Deportes

Hugo Rodallega aclaró su molestia tras ser sustituido en la derrota ante Platense por la Libertadores: “No es así”

El “León” perdió en su visita ante Platense, y complicó sus opciones de clasificación a los octavos de final del torneo de clubes más importante de Sudamérica

Guardar
Platense-Independiente Santa Fe
Hugo Rodallega mostró su frustración al ser sustituido en el duelo ante Platense-crédito Fotobaires

El 29 de abril de 2026, Independiente Santa Fe cayó por 2-1 ante Platense de Argentina en el estadio Vicente López de Buenos Aires por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con esta derrota, el equipo de Pablo Repetto quedó con un pie por fuera del torneo de clubes más importante de América, y tendrá que ganar en su próximo partido, programado para el 6 de mayo de 2026 ante Corinthians en el estadio El Campín.

PUBLICIDAD

En medio de este contexto, durante el partido se presentó un hecho polémico que marcó el ambiente fue cuando se vivió una escena de tensión protagonizada por Hugo Rodallega.

La reacción indignada del delantero al ser sustituido al minuto 75 de partido por el argentino Nahuel Bustos, en un contexto de poca profundidad en ataque y debilidad en el juego aéreo, sumó un nuevo foco de conflicto a una temporada llena de interrogantes para el “Cardenal”.

PUBLICIDAD

Santa Fe sufrió una dura caída en el estadio Vicente López, y quedó obligado a ganar en la próxima fecha-crédito FOTOBAIRES
Santa Fe sufrió una dura caída en el estadio Vicente López, y quedó obligado a ganar en la próxima fecha-crédito FOTOBAIRES

Tras la derrota del “Cardenal” ante el cuadro argentino, el delantero habló en la zona mixta sobre la molestia que vivió al ser sustituido, y allí Rodallega aclaró que sus sentimientos fueron de frustración, aclarando que no hubo pelea con el cuerpo técnico de Independiente Santa Fe, liderado por Repetto. Las declaraciones fueron recogidas por el programa Sí Era Gol de Red + Noticias, el 29 de abril de 2026:

“Es frustración, es frustración. Yo salgo frustrado porque quiero, quiero jugar, quiero aportar, quiero, eh, sentirme importante. Es algo a lo que, digamos, estoy acostumbrado. Eh, tengo una responsabilidad grandísima, eh, sé lo que la gente puede llegar a esperar de mí y al, al ver que no, no conseguí tener, no conseguí tener un... al menos un cara a cara con el arco o patear al arco, eso a mí me frustra. Pero se anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico. No, no es así, es frustración personal. Para mí”, dijo.

El goleador y capitán de Independiente Santa Fe fue reemplazado al minuto 75 de partido-crédito @ESPNColombia/X

Situación actual de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores

Platense-Independiente Santa Fe
Platense vs Santa Fe Foto: FOTOBAIRES Copa Conmebol Libertadores

El 29 de abril de 2026, Santa Fe sufrió una derrota por 2-1 ante Platense el 29 de abril de 2026 en el estadio Ciudad de Vicente López, resultado que complica significativamente sus aspiraciones en la actual edición de la Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Repetto acumula un empate y dos derrotas en tres partidos, quedando en una posición comprometida para los próximos encuentros.

La incapacidad de los visitantes para defender el juego aéreo quedó en evidencia con los dos goles de cabeza marcados por el conjunto argentino, una debilidad repetida del fútbol colombiano en torneos internacionales. Andrés Marmolejo evitó una diferencia mayor con varias intervenciones destacadas, mientras que Franco Fagúndez, autor del gol de Santa Fe, fue el jugador más incisivo en ataque.

En la primera parte, Platense impuso presión desde el inicio y generó peligro con remates de Guido Mainero y una jugada colectiva que exigió a la defensa rival. Un momento polémico se vivió al minuto 18, cuando Iván Gómez recibió una tarjeta roja por una entrada sobre Hugo Rodallega, que luego fue revertida a amarilla tras revisión del VAR.

El marcador se abrió en el minuto 57 con un cabezazo de Nasif a pase de Mainero, quien pocos minutos después repitió como asistente en el segundo tanto, esta vez convertido por Mateo Mendía en el 63. Ya en la segunda mitad, Santa Fe intentó reaccionar con remates de media distancia, aunque el gol de Fagúndez llegó cuando el resultado parecía definido.

En el complemento del grupo, Corinthians y Peñarol jugarán el 30 de abril de 2026 en el estadio Neo Química Arena de São Paulo a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia). A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores:

  1. Corinthians (Brasil): 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  2. Platense (Argentina): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Peñarol: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  4. Independiente Santa Fe: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Temas Relacionados

Santa FeHugo RodallegaPlatense vs. Santa FeCopa LibertadoresColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

El “Poderoso de la Montaña” necesita la victoria con urgencia para seguir en la pelea para la clasificación a los octavos de final

Independiente Medellín vs. Cusco FC, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Atanasio Girardot

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

La “Tricolor” buscará sumar su primera victoria en territorio paraguayo

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”

El exportero analizó su punto de vista de lo que ocurrió con el goleador Cardenal tras ser sustituido por Nahuel Bustos en la derrota ante Platense en Buenos Aires

Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El equipo colombiano es líder del grupo A junto con Macará de Ecuador y una victoria puede acercar al Escarlata a la clasificación a la siguiente ronda del torneo

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

Reconocido ‘influencer’ inglés se rindió ante la magia de Lucho Díaz en el partido del Bayern Múnich contra el PSG: “El más infravalorado”

El colombiano y uno de los que comanda la delantera de la selección cafetera que disputará la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá, fue una de las figuras en el juego de ida por las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern Múnich, a pesar de la derrota por 5 a 4

Reconocido ‘influencer’ inglés se rindió ante la magia de Lucho Díaz en el partido del Bayern Múnich contra el PSG: “El más infravalorado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Deiby Ruiz se metió en la controversia entre Katy Cardona y Aida Victoria Merlano: “Esos son líos de faldas”

Deiby Ruiz se metió en la controversia entre Katy Cardona y Aida Victoria Merlano: “Esos son líos de faldas”

Así quedó la nueva placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia’ en su recta final

Seguidora de BTS afectada por cancelación de boletas para la presentación en Colombia desmintió a Ticketmaster: “Hice todo legal”

“Amigas del corazón”: Laura Esquivel y Brenda Asnicar traen a Bogotá el regreso de Patito Feo

Maluma es portada de la revista Vogue México y relató cómo rinde tributo a sus raíces en “Loco x Volver”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor en el Sudamericano

Óscar Córdoba reaccionó al enojo de Hugo Rodallega en la derrota de Santa Fe por la Copa Libertadores: “Es un mensaje directo”

Tigre vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de los Diablos Rojos en la fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026 en Argentina

El pesista colombiano Yeison López consiguió triple récord mundial y medalla de oro en Panamericano de Panamá

Rodallega reacciona con molestia tras su cambio en la derrota de Santa Fe ante Platense en Libertadores