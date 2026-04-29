Millonarios recibió fuerte sanción por parte de la Conmebol en la Copa Sudamericana 2026: este es el valor que debe pagar el Embajador

Debido a incidentes reportados en el partido entre Millonarios y Boston River por la Sudamericana, la Conmebol impuso una multa económica al cuadro albiazul - crédito Colprensa

La Confederación Sudamericana de Fútbol impuso una multa de USD 20.000 a Millonarios por incumplimientos de seguridad durante el partido de la Copa Sudamericana 2026 frente al Boston River de Uruguay, en la segunda fecha de la fase de grupos.

La notificación se produjo el martes 28 de abril, horas antes de que el club colombiano dispute su encuentro ante São Paulo en el estadio Nemesio Camacho El Campín, duelo que definirá buena parte de su permanencia en el torneo continental.

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De acuerdo con la resolución oficial de la Conmebol, el cuadro Embajador recibió dos sanciones diferentes. La primera, de USD 15.000, corresponde a la infracción del artículo 12.2 literal e) del Código Disciplinario, específicamente por el lanzamiento de objetos al campo, y otros comportamientos que ponen en riesgo la seguridad y la continuidad del partido, como el uso de pirotecnia.

La segunda multa, cifrada en USD 5.000, está vinculada a la violación del artículo 12.2 literal c) del mismo código. Ambos montos serán descontados directamente de los pagos que Millonarios debe recibir por derechos de televisión y patrocinios asociados al torneo.

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Junto con la multa, la Conmebol emitió una advertencia formal basada en el artículo 5.14 del Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2026. El documento estlabece que una nueva infracción de igual o parecida naturaleza activará el artículo 27 del Código Disciplinario, lo que podría implicar sanciones deportivas adicionales, como la prohibición de público o la pérdida de puntos, según lo dispuesto en el artículo 27 del reglamento disciplinario.

Millonarios se juega el futuro en el torneo tras la sanción

Sao Pablo ya llegó al estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito @saopaulofc/X

Este mismo 28 de abril, Millonarios FC se enfrenta a São Paulo por la tercera jornada del grupo C en la Copa Sudamericana, en un duelo crucial que podría definir gran parte de su proyección en la competición.

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Mientras el cuadro dirigido por Fabián Bustos cuenta con tres puntos y requiere una victoria para mantenerse en la disputa, el conjunto brasileño llega con seis unidades y lidera la zona.

Cabe recordar que el formato de la Sudamericana establece que solo el primer clasificado de cada grupo avanza directamente a octavos de final; el segundo deberá disputar un repechaje contra un equipo procedente de la Copa Libertadores.

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El equipo deberá afrontar el compromiso sin su máximo referente, Radamel Falcao García, ausente por lesión, aunque el regreso de Rodrigo Contreras se perfila como su principal alternativa ofensiva.

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