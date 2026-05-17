Mundial 2026: La mejor participación en la historia de Colombia y el ambiente de la hinchada colombiana, las expectativas de Sports Illustrated

James Rodríguez en 2014 fue el máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Erik S. Lesser/EFE

La afición de Colombia se prepara para teñir de amarillo el Estadio Azteca y el Estadio Akron durante los partidos iniciales de la selección ante Uzbekistán y República Democrática del Congo en el Mundial 2026, según destaca Sports Illustrated. El apoyo multitudinario, conocido como “La Mancha Amarilla”, vuelve a ser un distintivo de los partidos internacionales del equipo sudamericano.

Durante la Copa América 2024, miles de colombianos ya familiarizaron el Hard Rock Stadium de Miami, escenario donde ahora se disputará el encuentro ante Portugal por la fase de grupos, recuerda el medio estadounidense. Tras la clasificación a la final de la Copa América y una campaña destacada en las Eliminatorias, el optimismo de los seguidores nacionales ha crecido visiblemente.

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Los hinchas de la selección Colombia tuvieron una masiva asistencia durante la Copa América USA 2024 - Crédito: AFP

En ocasiones anteriores, incluso desplazamientos de más de 8.500 kilómetros —como la presencia masiva en el London Stadium de West Ham en un amistoso frente a España— demuestran la fidelidad inquebrantable de los aficionados colombianos, subraya el análisis de Sports Illustrated.

A pesar de la expectación generada, las aspiraciones de la hinchada oscilan entre la ilusión de una actuación histórica y la prudencia tras la eliminación en fase de grupos en 2018 y la ausencia en 2022: avanzar a octavos de final ya sería considerado un progreso para Colombia, señala el reporte.

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Estos son los partidos de la selección Colombia y de sus rivales en el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

Colombia clasificaría a la segunda ronda de la Copa Mundial de la FIFA: posibles rivales y sede

Hinchas de Colombia vibran con euforia en el estadio, ondeando banderas y bufandas con el nombre de su país, mientras cae confeti y las pantallas anuncian la Copa Mundo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis estadístico realizado por The New York Times prevé que la selección Colombia ocupará el segundo puesto en su grupo durante la fase de grupos del Mundial 2026, lo que definiría su avance a los dieciseisavos de final y su traslado de Miami a Toronto, a 2.400 kilómetros, el 2 de julio.

Este escenario forma parte de un torneo con un formato inédito de 48 equipos y una logística compleja que puede variar drásticamente para cada selección en función de su posición exacta y de los resultados de otros grupos, lo que puede implicar movimientos de hasta 4.800 kilómetros entre sedes, según The New York Times.

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Los analistas de The New York Times realizaron cientos de miles de simulaciones digitales utilizando probabilidades de casas de apuestas y datos de mercados de predicción para anticipar los posibles trayectos de las selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En el caso específico de Colombia, el modelo le otorga un 87% de probabilidad de finalizar en el segundo lugar del grupo K, integrado también por Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Este resultado implica que la ronda final para Colombia comenzaría en Toronto, el 2 de julio. El desplazamiento se calcula en 2.400 kilómetros respecto a su último partido de la fase de grupos, que se celebrará en Miami, y sitúa a la delegación a 6.421 kilómetros de su base de entrenamientos situada en Guadalajara, según datos publicados por The New York Times. La única opción para que la selección juegue en Nueva York se vincula a superar todas las fases y llegar a la final, cuya realización está prevista para el 19 de julio y cuya probabilidad, según el modelo, es del 4%.

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