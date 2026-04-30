Colombia

La Canciller se refirió a los colombianos deportados al Congo por Estados Unidos: “Solo una persona ha pedido volver al país”

La canciller Rosa Villavicencio informó que el mecanismo oficial de retorno está disponible para los compatriotas que soliciten apoyo

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Estados Unidos deporta a 15 migrantes latinoamericanos, incluidos colombianos, a la República Democrática del Congo bajo políticas migratorias de Donald Trump - crédito Lindsey Wasson/AP
Estados Unidos deporta a 15 migrantes latinoamericanos, incluidos colombianos, a la República Democrática del Congo bajo políticas migratorias de Donald Trump - crédito Lindsey Wasson/AP

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, informó que solo uno de los ciudadanos colombianos deportados por Estados Unidos a la República Democrática del Congo solicitó oficialmente ayuda al Gobierno Nacional para regresar al país.

La declaración surgió luego de que las autoridades congoleñas confirmaran la presencia de migrantes latinoamericanos, entre ellos colombianos, en un hotel de Kinshasa tras ser expulsados bajo la política migratoria de la administración Trump.

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Según la jefa de la cartera de Relaciones Exteriores, varios de los connacionales están gestionando reclamaciones legales contra la decisión del Gobierno estadounidense, proceso que cuenta con el acompañamiento de Colombia.

“Los que están en la República del Congo, estamos trabajando en este momento sobre esos temas. Lógicamente, las personas que quieran volver al país lo pueden hacer solicitando que se active el FEN, que es el Fondo Especial de Migraciones. Hasta ahora lo ha hecho una sola persona”, afirmó Villavicencio.

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La canciller colombiana Rosa Villavicencio considera que los aranceles ecuatorianos tienen un trasfondo ideológico y perjudican la integración regional - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La canciller Rosa Villavicencio afirmó que el Gobierno colombiano está realizando las gestiones necesarias para repatriar a los colombianos deportados a el Congo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) notificó el inicio de contactos con los países de origen de los 15 migrantes latinoamericanos deportados recientemente, con el objetivo de facilitar su repatriación.

Patrick Muyaya, portavoz del Ejecutivo congoleño y ministro de Comunicación, explicó que estos contactos se realizan en colaboración con organizaciones internacionales, y que la estancia de los migrantes en la RDC tiene carácter temporal.

“Quizás en los próximos días, tan pronto como estos contactos hayan dado sus frutos, podamos informarles de que se ha conseguido un paso libre para que algunos puedan regresar a su país de origen porque, como decimos desde el principio, se trata de una estancia temporal”, sostuvo Muyaya.

Estos son los colombianos que fueron deportados al Congo

El Gobierno del Congo estableció contactos formales con los países de origen y organismos internacionales para organizar el regreso seguro de los migrantes latinoamericanos - crédito @PatrickMuyaya/X
El Gobierno del Congo estableció contactos formales con los países de origen y organismos internacionales para organizar el regreso seguro de los migrantes latinoamericanos - crédito @PatrickMuyaya/X

La República Democrática del Congo confirmó la llegada de 15 migrantes latinoamericanos el 17 de abril, como parte de un mecanismo de acogida temporal financiado por Estados Unidos.

Las nacionalidades exactas no fueron precisadas por el Ejecutivo africano, pero tanto Perú como Ecuador reconocieron que entre los deportados se encuentran siete y tres ciudadanos suyos, respectivamente.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro confirmó la presencia de colombianos en la RDC y solicitó a la cancillería “traerlos de vuelta (…) sin cadenas” por medio de sus redes sociales.

De acuerdo con testimonios recogidos por El País América, los colombianos, identificados como Carlos Alberto Rodelo y Jorge Cubillos, permanecen en un hotel en Kinshasa y reciben apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Entre las asistencias ofrecidas están la atención alimentaria, médica y la posibilidad de acogerse a un programa de retorno voluntario asistido, junto con una ayuda económica de 100 dólares.

Sin embargo, los migrantes expresaron preocupación por su situación, reportando problemas de salud como fiebre y vómitos, así como presiones para aceptar la repatriación.

El presidente Gustavo Petro solicitó públicamente que la repatriación de colombianos se realice sin el uso de cadenas, enfatizando el respeto a los derechos humanos - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro solicitó públicamente que la repatriación de colombianos se realice sin el uso de cadenas, enfatizando el respeto a los derechos humanos - crédito @petrogustavo/X

Cubillos relató que tras tres meses de detención en Estados Unidos fue deportado a la RDC con su solicitud de asilo aún vigente. “Esos meses de encierro enseñan a ser fuerte, pero en ese momento me derrumbé. Pensé en mis hijos y me puse a orar. Íbamos encadenados a un país que no conocemos y que está al otro lado del mundo. Nunca pensé que iba a conocer África en estas circunstancias”, declaró Cubillos.

Rodelo, por su parte, describió el traslado en avión, esposado de manos y pies, y la incertidumbre sobre su destino final. “Nos dieron una bolsita con un sándwich y un agua. No podíamos levantar la cabeza. Nos trataban como esclavos. Es algo que no le deseo a nadie”.

Las autoridades congoleñas confirmaron que iniciaron gestiones para la repatriación de los migrantes y mantienen comunicación con los gobiernos latinoamericanos involucrados.

Muyaya resaltó que la estancia de los migrantes es transitoria y que cualquier otro proceso similar será informado con transparencia. El funcionario evitó confirmar si Washington planea reasentar en la RDC a otros grupos migratorios, como afganos varados en Catar, aunque pidió evitar especulaciones que puedan generar confusión.

Según la canciller Villavicencio, el Gobierno colombiano sigue de cerca la situación y ofrece el Fondo Especial de Migraciones para quienes deseen regresar. Por ahora, solo una persona ha realizado la solicitud formal.

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