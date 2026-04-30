Hugo Rodallega aclaró su molestia tras ser sustituido en la derrota ante Platense por la Libertadores: “No es así”

Hugo Rodallega mostró su frustración al ser sustituido en el duelo ante Platense-crédito Fotobaires

El 29 de abril de 2026, Independiente Santa Fe cayó por 2-1 ante Platense de Argentina en el estadio Vicente López de Buenos Aires por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con esta derrota, el equipo de Pablo Repetto quedó con un pie por fuera del torneo de clubes más importante de América, y tendrá que ganar en su próximo partido, programado para el 6 de mayo de 2026 ante Corinthians en el estadio El Campín.

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En medio de este contexto, durante el partido se presentó un hecho polémico que marcó el ambiente fue cuando se vivió una escena de tensión protagonizada por Hugo Rodallega.

La reacción indignada del delantero al ser sustituido al minuto 75 de partido por el argentino Nahuel Bustos, en un contexto de poca profundidad en ataque y debilidad en el juego aéreo, sumó un nuevo foco de conflicto a una temporada llena de interrogantes para el “Cardenal”.

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Santa Fe sufrió una dura caída en el estadio Vicente López, y quedó obligado a ganar en la próxima fecha-crédito FOTOBAIRES

Tras la derrota del “Cardenal” ante el cuadro argentino, el delantero habló en la zona mixta sobre la molestia que vivió al ser sustituido, y allí Rodallega aclaró que sus sentimientos fueron de frustración, aclarando que no hubo pelea con el cuerpo técnico de Independiente Santa Fe, liderado por Repetto. Las declaraciones fueron recogidas por el programa Sí Era Gol de Red + Noticias, el 29 de abril de 2026:

“Es frustración, es frustración. Yo salgo frustrado porque quiero, quiero jugar, quiero aportar, quiero, eh, sentirme importante. Es algo a lo que, digamos, estoy acostumbrado. Eh, tengo una responsabilidad grandísima, eh, sé lo que la gente puede llegar a esperar de mí y al, al ver que no, no conseguí tener, no conseguí tener un... al menos un cara a cara con el arco o patear al arco, eso a mí me frustra. Pero se anda diciendo por ahí que yo salí enojado con el cuerpo técnico. No, no es así, es frustración personal. Para mí”, dijo.

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El goleador y capitán de Independiente Santa Fe fue reemplazado al minuto 75 de partido-crédito @ESPNColombia/X

Situación actual de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores

Platense vs Santa Fe Foto: FOTOBAIRES Copa Conmebol Libertadores

El 29 de abril de 2026, Santa Fe sufrió una derrota por 2-1 ante Platense el 29 de abril de 2026 en el estadio Ciudad de Vicente López, resultado que complica significativamente sus aspiraciones en la actual edición de la Copa Libertadores. Con este resultado, el equipo dirigido por Pablo Repetto acumula un empate y dos derrotas en tres partidos, quedando en una posición comprometida para los próximos encuentros.

La incapacidad de los visitantes para defender el juego aéreo quedó en evidencia con los dos goles de cabeza marcados por el conjunto argentino, una debilidad repetida del fútbol colombiano en torneos internacionales. Andrés Marmolejo evitó una diferencia mayor con varias intervenciones destacadas, mientras que Franco Fagúndez, autor del gol de Santa Fe, fue el jugador más incisivo en ataque.

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En la primera parte, Platense impuso presión desde el inicio y generó peligro con remates de Guido Mainero y una jugada colectiva que exigió a la defensa rival. Un momento polémico se vivió al minuto 18, cuando Iván Gómez recibió una tarjeta roja por una entrada sobre Hugo Rodallega, que luego fue revertida a amarilla tras revisión del VAR.

El marcador se abrió en el minuto 57 con un cabezazo de Nasif a pase de Mainero, quien pocos minutos después repitió como asistente en el segundo tanto, esta vez convertido por Mateo Mendía en el 63. Ya en la segunda mitad, Santa Fe intentó reaccionar con remates de media distancia, aunque el gol de Fagúndez llegó cuando el resultado parecía definido.

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En el complemento del grupo, Corinthians y Peñarol jugarán el 30 de abril de 2026 en el estadio Neo Química Arena de São Paulo a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia). A continuación, así va la tabla de posiciones del grupo E de la Copa Libertadores:

Corinthians (Brasil): 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Platense (Argentina): 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Peñarol: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Santa Fe: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)