuevo calendario

El proceso de registro ordinario y extraordinario tendrá nuevas fechas, facilitando la participación de quienes no lograron completar el trámite inicial por razones logísticas o administrativas

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Pruebas Saber Pro 11
La extensión del periodo de inscripción beneficia a colegios que no lograron registrar a sus estudiantes en el calendario inicial - crédito Icfes

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció la ampliación del plazo para las inscripciones a las pruebas Saber 11 calendario A, así como para los exámenes Pre Saber y de Validación del Bachillerato Académico para el segundo semestre de 2026.

La decisión, según precisó la entidad, responde a la solicitud de diversos establecimientos educativos que por diferentes motivos requirieron más tiempo para inscribir a sus estudiantes, y permitirá que un mayor número de jóvenes y validantes puedan acceder a estas evaluaciones clave para el sistema educativo colombiano.

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¿Por qué se amplió el plazo y a quién beneficia?

La ampliación del plazo busca garantizar la mayor cobertura y participación posible en el proceso de evaluación oficial del país. El Icfes atendió la petición de colegios y rectores que, por razones logísticas o administrativas, no lograron completar la inscripción de todos sus estudiantes dentro del calendario inicial.

- crédito Icfes
La inscripción ordinaria y el pago para los exámenes Saber 11 y Pre Saber estarán habilitados hasta el martes 12 de mayo de 2026 - crédito Icfes

De esta manera, se asegura que ningún alumno que esté culminando el grado 11 o que desee validar su bachillerato quede por fuera de la oportunidad de presentar la prueba en el ciclo correspondiente.

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Nuevas fechas de inscripción y recaudo

El proceso de registro ordinario y pago para los exámenes Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico se extendió hasta el martes 12 de mayo de 2026. Adicionalmente, el Icfes definió un periodo de inscripción y recaudo extraordinario entre el jueves 14 y el viernes 22 de mayo. Los interesados pueden realizar el trámite de manera ágil y segura ingresando al enlace oficial dispuesto por la entidad: https://bit.ly/48qAhtO.

La fecha de aplicación de los tres exámenes está programada para el domingo 26 de julio de 2026, bajo la modalidad presencial (lápiz y papel). Las citaciones a los sitios de prueba serán publicadas el viernes 10 de julio, y los resultados individuales estarán disponibles en la página web del Icfes el viernes 25 de septiembre.

Pruebas Saber 11 - Icfes -octubre 2020
La presentación presencial de las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación está programada para el domingo 26 de julio de 2026 - crédito Icfes

¿Quiénes deben presentar la prueba Saber 11?

La prueba Saber 11 es de carácter obligatorio para todos los estudiantes que finalizan la educación media (grado 11°) en instituciones educativas reconocidas por el Ministerio de Educación. También deben presentarla aquellas personas mayores de 18 años que buscan validar su bachillerato académico, así como quienes deseen mejorar su puntaje obtenido en ciclos anteriores.

El examen evalúa competencias básicas en cinco áreas fundamentales: Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas, e Inglés. Además, incluye un cuestionario socioeconómico para contextualizar los resultados (sin incidencia en la calificación).

Inclusión y ajustes para población con discapacidad

Por otra parte, el Icfes mantiene su compromiso con la inclusión, permitiendo que, durante el proceso de inscripción, los aspirantes con discapacidad puedan seleccionar el tipo de cuadernillo (estándar o con ajustes razonables) y optar por la presentación o no de la prueba de inglés. Todos los estudiantes con discapacidad contarán con los apoyos solicitados en el momento de la inscripción, garantizando condiciones equitativas en la aplicación de la prueba.

Cerca de 13,300 estudiantes extranjeros serán evaluados en esta convocatoria - crédito Icfes
La prueba Saber 11 es obligatoria para estudiantes de grado 11, validantes mayores de 18 años y quienes desean mejorar puntaje - crédito Icfes

Es importante que los aspirantes y las instituciones conozcan que, al elegir el cuadernillo estándar, el tiempo para responder será menor en comparación con quienes optan por la versión para población con discapacidad.

Modalidades de pago y canales de atención

Para facilitar el proceso, el recaudo se puede realizar en línea a través del botón de pago PSE, así como de manera presencial en sucursales del banco Davivienda y corresponsales bancarios autorizados. El Icfes recomienda adelantar el pago lo antes posible para evitar costos adicionales y congestiones de última hora.

Ante cualquier inquietud, los interesados pueden comunicarse con la línea de atención en Bogotá (601) 9156101.

Calendario clave para Saber 11, Pre Saber y Validación 2026

  • Publicación de citaciones: viernes 10 de julio
  • Aplicación de las pruebas: domingo 26 de julio
  • Publicación de resultados individuales: viernes 25 de septiembre
  • Publicación de resultados Pre Saber y Validación: viernes 2 de octubre
  • Publicación de resultados agregados: viernes 23 de octubre

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