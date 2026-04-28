Lorelei Tarón respondió a los que piden que Radamel Falcao se retire: “Tener criterio”

La esposa del jugador lo defendió con contundencia de las críticas en redes sociales - crédito @loreleitaron/Instagram

Lorelei Tarón y Radamel Falcao García son reconocidos como una de las parejas más estables de la farándula, pues se casaron en 2007 y cuentan con una numerosa familia, tienen cinco hijos. Desde que están juntos, la cantante argentina lo ha apoyado en sus sueños demostrando así cuánto lo ama.

Precisamente, en una de sus publicaciones en Instagram, la famosa no se quedó callada ante las críticas y los constantes pedidos de retiro profesional de Falcao por lo que abrió el debate sobre el derecho de los futbolistas a decidir el final de su trayectoria sin tener en cuenta la opinión de terceros que no están al tanto de todo lo ocurrido con el trabajo de los jugadores fuera de las canchas.

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En su perfil oficial de la red social de Meta, la esposa del delantero de Millonarios respondió con firmeza a aquellos que insisten en que él debe dejar el fútbol, teniendo en cuenta que su trabajo se ha visto afectado por varias lesiones y cuestionamientos sobre su rendimiento en el fútbol colombiano.

La cantante no dudó en responder ante las opiniones en contra de su pareja - crédito Colprensa

Ante los comentarios que sugieren el retiro de Falcao García, Lorelei Tarón defendió el derecho del jugador a decidir cuándo cerrar su carrera. Su respuesta a un seguidor que comentó: “Fue grande, es hora de retirarse” generó una discusión pública sobre el impacto familiar de las presiones externas para los que se desempeñan en este deporte.

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“Ni tú, ni yo, ni nadie, va a decidir cuándo mi esposo debe retirarse. Es decisión de mi esposo. Porque una cosa es opinar... y otra muy distinta es tener criterio”, respondió la famosa en una publicación en la que mostraba varias fotografías de su semana familiar, acompañada por sus hijos, su pareja y demás familiares.

Las palabras de Lorelei no pasaron desapercibidas en las plataformas digitales - crédito Lorelei Tarón / Instagram

La contundente reacción de Lorelei Tarón demostró que nadie, excepto el propio futbolista, puede determinar el momento de dejar su carrera, por lo que su mensaje, que alcanzó gran difusión, alimentó la conversación entre sus seguidores que no dudaron en apoyar las palabras de la argentina.

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Entre las reacciones se encuentran algunas como: “Falcao no necesita cerrar bocas! Él con ser esa clase de persona y de jugador ya las cerró hace rato! Que se retire cuando quiera! Que si salimos campeones o no… Que quedó en las páginas doradas de Millonarios y ya! Que alegría es tenerlo” y “Siempre Azul, que familia tan linda e inspiradora, dejar que los nadie comenten estupideces y destilen veneno Falcao ídolo, SML”.

La cantante argentina demostró así el desgaste emocional que provocan los juicios sobre el retiro, especialmente en figuras con trayectorias internacionales.

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Al respaldar al delantero, Tarón reiteró que las exigencias externas suelen pasar por alto el recorrido y la influencia de jugadores como el “Tigre”. Esta postura motivó una reflexión sobre la necesidad de tratar el tema del retiro con respeto y sensatez hacia cada atleta.

Las críticas de los internautas se realizaron en una de las publicaciones de su vida familiar - crédito Lorelei Tarón / Instagram

Legado de Falcao García y su papel en Millonarios

A pesar de las lesiones recientes, Falcao García conserva su peso relevante en Millonarios. Su presencia involucra no solo lo deportivo, sino también su valor simbólico como referente para las nuevas generaciones del fútbol colombiano, lo que fue reconocido por gran cantidad de seguidores que defendieron al famoso en la publicación de su esposa.

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Y es que el jugador cuenta con una carrera internacional destacada, así como numerosos logros en clubes y selecciones, por lo que el delantero es considerado como una de las grandes leyendas del país. Incluso cuando su estado físico ha presentado dificultades.

La familia de Falcao demostró una vez más el respaldo hacia su carrera deportiva, pues el Tigre continúa enfrentando retos a sus 40 años mientras que defiende su derecho a elegir el momento de su despedida.

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