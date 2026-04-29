Hija de Piedad Córdoba defendió a la exsenadora por comentario de Jerónimo Uribe: “Deje de meterse con mi mamá”

Jerónimo Uribe aseguró que la campaña de Abelardo de la Espriella está pagando influenciadores para atacar a Álvaro Uribe - crédito @jeronimoauribem/X

Una discusión en redes sociales entre Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y Carlos Suárez Rojas, estratega del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, terminó involucrando a la fallecida senadora Piedad Córdoba (1995-2024).

Todo empezó por un video que publicó Uribe en su cuenta de X, en el que señaló a la campaña de De la Espriella de estar “pagando” a influenciadores para que ataquen en redes sociales a su padre y a la oposición ejercida por el partido Centro Democrático, así como para que le hagan “el juego a Petro”.

PUBLICIDAD

“Esto me lo confirmó un alto ejecutivo de la campaña de Abelardo de la Espriella en presencia de un testigo. Me habló específicamente de Carlos Suárez, el estratega digital de la campaña, y de Enrique Gómez, su jefe de debate”, precisó.

Natalia Castro Córdoba recordó casos de falsos positivos durante la administración de Álvaro Uribe para responder a un comentario que hizo Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario, sobre Piedad Córdoba, su madre - crédito @natyestefa/X y @jeronimoauribem/X

Suárez Rojas respondió defendiendo el trabajo que ha hecho el equipo detrás de la campaña del abogado y candidato presidencial. Afirmó que su labor ha sido transparente y que no se ajusta a la política tradicional. “Tommy: todo reinado llega a su fin. En democracia el liderazgo no se hereda, se gana en la calle, con el pueblo y en las urnas. La gente ya está cansada de que los mismos apellidos decidan quién es ‘leal’ y quién no. Abelardo está sumando porque se lo ganó; tú sigues hablando como si mandaras, escudado en el apellido de tu papá”, aseveró en X.

PUBLICIDAD

El hijo del exmandatario continuó con la discusión, indicando que los políticos cercanos su padre y su familia no son “los de siempre”, que tampoco han vivido de los recursos del Estado y que por lo menos él no ha sido cercano a personas como Piedad Córdoba. Además, dijo que, para demostrar sus declaraciones, estaría dispuesto a someterse a una prueba poligráfica.

“Puedo someterme a un polígrafo y asegurar que jamás en la vida he vivido de un contrato con el Estado. Y también puedo asegurar que nunca he sido cercano a chavistas como Piedad Córdoba. Te pregunto, ¿tú te puedes someter a eso mismo?”, cuestionó.

PUBLICIDAD

El hijo del expresidente Uribe aseguró que no ha sido "cercano a chavistas como Piedad Córdoba" - crédito @jeronimoauribem/X

Hija de Piedad Córdoba reaccionó

La mención de la excongresista Córdoba llamó la atención de Natalia María Castro Córdoba, hija de la exsenadora. A través de una publicación en X, pidió a Uribe dejar de mencionar a su mamá y de hacer señalamientos contra ella.

Recordó, además, que durante el Gobierno de su padre, Álvaro Uribe (2002-2010), se registraron miles de ejecuciones extrajudicales en el país, mal llamadas falsos positivos, que consistieron en el asesinato de civiles por parte del Ejército Nacional, los cuales fueron presentados como supuestas bajas de guerrilleros en combate.

PUBLICIDAD

Piedad Córdoba fue investigada por enriquecimiento ilícito y otros delitos en su momento - crédito Colprensa

“Señor @jeronimoauribem deje de meterse con mi mamá, Piedad Córdoba, @piedadcordoba. Muy fácil lanzar insinuaciones desde el privilegio, pero el país no olvida los más de 6.000 “falsos positivos” que marcaron el gobierno de su padre, Álvaro Uribe Vélez. Antes de señalar, revise la historia. El respeto no es opcional", aseveró.

En una publicación posterior, Castro Córdoba indicó que, según informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el número de falsos positivos se incrementó a más de 7.800. “Señor @jeronimoauribem, corrijo: el país no olvida los 7.837 falsos positivos documentados por la JEP, no 6.000, como mencioné antes. Estos hechos marcaron el gobierno de su padre, Álvaro Uribe Vélez”, indicó.

PUBLICIDAD

Natalia Castro Córdoba, hija de Piedad Córdoba, se despachó contra Jerónimo Uribe por mencionar a su madre en un comentario - crédito @natyestefa/X

Los señalamientos contra Piedad Córdoba

Por otro lado, Piedad Córdoba fue criticada por su cercanía con el dictador de Venezuela Hugo Chávez (1954-2013) –de la cual, supuestamente, se habría beneficiado económicamente– y por presuntos nexos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). De igual manera, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra en 2023 por un presunto incremento irregular de su patrimonio y le endilgó los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado en favor de terceros y falsedad en documento público.

“Dejó una deuda de dolor por su relación con las FARC y los secuestrados; usó su amistad con Chávez para lucrarse y heredó privilegios con Maduro y su socio Álex Saab. Nos quedó debiendo la verdad, en impunidad”, indicó la congresista María Fernanda Cabal en su momento.

PUBLICIDAD

María Fernanda Cabal se refirió a la muerte de Piedad Córdoba y aseguró que dejó a Colombia sin saber la verdad sobre sus investigaciones penales - crédito @MariaFdaCabal/X