Juan Camilo Restrepo se desbordó en elogios con Iván Cepeda por leer sus discursos: “Imprime seriedad y precisión”

El exministro Juan Camilo Restrepo ponderó de manera positiva la iniciativa de Iván Cepeda de ser conciso con sus discursos, que en su mayoría han sido leídos - crédito Colprensa - REUTERS

La decisión del candidato oficialista a la presidencia Iván Cepeda de leer sus discursos, con la ayuda del papel y otros recursos de apoyo, ha sido motivo de discusión en la contienda electoral. Y todo porque algunos de sus contendores, como la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, han acusado al congresista de tener un libreto proporcionado por su principal aliado, el presidente de la República, Gustavo Petro.

Sin embargo, en medio de estos señalamientos, el congresista recibió un elogio inesperado: el del exministro de Hacienda y Agricultura Juan Camilo Restrepo, que a través de sus redes sociales destacó lo que, según él, es la capacidad del candidato para expresar sus ideas con “seriedad y precisión”, en medio de la constante confrontación mediática en la que se desarrolla la contienda electoral, prevista para el 31 de mayo.

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Restrepo, aunque se distanció de toda simpatía política con Cepeda, valoró la decisión del senador. “No soy partidario de Cepeda ni votaré por él, pero una cosa debo reconocerle: su práctica de leer discursos le imprime seriedad y precisión a sus comunicaciones políticas”, afirmó el exfuncionario de los gobiernos de César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos, que expuso sus argumentos a continuación.

Con esta publicación en sus redes sociales, el exministro Juan Camilo Restrepo expresó sus elogios al senador y candidato presidencial Iván Cepeda, por no dar pie a la improvisación - crédito @RestrepoJCamilo/X

Y es que para Restrepo, este método evoca el ejemplo del expresidente Alberto Lleras, que consolidó un estilo público centrado en el contenido, no en la improvisación, a la hora de transmitir sus ideas. “Hay que mermarle a la improvisación, que comienza por decir cualquier cosa en medio de alaridos e insultos”, remarcó el exministro, que a sus 79 años es un referente en materia económica, con sus acertados análisis.

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Iván Cepeda y la intención de leer sus discursos en la plaza pública

En su defensa, Cepeda ha acudido a la lectura de sus discursos como una decisión deliberada para garantizar claridad y rigor en sus intervenciones, además de concretar sus ideas ante los presentes. El congresista enfatizó que su campaña se estructura sobre un programa detallado, compuesto por cerca de 50 actos y discursos temáticos que suman alrededor de 200 páginas, y que fueron plasmadas en su plan de gobierno.

Una imagen que se ha vuelto recurrente es ver al senador Iván Cepeda en la tarima, acompañado por unas hojas de papel, en la que están plasmadas sus intervenciones - crédito Prensa Iván Cepeda

Con ello, el aspirante presidencial buscaría blindar sus propuestas ante posibles tergiversaciones y dejar constancia pública de cada planteamiento programático. Como sucedió con uno de sus discursos en Medellín (Antioquia), en el que expresó que esta región del país era “la cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”; lo que si bien le ameritó críticas también lo hizo merecedor de respaldos.

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Aquella vez, la controversia cobró fuerza tras estas críticas al “modelo antioqueño” y a las élites regionales, que lo obligó a defenderse de los señalamientos. Lo anterior, dio pie a una serie de apreciaciones sobre esta táctica, al restarle, según sus críticos, autenticidad y carisma a sus ideas y denotar con ello falencias en la retórica; pues habría ausencia de improvisación y una desconexión con las emociones con la plaza pública.

Solo en el Senado, en donde no está permitido leer desde el atril, se le escucha a Iván Cepeda sin ayudas físicas - crédito @SenadoGOVCo/X

El senador reivindicó la lectura como una forma de reafirmar su “planteamiento serio”, en lugar de caer en la demagogia; aunque de manera indirecta estaría cuestionando, por ejemplo, el estilo del hoy mandatario, Gustavo Petro, ajeno a ideas atadas. Desde su óptica, la política requiere “rigurosidad programática” y esta es la mejor herramienta para garantizar que sus propuestas se transmitan sin distorsiones.

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Y es que su estrategia se extendería al modo en que Cepeda aborda su relación con los medios. El aspirante oficialista prefiere actos donde controla el contenido a debates televisados; siendo una decisión que, según sus críticos, implica evitar el “ping-pong” de ataques personales y, según él, permite la aparición de propuestas concretas y no una reacción improvisada, al vaivén de la atmósfera electoral.