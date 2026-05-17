Colombia

Shakira anunció el video oficial de ‘Dai Dai’ con la aparición especial de Messi, el Pibe Valderrama y otras figuras

La cantante barranquillera vuelve a los eventos deportivos con un ritmo pegajoso y un video lleno de referentes del fútbol a nivel internacional, consolidándose como la reina de los mundiales de fútbol, título que le han dado sus seguidores en redes sociales

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El video oficial combina momentos pasados y actuales del deporte, mostrando a las figuras más relevantes de todos los tiempos - crédito Shakira / Instagram

Shakira es uno de los referentes de la música en todo el mundo por sus característicos bailes y temas en varios idiomas que conquistan a millones de personas, tal como lo demostró al llenar estadios con su más reciente gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Además de llenar la playa de Copacabana en Río de Janeiro (Brasil), el sábado 2 de mayo de 2026, día en el que reunió a más de 2 millones de asistentes.

Cada uno de los eventos realizados por la artista demuestra su impacto en el público y, ahora, con su regreso a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo reafirmó la importancia de su presencia en la industria musical. Aunque la canción fue lanzada el jueves 14 de mayo, durante el domingo 17 del mismo mes la famosa reveló un adelanto del video oficial.

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Llama la atención que en el video salen clips de leyendas del fútbol; entre ellos el fallecido Diego Maradona, así como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y el Pibe Valderrama, lo que fue aplaudido por los amantes del balompié y de aquellos que han seguido la carrera de la artista a lo largo de los años, celebrando su evolución y presencia en el Mundial 2026.

Aunque Shakira no reveló una fecha oficial del lanzamiento de su canción para el evento deportivo, sí confirmó que próximamente estará disponible en todas las plataformas digitales.

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La colombiana volvió a ser figura en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo - crédito Shakira / Instagram
La colombiana volvió a ser figura en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo - crédito Shakira / Instagram

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