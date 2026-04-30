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Sergio Fajardo le respondió a Abelardo de la Espriella y explicó por qué le dice “fantoche”: “Habla pura mier...”

El exgobernador de Antioquia compartió un video y negó las versiones del abogado sobre un supuesto encuentro incómodo entre ambos

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Abelardo De La Espriella respondió a las declaraciones de Sergio Fajardo en las que habló de la reciente controversia por la sanción al presidente Petro - crédito Colprensa y @sergio_fajardo
Sergio Fajardo llamó “fantoche” a Abelardo de la Espriella y lo acusó de mentir en video viral - crédito Colprensa y @sergio_fajardo

El exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo publicó en su cuenta de X un video en respuesta a declaraciones recientes del abogado y también aspirante a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella.

El intercambio entre ambos personajes se convirtió en tendencia y generó múltiples reacciones en redes sociales. Fajardo, conocido por su estilo moderado, cuestionó lo dicho por De la Espriella y calificó como falsas las afirmaciones hechas por el abogado sobre un supuesto encuentro incómodo entre ambos.

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Fajardo para referirse a la situación citó un video de una entrevista del abogado, donde afirmó: “Un señor que ha sido candidato varias veces (Sergio Fajardo) a la presidencia y él me ha atacado. Yo he dicho solamente que tengo un problema de forma con el doctor Fajardo. Y el día que se peine y se ponga cinturón, ya yo no tengo más problemas con él”.

Fajardo reaccionó señalando: “¿Ven lo que dice? Las cosas que habla pura m. Esto es lo que dijo”. Además, el abogado relató un episodio en el que, según su versión, Fajardo habría tenido una actitud evasiva durante un encuentro: “Cuando íbamos saliendo en la sabana, el encuentro de gobernadores, le di la mano y es como si hubiese visto al diablo. No daba para pronunciar palabra. El tipo estaba tembloroso. Le dije: ‘¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta saludarte’. No fue capaz de decirme nada”.

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Sergio Fajardo desmintió a De la Espriella: “Trata de lucirse porque no tiene nada para decir” - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo desmintió a De la Espriella: “Trata de lucirse porque no tiene nada para decir” - crédito @sergio_fajardo/X

Fajardo citó video de encuentro con De la Espriella

El también exalcalde de Medellín desmintió la versión de De la Espriella y lo acusó de inventar hechos. “Falso, tramposo, inventando mentiras, tratando de lucirse porque no tiene nada para decir realmente. Aquí está el video, el original. Mírenlo", dijo Fajardo.

En el video difundido, se observó un saludo cordial entre ambos: “Yo te quiero saludar, Sergio, si no tiene problema”, dijo De la Espriella. “Mucho gusto”, respondió Fajardo. “Nunca te había visto personalmente”, agregó el abogado. “Tampoco yo”, contestó Fajardo.

La conversación continúa con expresiones de cortesía y finalizó con un “Que esté muy bien. Muchas suerte” por parte del exgobernador.

En su publicación, Fajardo incluyó otro segmento de un debate presidencial emitido por Noticias Caracol para reforzar su posición.

Sergio Fajardo respondió con pruebas y llamó “tramposo” a Abelardo de la Espriella - crédito @sergio_fajardo/X

Ayer, por primera vez, estuve sentado al lado del señor y ustedes van a ver por qué tiene que sacar cortinas de humo, sacar bodegas para decir mentiras. Solo miren y escuchen, para que comparen”, afirmó Fajardo.

En el fragmento citado, De la Espriella reconoció no provenir del sector público y comentó: “Yo no tengo la experiencia que tiene el doctor Fajardo”.

Claudia López y Jota Pe Hernández se pronunciaron por comentario de Sergio Fajardo a De la Espriella: “He quedado sin palabras”

Sergio Fajardo utilizó su cuenta de X para lanzar un mensaje directo contra Abelardo De la Espriella, a quien calificó de “fantoche” y acusó de “mentirle a la gente”.

El exgobernador y candidato presidencial intensificó así el tono de sus declaraciones, en medio de la controversia generada por los cruces recientes con el abogado.

El pronunciamiento de Fajardo provocó reacciones inmediatas entre figuras políticas. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial, expresó su respaldo: “Así es Sergio. En peores y con peores nos hemos visto! Vamos pa’lante! A derrotar al defensor de la mafia”. Con este mensaje, López reiteró su apoyo al político antioqueño y criticó a De la Espriella.

Claudia López y Jota Pe Hernández respaldaron a Sergio Fajardo tras crítica a Abelardo de la Espriella - crédito @ClaudiaLopez/X - @JotaPeHernandez/X
Claudia López y Jota Pe Hernández respaldaron a Sergio Fajardo tras crítica a Abelardo de la Espriella - crédito @ClaudiaLopez/X - @JotaPeHernandez/X

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández también se sumó al intercambio desde la red social. “Uy no! en honor a la verdad, he quedado sin palabras!”, escribió, mostrando sorpresa ante la contundencia del mensaje de Fajardo.

Tras lo anterior, usuarios de X reaccionaron al cruce entre Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella. El primero señaló: “Claudia y Sergio podrán decir lo que sea, atacar a quien sea, elevar su ego al máximo, pero nunca serán buenos presidentes… Y claramente Claudia no fue buen alcalde”.

Otro usuario se dirigió a la exalcaldesa y candidata Claudia López: “No le busque Claudia! Ese tipo es un arrogante! Usted puede sola, ánimo! Siga siendo como es usted en los debates, les da sopa y seco en muchas cosas, no le venda su carácter a un pusilánime como Fajardo!”

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