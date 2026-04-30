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Radamel Falcao hizo especial petición para que Luis Díaz pueda jugar mejor en la selección Colombia

‘El Tigre’ lanzó un mensaje clave sobre el rol de Luis Díaz en la selección Colombia y cómo potenciar su rendimiento: menos presión, más juego colectivo

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Falcao García expresó sus ansias por el inicio del Mundial 2026 - crédito Daniela Beltrán

El histórico delantero colombiano Radamel Falcao García, máximo goleador de la selección Colombia y referente internacional con paso por clubes como el Atlético de Madrid y el Manchester United, volvió a pronunciarse sobre la actualidad del equipo nacional.

En esta ocasión, puso el foco sobre Luis Díaz, extremo que se ha consolidado como una de las principales figuras del país en Europa. Falcao, desde su experiencia, planteó una reflexión sobre el rol que está asumiendo el atacante en el combinado nacional y cómo esto podría estar afectando su rendimiento.

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Sacar presión para potenciar su juego

El “Tigre” considera que a Luis Díaz se le debe liberar de la carga excesiva dentro del equipo. Según explicó, la selección Colombia no debería depender únicamente de su capacidad ofensiva, ya que esto termina condicionando su juego. “Tampoco hay que forzar mucho ni llevarle tanta presión”, afirmó en entrevista con Caracol Radio, dejando en evidencia que el rendimiento del extremo podría mejorar si actúa con mayor naturalidad.

Ilustración de Falcao con camiseta de la Selección Colombia junto a una sala de prensa con el logo del Mundial 2026 y un símbolo de negación sobre él.
La imagen ilustra la ausencia de Radamel Falcao del cuerpo técnico de la Selección Colombia para el Mundial 2026, mientras otros miembros del equipo aparecen en una conferencia de prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma línea, Radamel Falcao García profundizó en su postura sobre el manejo que debe tener Luis Díaz dentro de la selección Colombia. El delantero insistió en que el extremo necesita un entorno más favorable para desplegar su mejor versión, sin la carga excesiva que hoy recae sobre sus hombros. “Tampoco hay que forzarlo mucho, ni llevarle tanta presión a él, sino que las cosas sean naturales”, afirmó, dejando claro que el rendimiento del jugador podría mejorar si se le permite actuar con mayor libertad y espontaneidad.

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Además, el “Tigre” puso el énfasis en la responsabilidad colectiva del equipo y en la planificación táctica del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo. “Se prepara un esquema para sacar el máximo potencial de cada jugador”, explicó, subrayando que el funcionamiento del equipo debe construirse alrededor de las fortalezas individuales, sin caer en la dependencia de una sola figura. En ese contexto, resaltó que Colombia cuenta con varias piezas determinantes en ataque.

Tenemos futbolistas que pueden hacer la diferencia, para sacar provecho de lo que hace Lucho con y sin balón”, agregó Falcao, haciendo referencia a la necesidad de acompañar mejor a Díaz dentro del campo. La intención, según su visión, es que el atacante logre trasladar a la selección el nivel que exhibe en el Bayern Múnich, pero dentro de un sistema más equilibrado que potencie tanto su talento como el del resto del equipo.

El jugador de fútbol colombiano se incorporó a la escuadra del Minnesota United Football Club (MNUFC) en los primeros días de Febrero - crédito@chibcholandia/X
El jugador de fútbol colombiano se incorporó a la escuadra del Minnesota United Football Club (MNUFC) en los primeros días de Febrero - crédito@chibcholandia/X

La situación de James y los minutos de calidad

Otro de los temas abordados por Falcao fue la actualidad de James Rodríguez, que atraviesa un momento de poca continuidad en la MLS. A pesar de esto, el delantero restó importancia a la falta de minutos y destacó la capacidad del mediocampista para marcar diferencia en poco tiempo.

El tema de James lo entendí con los años”, comentó Falcao, explicando que la calidad puede imponerse incluso en periodos cortos dentro del campo. Según su visión, no es necesario que el capitán dispute los 90 minutos para ser determinante, ya que su talento le permite influir en el juego en lapsos de 40 o 60 minutos, o incluso menos.

Esta lectura abre una perspectiva distinta sobre la gestión de figuras experimentadas dentro de la selección, priorizando la efectividad sobre la cantidad de tiempo en cancha.

El goleador histórico de la 'Tricolor' pidió que se bajará la presión para con 'El Guajiro' - crédito EFE/FCF
El goleador histórico de la 'Tricolor' pidió que se bajará la presión para con 'El Guajiro' - crédito EFE/FCF

Lesión, rumores y su presente

En el plano personal, Falcao también se refirió a su actualidad tras sufrir una fractura en el arco cigomático durante el partido entre América de Cali y Millonarios, luego de un choque con el defensor Dany Rosero. El delantero reconoció que no han sido momentos fáciles, especialmente por la frustración de no poder estar en el campo.

Cada vez que vengo al estadio no la paso muy bien, porque quisiera estar jugando”, expresó, dejando ver su deseo de regresar cuanto antes. Sin embargo, asumió la situación con resignación y fe, señalando que hay circunstancias que se escapan del control del jugador.

Además, desmintió versiones que lo vinculaban con un posible rol dentro del cuerpo técnico de la selección Colombia de cara al Mundial. “No es cierto”, afirmó tajantemente, cerrando cualquier especulación sobre su futuro inmediato fuera de las canchas.

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