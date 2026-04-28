Colombia

Shakira lamentó la muerte de un trabajador durante el montaje de la tarima para su concierto en Brasil

Las autoridades de Río de Janeiro continúan investigando la muerte del hombre, quien fue descartado como integrante del equipo encargado del montaje para el megaconcierto de la barranquillera en la playa de Copacabana

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Shakira se pronunció luego de la tragedia que asoló la previa de su concierto en la playa de Copacabana - crédito Rodrigo Sura/EFE
Shakira se pronunció luego de la tragedia que asoló la previa de su concierto en la playa de Copacabana - crédito Rodrigo Sura/EFE

La muerte de un operario durante los preparativos del megaconcierto de Shakira en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, Brasil, generó confusión inicial sobre su relación con el equipo de la colombiana. No obstante, la producción local desmintió que la víctima hiciera parte del staff oficial de la artista.

El fallecido fue identificado como Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador independiente vinculado a labores de montaje. Según un comunicado de la productora Bonus Track, se trataba de un profesional contratado a nivel local y no integrante del equipo de la cantante.

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La empresa también informó que el 27 de abril se realizó una pericia técnica en el lugar del accidente y pidió evitar especulaciones hasta que las autoridades presenten el informe final. Además, subrayó que su prioridad es acompañar a la familia del trabajador en este momento.

Por su parte, Shakira expresó su pesar en una declaración recogida por People en Español: “Me entristece profundamente lo ocurrido… Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”.

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De acuerdo con la productora, la artista ha mantenido contacto constante con la organización desde que conoció lo sucedido, siguiendo de cerca la situación y respaldando las acciones de apoyo a los familiares de Firmino.

En desarrollo...

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