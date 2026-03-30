Uzbekistán, campeona de la FIFA Series, se enfrentará a la selección Colombia en el Mundial 2026 tras derrotar a Venezuela

La selección de Uzbekistán ganó un partido en los 90 minutos y el segundo lo definió a su favor desde los cobros del punto penalti - crédito Asociación de Fútbol de Uzbekistán

La selección de Uzbekistán venció a Venezuela en la tanda de penales con un marcador de 5-4, tras igualar 0-0 durante el tiempo reglamentario en las FIFA Series. El encuentro, celebrado como parte del grupo de torneos preparatorios organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), representa un paso destacado para Uzbekistán, que busca consolidarse como sede de grandes competiciones internacionales, tras haber albergado recientemente la Copa Mundial de Futsal de la FIFA en 2024 y prepararse para la próxima Copa Mundial Sub-20 en 2027.

Esta fase de organización se reconoce como una prueba de fuego para el país y su infraestructura deportiva, un avance resaltado por el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y Competiciones de la UFA, Mukhammad Sodik Sadik-Akhunov.

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En la definición por penales, los goles venezolanos fueron convertidos por Salomón Rondón, Luis González, Quintero y Segovia, mientras que Carlos Sosa falló su disparo. Por el lado uzbeko, anotaron Iskandevov, Temirov, Ashuvmatov, Shukuvov y Mozgovoy. Durante la fase regular, el guardameta venezolano José Contreras destacó por sus intervenciones, especialmente al minuto 63 y 85, evitando el gol rival y forzando la definición desde los once pasos.

Fueron necesarios los penaltis para definir la selección campeonas entre Venezuela y Uzbekistán de la FIFA Series 2026 - crédito Asociación de Fútbol de Uzbekistán

La edición 2026 de las FIFA Series, distribuida en nueve grupos, ha sido señalada como un éxito organizativo. Para Uzbekistán, la celebración de estos encuentros revistió una importancia estratégica, ya que el país busca reforzar su reputación en el fútbol mundial de cara al evento que marcará un hito en su historia deportiva: la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 de 2027, que organizará junto a Azerbaiyán tras la decisión del Consejo de la FIFA en su reunión número 33.

La selección Uzbeka, con Abdukodir Khusanov, jugador del Manchester City como gran figura, llegará al debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante la selección Colombia, con “aire en la camiseta” tras el título en el naciente torneo de la FIFA. El duelo de la primera fecha del grupo K, en el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, está agendado en el estadio Azteca de la Ciudad de México, el 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Así ha sido el desarrollo del fútbol en Uzbekistán durante los últimos años

Uzbekistán competirá en su primera Copa del Mundo en 2026.

La trayectoria uzbeka en la gestión de torneos se consolidó recientemente al recibir —entre septiembre y octubre de 2024— la Copa Mundial de Futsal, la primera que se disputó en Asia Central. Tres ciudades clave —Andiyán, Bujará y Tashkent— actualizaron sus instalaciones mediante inversiones procedentes del Programa Forward de la FIFA, lo que permitió cumplir con las exigencias internacionales y demostrar, en palabras de Sadik-Akhunov a inside.fifa.com, que “la celebración por primera vez de una competición de la FIFA en Asia Central puso de manifiesto la capacidad organizativa y el potencial de Uzbekistán”.

La selección de Uzbekistán también vive un momento de expansión deportiva. En agosto y septiembre de 2025, el país fue coanfitrión de la Copa de Naciones de la CAFA junto a Tayikistán, torneo al que asistió el presidente de la FIFA Gianni Infantino y en el que Uzbekistán se coronó campeón al vencer en la final a Irán en el Estadio Olímpico de Tashkent. Este triunfo supuso el primer título regional para el país y, sumado a la adquisición de experiencia en la modernización de infraestructuras y la adaptación de estadios a estándares internacionales, consolidó su regreso al top-50 del ranking mundial masculino por primera vez desde 2016.

Los partidos de Colombia y Uzbekistán en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.