Diego Perea, delantero colombiano que hace días pidió ayuda económica públicamente, relata cómo terminó en esta situación

De pasado en San Lorenzo y Cúcuta Deportivo, Diego Perea y su familia relataron la crisis que afrontan - crédito @dperea9/TikTok

En días recientes, el delantero colombiano Diego Perea encendió las alarmas en el entorno del fútbol sudamericano luego de publicar un video en sus redes sociales en el que pedía ayuda económica de manera abierta. En la grabación, el jugador expuso que atravesaba una situación personal y financiera compleja, apelando a la solidaridad de excompañeros, clubes y seguidores. El mensaje rápidamente se difundió y abrió el debate sobre la realidad que viven muchos futbolistas cuando su carrera no transcurre como lo esperaban.

Ahora, Perea ha ampliado su testimonio y ha entregado nuevos detalles sobre cómo llegó a este punto de dificultad. En entrevista con Blu Radio, el delantero explicó el trasfondo de su decisión de hacer pública su situación: “Fue una decisión muy difícil porque no soy un hombre de redes pero no vi otra salida. Lo hice para ver si me ayudan amigos que tengo en el fútbol, con los que jugué, igual esto es un mundo muy pequeño hoy estas arriba, mañana no sabes es la manera que tuve para pedir ayuda, es difícil para mi aceptar esta realidad, ver en la manera que me encuentro hoy, no es por indisciplina ni mal comportamiento”.

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El futbolista también señaló que su situación no responde a problemas de conducta, sino a decisiones tomadas dentro de su carrera profesional y a la gestión de su entorno: “A los 15 años me fui de Colombia, tuve la bendición de debutar en el club que quería, en el transcurso de ese camino tener representantes que te quieren tener donde ellos quieren y no donde mereces se aprovecharon de mi carrera, me dejaron tirado, eso fue lo que paso”.

Diego Perea actualmente juega con Sportivo Barracas en la primera C del fútbol argentino - crédito Diego Perea/Threads

La carrera futbolística de Diego Perea

Aunque no se dispone de un registro estadístico único y consolidado de su trayectoria, Diego Perea ha sido un delantero colombiano que desarrolló su carrera entre Colombia y Argentina, pasando por distintos clubes de primera y segunda división, con etapas de formación y posterior profesionalización en el fútbol sudamericano.

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El atacante, de perfil ofensivo, se formó desde muy joven y, según su propio relato, logró debutar en el club que deseaba, San Lorenzo de Almagro. Posteriormente tuvo pasos por equipos como Cúcuta Deportivo, en Colombia, aunque sin una continuidad prolongada que le permitiera consolidar cifras estables de goles o temporadas completas como titular indiscutido.

En Cúcuta, según ha comentado, vivió una experiencia deportiva significativa, aunque también marcada por situaciones complejas a nivel institucional.

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En Argentina, su carrera incluyó etapas en clubes del ascenso, donde intentó sostener continuidad y protagonismo ofensivo. Sin embargo, la inestabilidad contractual y los cambios frecuentes de equipo dificultaron la construcción de estadísticas amplias y sostenidas a lo largo del tiempo, algo común en jugadores que transitan entre ligas de segunda línea o proyectos deportivos de corta duración.

Diego Perea, delantero colombiano, siendo presentado en San Lorenzo de Almagro - crédito @dperea9/Instagram

Decisiones, representantes y un camino lleno de obstáculos

Perea también se refirió a su salida de San Lorenzo y a los factores que, según él, condicionaron su continuidad en el club: “Algunas personas lo saben yo nunca me quise ir de San Lorenzo, el DT quería probar con otro nueve, mas grandes y de experiencia, habían clubes también grandes que me querían, que me llamaron mucho, ven te queremos acá pero no daban la comisión que el representante quería y te dejan sin club, no les importa. Finalmente uno es un producto de ellos”.

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El delantero insistió en que varias decisiones externas influyeron en el rumbo de su carrera, afectando oportunidades en clubes de mayor nivel y limitando su proyección deportiva.

Diego Perea con la camiseta de San Lorenzo de Argentina, club en el cual debutó - crédito San Lorenzo

Un presente complicado y pedido de ayuda urgente

Actualmente, el futbolista milita en el Sportivo Barracas, donde intenta mantenerse activo mientras busca una nueva oportunidad: “Si, estoy en eso, ahora estoy en un club un poco más chico que me abrió las puertas, es un club del ascenso, es un club distinto, hay jugadores que terminan de entrenar y se van a otro trabajo porque con el salario que hay no les alcanza, entonces yo estoy aprovechando sumar la mayor cantidad de minutos que pueda de aquí a mitad de año”.

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Sin embargo, la situación que describe va más allá de lo deportivo y toca su estabilidad personal y económica: “Estamos en otro país donde todo es mucho mas alto. estoy tras meses abajo de arriendo. me amenazaron con pegarme un tiro si no pago”.

Finalmente, reiteró su llamado público a quienes puedan tenderle una mano en este momento crítico: “Quienes me puedan ayudar se puede por las redes sociales es dperea9, estaré disponible”.

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