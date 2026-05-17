El Haragán y Compañía pone la mira en Colombia como su nueva casa musical: “Les vamos a dar mucha lata”

El Haragán y Compañía consolida su legado en el rock mexicano con una nueva versión de "Juan, el Descuartizador" - crédito cortesía Malabar Sound

El Haragán y Compañía es uno de los grupos emblemáticos del rock mexicano desde su aparición a inicios de los 90. Su estilo directo con clara inspiración de las historias urbanas que se desarrollaban en la Ciudad de México les aseguró un lugar entre los nombres emblemáticos de ese tiempo.

De cara a 2026, el grupo liderado por Luis Álvarez presentó una nueva versión de Juan el Descuartizador grabada junto al español José Andrëa, exvocalista de Mägo de Oz y líder de Kabrönes. El resultado es un tema más pesado, con guitarras más agresivas y una producción que empuja una de las pistas claves de su debut Valedores Juveniles (1990) hasta adquirir tintes metaleros.

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“Con José Andrëa tenemos una historia de amistad de más de una década. Nos hemos visto en giras, hemos convivido, coexistido en el escenario, en camerinos. Se logró hacer una muy buena química de amistad con él”, relató Álvarez en diálogo con Infobae Colombia.

La colaboración entre Luis Álvarez y José Andrëa aporta un sonido más poderoso y matices metaleros al tema incluido originalmente en su LP debut 'Valedores Juveniles' - crédito cortesía Malabar Sound

El proyecto de grabar una nueva versión de Juan, el descuartizador llevaba años conversándose y finalmente se concretó en la Ciudad de México, durante un festival organizado por los españoles Ángeles del Infierno. “Nos encontramos casualmente, los Ángeles me invitaron a tocar una canción con ellos y supimos que venían los muchachos, nos pusimos de acuerdo, pudimos agendar estudio de grabación y así fue como hicimos la canción”, relató.

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La presencia de José Andrëa aportó un matiz inédito al clásico de El Haragán y Compañía, pero de acuerdo con Luis, fue un hito para la banda incluso más allá del hecho de incluir una voz emblemática del rock en español. “En esta canción metimos por primera vez cello y violín. Metimos una guitarra extra que le da más poder a la base rítmica de la canción y creo que sí, José Andrëa le pone la sal y pimienta que necesitaba esta canción”, afirmó.

La inclusión de cello, violín y guitarras extra redefine la base rítmica en la producción de El Haragán y Compañía - crédito cortesía Malabar Sound

Esta reversión marca el inicio de una nueva etapa para El Haragán, que aspira a seguir impulsando su carrera internacional, particularmente en Colombia, donde estuvo de visita por primera vez como parte de los festivales Viva El Planeta organizados en 2018 por Doctor Krapula en Bogotá y Medellín.

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En 2025, El Haragán y Compañía regresó al país, como parte de la alineación del festival Fiura en Cali, a lo que sumaron un concierto en el Relevent Bar, en Bogotá. “Fue muy interesante ver que la gente ya nos canta las canciones, que ya hemos ganado fans”, recordó sobre sus fechas el año anterior. “Me causaba mucha ternura y mucho cariño el que la gente estuviera pidiendo las canciones y cantando y coreando y que me gritaran: ‘¡Haragán, Haragán! ¡Oye, Luis!’ Era algo muy bonito, fue algo muy, muy chido”.

Luis Álvarez reconoce los retos de la banda, como cambios de integrantes y falta de apoyo en medios masivos, pero destaca su ética de trabajo incansable - crédito cortesía Malabar Sound

Lo anterior se sumó a una intención manifestada por la banda de que el país sea uno de los puntos donde puedan trabajar en su plan de expansión internacional. “Yo creo que Colombia puede ser nuestra segunda casa, así lo veo yo, nuestra segunda oficina, por así decirlo, o plataforma de lanzamiento, aparte de la Ciudad de México”, afirmó Luis, añadiendo que la banda planea mantener una presencia activa en el país: “No vamos a dejar de trabajar Colombia, no vamos a dejar de quitar el dedo ahí en el gatillo hacia allá. Entonces, pues les vamos a dar mucha lata”, advirtió.

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Con todo y su ética de trabajo, el cantante no tuvo problemas en reconocer que el trayecto de la banda ha pasado por retos y momentos difíciles, incluyendo cambios de integrantes y la falta de aceptación en medios masivos. Sin embargo, insiste en que la única forma de seguir adelante es trabajar sin descanso: “Haragán es una banda incansable. Hemos estado chambeando todo el tiempo. Somos como un trenecito que ya agarró su ritmo y sigue su camino siempre”, manifestó.

En cuanto al reto de mantener la vigencia, aseguró que es clave “ser fiel a lo que haces”. Desde sus comienzos, se propuso no perder de vista el sentido de su música ni el mensaje que quería transmitir. En ese sentido, reconoció que el público es difícil de engañar: “El público sabe cuando estás tocando rock de a de veras, estás tocando blues, estás siendo sincero (...) El rock habla, es rebelde, habla de denuncia, habla de situaciones humanas, de soledad, de todas las cosas humanas que pasan. No es color de rosa, no, no son cancioncitas de amor”.

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La vigencia, según el músico, depende de no dejar de soñar y de seguir apostando por proyectos propios, renovándose sin traicionar la esencia de la banda: “Básicamente es no dejar de soñar, no dejar de hacer proyectos”.