Colombia

Partido Liberal respaldará la candidatura presidencial de Paloma Valencia, tras decisión mayoritaria de las bancadas del Congreso

La congresista del Centro Democrático también cuenta con el apoyo del Partido Conservador y de otros políticos tradicionales

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El Partido Liberal aseguró que el apoyo a Paloma Valencia será amplio debido a su amplia representación en todo el país - crédito Sergio Acero/Reuters y @PartidoLiberal/X
El Partido Liberal aseguró que el apoyo a Paloma Valencia será amplio debido a su amplia representación en todo el país - crédito Sergio Acero/Reuters y @PartidoLiberal/X

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, se reunió con los congresistas de la colectividad para definir cuál candidatura apoyarán en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Tras el encuentro con los integrantes del Legislativo, el movimiento político tomó una decisión con base en una votación mayoritaria: apoyará a la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático.

“Con decisión mayoritaria de la bancada, Cámara de Representantes, Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata a la presidencia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”, informó Jaime Jaramillo, secretario de la colectividad.

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El funcionario indicó que el respaldo que recibirá la congresista de derecha será amplio, teniendo en cuenta la representación de los liberales a nivel nacional. En consecuencia, informó que no escatimarán esfuerzos para apoyar su campaña.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo generaron polémica no solo por su unión, sino por sus diferencias ideológicas - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook
Pese a las diferencias que tienen, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se unieron para competir por la Presidencia. Ahora cuentan con el apoyo de liberales y conservadores - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook

Es la primera fuerza política en el país con mayor número de representación en todas las regiones. Vamos a trabajar con ganas, con ahínco, por la consecución de esta candidatura”, precisó.

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De hecho, la aspirante ya contaba con algunos respaldos de personas ligadas al partido, los cuales salieron a la luz pública, pese a que el movimiento político todavía no había tomado una decisión definitva al respecto. María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria y excandidata al Senado, confirmó en entrevista con la revista Semana que votará por la dupla Valencia-Oviedo en la primera vuelta presidencial.

Paloma y Oviedo me representan, quieren ayudar a las bases sociales, respetar la Constitución y las instituciones”. dijo.

Respaldo de María Paz Gaviria a la candidatura presidencial Paloma Valencia es oficial - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Respaldo de María Paz Gaviria a la candidatura presidencial Paloma Valencia es oficial - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De igual manera, desde antes de que se hiciera oficial el apoyo a la candidata del Centro Democrático, surgieron críticas enfocadas, sobre todo, en la trayectoria de la colectividad durante la administración actual, en cabeza del presidente Gustavo Petro (izquierda).

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, recordó que los liberales se declararon partido de gobierno en 2022, respaldando plenamente al presidente Petro. En 2025, se delcaró independiente.

El partido Liberal comenzó siendo partido de Gobierno de Petro y lo apoyó en muchas, por no decir todas, sus iniciativas legislativas”, aseveró el hijo de la congresista del Centro Democrático, que alcanzó a ser contendiente de Paloma Valencia como precandidata presidencial.

Juan José Lafaurie criticó el respaldo del Partido Liberal a Paloma Valencia - crédito @LafaurieCabal/X
Juan José Lafaurie criticó el respaldo del Partido Liberal a Paloma Valencia - crédito @LafaurieCabal/X

Partido Conservador se unió a la candidatura de Paloma Valencia

Además del partido Centro Democrático y del Liberal, Valencia cuenta con el respaldo del Partido Conservador, que por decisión mayoritaria también determinó unirse a su candidatura. Sin embargo, al menos un congresista de ese movimiento político se distanció de esa directriz. Se trata de Fernando Niño, que anunció públicamente que votará por el candidato Iván Cepeda, de la izquierda.

Como consecuencia de ello, la colectividad sancionó al legislador al invalidar su derecho a la voz y al voto en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que la decisión del partido de apoyar a Paloma Valencia aplica para todos los integrantes del movimiento sin excepción.

El Partido Conservador descartó por completo su respaldo a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito @soyconservador/X
El Partido Conservador descartó por completo su respaldo a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito @soyconservador/X

Como lo expresamos públicamente desde hace dos semanas, el Partido Conservador no apoyará en ningún escenario la candidatura de Iván Cepeda. La decisión de apoyo de nuestra colectividad estará entre los dos candidatos que representan la centro derecha: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia”, indicó en su momento el partido.

A través de una publicación en sus redes sociales, el congresista conservador rechazó la sanción que le fue impuesta tras anunciar su apoyo a Cepeda, recordando que desde un inicio ya había informado sobre su postura con respecto a las elecciones y que por eso había presentado una objeción de conciencia.

El representante Fernando Niño aseguró que el Partido Conservador quiere su muerte política - crédito @fninomendoza/X

“El Partido Conservador cada día se aleja más del pueblo, del sentir, de lo que quieren, de lo que necesitan, y por eso ha venido perdiendo representatividad en el Congreso de la República. Hoy, por defender a la gente, me sancionan. Por actuar con coherencia, buscan limitar mis derechos políticos. Por no seguir con esa lógica de poder, buscan silenciarme”, aseveró.

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