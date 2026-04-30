Petro admitió haberse reunido con el abogado de alias Papá Pitufo: “Solicité su entrega al Gobierno nacional”

El presidente Gustavo Petro aseguró que intentó gestionar la extradición de alias Papá Pitufo, pero que esta fracasó - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones que dio el abogado Gonzalo Boye, que representa los intereses de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando” en Colombia, sobre una reunión que tuvo con el hoy mandatario, la cual se llevó a cabo en Bogotá.

“La reunión existió. Del contenido de la reunión no puedo hablar (...). Mi respuesta es que la reunión sí se produjo. Punto final. Del resto yo no puedo hablar”, precisó el abogado, en diálogo con Caracol Radio.

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Esa reunión, presuntamente, habría sido la antesala para la realización de un segundo encuentro que se efectuó en el despacho del abogado en España, en la que estuvo presente un enviado especial del Gobierno colombiano: Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, es señalado de ser el zar del contrabando en Colombia. Habría intentado infiltrar la campaña del presidente Petro - crédito Colprensa

Esa segunda reunión se llevó a cabo en abril de 2024 y, según explicó Beltrán en una comunicación enviada a W Radio en su momento, esa cita fue autorizada por el mismo presidente Petro y tenía un fin específico. El objetivo era “entregar un mensaje al señor Diego Marín Buitrago en España y de esta manera aumentar el conocimiento que la inteligencia tiene sobre el contrabando. Dicho mensaje era una invitación para que el señor Marín Buitrago se sometiera a la ley penal colombiana”, detalló el exfuncionario de la Uiaf en la carta que allegó al informativo citado.

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Presidente Petro reaccionó a las revelaciones de Boye

Ante las afirmaciones que hizo el abogado en la entrevista, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de una publicación en su cuenta de X, en la que confirmó que sí estuvo en contacto con el apoderado del “zar del contrabando”. Afirmó que su diálogo se centró la situación legal de alias Papá Pitufo y que su objetivo era garantizar que el señalado criminal afrontara a la justicia colombiana por presuntos casos de contrabando.

“En mi conversación con Gonzalo Boye, él expresó que Diego Marín temía que a su regreso lo mataran y yo solicité su entrega al Gobierno nacional y que daría las garantías para entregarlo con vida a la fiscalía. Lo único que quiero es que Diego Marín diga toda la verdad ante el tribunal colombiano”, señaló el primer mandatario.

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El presidente Petro señaló presuntos errores de la Fiscalía en las investigaciones contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ - crédito Colprensa - Policía Nacional

Además, indicó que Marín Buitrago buscó asilo en Portugal argumentando que estaba siendo víctima de una supuesta persecución política por parte suya. Esto, debido a que Gustavo Petro conversó directamente con el presidente de España, Pedro Sánchez, y con un funcionario del Consejo Europeo, para facilitar la extradición de Marín Buitrago a Colombia.

“Mientras en Colombia se hacen suspicacias sobre mi conducta, el abogado certifica las conversaciones que he tenido con altos gobiernos europeos para lograr su traída al país”, aseveró.

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Pese a esas gestiones, la extradición del señalado criminal no prosperó y, según el primer mandatario, la Policía Nacional colombiana no logró impedir que saliera del país y se escondiera en España, para después pedir asilo en Portugal. Además, advirtió que, presuntamente, la Fiscalía General de la Nación de Colombia cambió a la persona que estaba al frente del proceso penal contra alias Papá Pitufo.

El presiente Gustavo Petro entregó detalles de lo que conversó con el abogado de alias Papá Pitufo - crédito @petrogustavo/X

Con el cambio del encargado, se habrían desechado pruebas que demostraban la presunta responsabilidad de Marín Buitrago en hechos de corrupción ocurridos durante décadas y que involucraron a integrantes de la Policía y a altos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). También habrían eliminado material probatorio que demostraría irregularidades en algunas campañas presidenciales.

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Así las cosas, según el mandatario, la fiscal que asumió el caso investigó únicamente hechos de corrupción acaecidos desde 2023 “para ver si se podía atacar el presente gobierno” y, al no hallar pruebas contra el procesado, lo más probable sería que quedara en libertad en caso de ser capturado en Colombia.

“La entrevista demuestra por tanto que quien ha buscado la captura y el regreso al país de alias “Pitufo” soy yo y muchas personas de poder temen su regreso y confesión", indicó.

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