Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia el regreso de la gran carpa del automovilismo

Tras el Gran Premio de Japón en marzo de 2026, la Fórmula 1 entró en más de un mes de inactividad por la intervención de Estados Unidos en Irán, que puso en jaque la seguridad de Oriente Medio y obligó a suspender las carreras en Arabia Saudí y Bahréin - crédito Issei Kato/REUTERS

La Fórmula 1 tuvo tiempo para entrar a revisar su reglamento técnico en medio de la polémica por el “superclipping” y el modo en que las nuevas especificaciones han perjudicado el rol de los pilotos en los resultados de las tres primeras válidas de la temporada 2026, tras la intervención militar de Estados Unidos en Irán que obligó a posponer las paradas en Arabia Saudí y Bahréin.

Las semanas sin actividad en la gran carpa del automovilismo estuvieron marcadas por reuniones entre la FIA y los equipos para dar con soluciones que redujeran la dependencia de las baterías y la gestión excesiva de los monoplazas, misma que generó una considerable indignación en redes sociales.

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En esa medida, se conoció que la FIA redujo el límite de energía recuperable por vuelta en el sistema eléctrico de sus unidades de potencia MGU-K, pasando de 8 MJ a 7 MJ. Con esto, el tiempo de frenada de los pilotos antes del paso por curva debería reducirse y obliga a los equipos a gestionar de una manera menos dependiente de los tiempos de carga y descarga, lo que debería derivar en tiempos más rápidos por vuelta a partir de la próxima carrera, en el trazado urbano de Miami.

Se tratará de un fin de semana que podría verse como un relanzamiento de la iniciativa de la FIA por dar por concluida la etapa híbrida e iniciar un nuevo capítulo en la historia de la disciplina. Prueba de ello es que también correrán los pilotos de la Fórmula 2, incluido el colombiano Sebastián Montoya.

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En lo que se refiere al campeonato, las preguntas quedan abiertas sobre si Mercedes podrá seguir manteniendo su hegemonía en la clasificación de pilotos y de constructores, si Ferrari podrá cerrar la brecha que los separa de la escudería alemana y se constituirán en auténticos contendientes, cómo se verán McLaren y RedBull, la situación de la zona media con Racing Bulls, Audi, Haas y Alpine; o si se verán mejoras significativas en Williams, Cadillac y Aston Martin, hasta ahora en el fondo de la tabla y con rendimientos discretos.

Trazado y pronóstico del clima en el GP de Miami

El trazado urbano de Miami se caracteriza por sus largas rectas y curvas de alta velocidad - crédito F1

El GP de Miami está pactado para realizarse sobre un total de 57 vueltas. Desde su llegada al calendario en 2022, se disputa en una pista construida específicamente para el evento alrededor del Hard Rock Stadium, sede de los Miami Dolphins y lugar donde se disputó la más reciente final de la Copa América entre Colombia y Argentina, atravesando tramos de carreteras públicas y las zonas de aparcamiento del estadio.

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A la par con la expectativa sobre cómo rodarán los autos con los ajustes a las especificaciones de las unidades de potencia, un aspecto que podría ser decisivo se liga a los neumáticos. En 2025, debido al calor de la Ciudad del Sol, la carrera sprint vio cómo a pesar de la fuerte lluvia que cayó antes de la largada, la pista se secó con rapidez y los pilotos se vieron obligados a cambiar de neumáticos intermedios a lisos.

Oscar Piastri de McLaren fue el ganador del Gran Premio de Miami en la temporada 2025 - crédito Sam Navarro/Imagn Images

En ese sentido, Pirelli confirmó que su selección de neumáticos para el fin de semana será la gama más blanda, con los compuestos C3, C4 y C5 para afrontar la pista de 5,412 kilómetros de longitud.

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Para este fin de semana, las previsiones climáticas generaron alarma por el alto riesgo de tormenta y la posibilidad de que dicha carrera pudiera suspenderse, pero la FIA mantuvo en pie su determinación de correr. Durante los tres días hay predicciones meteorológicas que apuntan a una probabilidad de lluvias del 70 al 90% de lluvia, con temperaturas altas entre 22 y 29°C, hecho que pondrá a prueba al máximo el rendimiento de los monoplazas de esta era sobre lluvia.

Hora y dónde ver el GP de Miami de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Autódromo Internacional de Miami - Miami, Estados Unidos.

Fecha y hora de las prácticas libres: viernes 1 de mayo, 11:00 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación sprint: viernes 1 de mayo: 3:30 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera sprint: sábado 2 de mayo, 11:00 a. m.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 2 de mayo: 3:00 p. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la carrera: domingo 3 de mayo, 3:00 p. m.

Transmisión: ESPN y Disney +.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Miami

Luego de tres carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Kim Kyung-Hoon/REUTERS

Andrea Kimi Antonelli - 72 puntos

George Russell - 63 puntos

Charles Leclerc - 49 puntos

Lewis Hamilton - 41 puntos

Lando Norris - 25 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Miami

Mercedes - 135 puntos

Ferrari - 90 puntos

McLaren - 46 puntos

Haas - 18 puntos

Alpine-Mercedes - 16 puntos