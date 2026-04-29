Colombia

Dólares del exterior baten récord y se vuelven el nuevo salvavidas de la economía colombiana

Las remesas alcanzaron su nivel más alto histórico y ya superan a la inversión extranjera directa, impulsando el consumo de los hogares pero encendiendo alertas por la creciente dependencia de ingresos que vienen del exterior

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Las remesas desde el exterior se consolidan como la principal fuente de divisas en Colombia, superando a la Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2026 - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Las remesas desde el exterior se consolidan como la principal fuente de divisas en Colombia, superando a la Inversión Extranjera Directa en el primer trimestre de 2026 - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Cada vez que un giro llega desde Madrid, Miami, Nueva York o Santiago, también se mueve una parte silenciosa de la economía colombiana. Las remesas enviadas por connacionales en el exterior siguen ganando terreno hasta convertirse en uno de los motores más visibles del ingreso de miles de hogares y, al mismo tiempo, en la principal fuente de divisas del país. Las cifras más recientes muestran un nuevo máximo histórico. Solo en marzo ingresaron USD1.225,69 millones por este concepto, el registro mensual más alto del que se tenga referencia. Entre enero y marzo de 2026, el acumulado alcanzó USD3.346 millones, otra marca récord para un primer trimestre.

Detrás de esos números hay una tendencia de largo aliento. Hace apenas seis años, en el primer trimestre de 2020, las remesas sumaban USD1.791 millones. Comparado con el dato actual, el crecimiento llega a 86,8%, una expansión cercana al 90% que confirma el peso creciente de estos recursos en la economía nacional.

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El crecimiento de las remesas en Colombia alcanzó 86,8% en seis años, reflejando una tendencia ascendente y sostenida desde 2020 - crédito Lex Van Lieshout/EFE
El crecimiento de las remesas en Colombia alcanzó 86,8% en seis años, reflejando una tendencia ascendente y sostenida desde 2020 - crédito Lex Van Lieshout/EFE

Frente a 2025 también hubo avance. En los tres primeros meses del año pasado, el flujo total era de USD3.129 millones, por lo que el incremento anual fue de 6,9%. Aunque el ritmo es menor al observado en años anteriores, mantiene una senda ascendente que no se frena.

La dimensión del fenómeno se entiende mejor cuando se compara con otra variable clave: la Inversión Extranjera Directa (IED). Mientras las remesas alcanzaron USD3.346 millones en lo corrido de 2026, la IED llegó a USD2.129 millones. En términos simples, por cada dólar que entró como inversión productiva, ingresaron más recursos por transferencias familiares.

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Eso significa que las remesas son 1,57 veces superiores a los flujos de capital extranjero destinados a negocios, proyectos empresariales o expansión corporativa en el país. Y ahí aparece una discusión de fondo sobre la calidad de los dólares que recibe Colombia. La IED suele estar asociada con empleo, innovación, transferencia de conocimiento y nuevas capacidades productivas. Son recursos que, en teoría, buscan permanencia y crecimiento. Las remesas, en cambio, responden a otra lógica: dinero enviado por trabajadores migrantes a sus familias para sostener gastos cotidianos, vivienda, educación, salud o consumo.

En marzo de 2026, las remesas enviadas por colombianos en el extranjero alcanzaron USD1.225,69 millones, el mayor registro mensual de la historia - crédito Luisa González/REUTERS
En marzo de 2026, las remesas enviadas por colombianos en el extranjero alcanzaron USD1.225,69 millones, el mayor registro mensual de la historia - crédito Luisa González/REUTERS

Por eso, aunque ambas fuentes alivian la balanza externa, sus efectos no son iguales. Una impulsa el aparato productivo; la otra fortalece el ingreso inmediato de los hogares. Felipe Cuadros, analista macroeconómico de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó en La República que, “el nuevo máximo de remesas en el primer trimestre confirma que Colombia está entrando en una fase de mayor dependencia estructural de estos flujos”.

El experto agregó que “Por un lado, la mayor entrada de remesas actúa como un estabilizador externo: sostiene el consumo de los hogares, mejora la cuenta corriente y aporta divisas en momentos de estrés. Pero, por otro, aumenta la dependencia de ingresos que no están vinculados a la productividad interna de la economía”.

Esa dualidad resume el debate actual. Para miles de familias, las remesas son una tabla de salvación. En muchas regiones representan el pago del arriendo, la matrícula universitaria o la cuota del mercado. En términos macroeconómicos, ayudan a que circulen dólares y sostienen la demanda interna.

Remesas El Salvador
Las remesas, que representan 1,57 veces el flujo de inversión extranjera, sostienen el consumo de miles de familias colombianas y estabilizan la economía doméstica - crédito Visuales IA

Sin embargo, también exponen una fragilidad, buena parte de ese dinero depende de lo que ocurra fuera de Colombia. Si Estados Unidos o Europa enfrentan desaceleraciones severas, desempleo o crisis migratorias, los envíos podrían resentirse. César Tamayo, decano de Economía de la Universidad Eafit, lo resumió así en el medio antes mencionado: “es una fuente interesante de dólares, pero no por buenas razones. No quisiéramos que los colombianos tengan que salir a buscar futuro por fuera”.

La expansión de las remesas no apareció de la nada. Está conectada con la fuerte ola migratoria registrada entre 2022 y 2024, periodo en el que cerca de 1,33 millones de colombianos abandonaron el país de forma definitiva. El punto más alto se dio en 2022, cuando se reportaron 547.000 salidas netas. Muchos de quienes partieron hoy envían dinero con frecuencia a sus familias. Esa red de apoyo privado ha amortiguado dificultades económicas internas, al tiempo que refleja una realidad incómoda, parte del sustento nacional depende del trabajo de colombianos que encontraron oportunidades lejos de casa.

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