La Segura se desató contra Mariana Zapata por su cercanía con Juanda Caribe: “Lávate la c...”

La pareja más polémica de la temporada de 'La casa de los famosos Colombia' sigue dando de qué hablar - crédito @JuanPabloA70477 / X

Las declaraciones de Natalia Segura, conocida como La Segura, generaron polémica en redes sociales, pues la famosa creadora de contenido se pronunció sobre la cercanía entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia. En una reciente transmisión, sus palabras llamaron la atención porque se refirió directamente a los límites del coqueteo cuando existe una pareja fuera del reality.

La famosa expresó que no está de acuerdo con justificar el coqueteo en el contexto de un programa televisivo, especialmente cuando uno de los participantes mantiene una relación sentimental fuera. Para ella, permitir caricias, masajes o miradas cómplices constituye una falta de respeto hacia la persona que se encuentra esperando a su pareja, y advirtió que este tipo de comportamientos sobrepasan los límites aceptables.

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La Segura utilizó un tono irónico para referirse a las actitudes permisivas de Mariana y Juanda, recordando a sus amigos de la primera temporada: “Que nos estamos disfrutando en el reality. ¿Vos creés que a mi Pantera me va a agarrar del cuellito? ¿Vos creés que a mí Alfredo me va a coger la manito? ¿Vos creés que a mí Melfi me va a dar un abracito así de frente, así que acostaditos en la cama? Vea, su fuerte sartenzazo se llevaban”.

La creadora de contenido criticó a la pareja de 'La casa de los famosos' - crédito Cortesía Canal RCN / La Segura - TikTok

En sus declaraciones, la famosa sostuvo que no comparte la idea de aceptar acercamientos íntimos dentro del programa: “A mí no me parece que estén justificando mocear (...). Mucha gente dice ‘que no, que no nos hemos dado besitos, que no hemos culiado’. Estás moceando. ¡Estás moceando! Si vos sabés que el macho con el que vos estás coqueteando tiene mujer, vos no tenés que coquetear. Vos no le tenés que ni siquiera hacer ojito. Eso es pecado. Lávate la cuca”.

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La influencer recalcó que sus palabras no buscaban dirigirse específicamente a Mariana Zapata ni a Juanda Caribe, sino referirse a una problemática general donde los límites personales deben respetarse: “Esto no es nada contra Mariana ni nada. O sea, yo no tengo nada personal contra nadie, mi reina hermosa, si tú me preguntas, contra nadie. Estoy hablando de un tema en general. Puede ser Mariana, puede ser Pepita, puede ser Juanita, puede ser quien sea”.

Al hablar de Juanda Caribe, fue enfática sobre su posición, pues no está de acuerdo con la forma en la que ha abordado la situación teniendo a su pareja afuera: “Claro, él es la primordial chatarra”.

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Para La Segura, ambos involucrados comparten la responsabilidad de mantener límites claros dentro del programa y evitar conductas que puedan malinterpretarse.

Juanda Caribe y Mariana Zapata han tenido una notable cercanía en el programa - crédito Cortesía Canal RCN

Desde su experiencia como exparticipante, insistió en que cualquier contacto considerado cercano es motivo de cuestionamiento, y reiteró que el respeto hacia quienes están fuera del reality debe ser una prioridad.

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“Si vos me decís a mí que vos no estás coqueteando o que vos no estás moceando con el hombre comprometido, pero ‘que me rasques la espalda, que me hagas un masajito’, que una cosa, que la otra, que mirada carita con carita. Mi reina, estás moceando con el marido ajeno. Estás moceando con el marido ajeno”, puntualizó.

El mensaje para la pareja de Juanda Caribe

La Segura también se refirió a Sheila Gándara, la pareja de Juanda Caribe, y expresó su solidaridad públicamente, además de compartir el consejo que le dio en privado: “A Sheila le escribí yo y le dije: ‘Mi reina, tú ponte para ti’”.

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Y es que la creadora de contenido resaltó la importancia de que aquellos que se ven afectados por situaciones mediáticas protejan su bienestar emocional frente a la exposición pública que genera el reality.

La creadora de contenido Sheila Gándara confirmó su distanciamiento con Juanda Caribe tras sus actitudes con Mariana Zapata - crédito @sheilafgandara/ Instagram

En su transmisión, La Segura adelantó que próximamente compartirá una experiencia personal ligada al tema del respeto y las relaciones en realities: “Yo ya pasé por algo cuando estaba muy jovencita y te lo voy a contar, pero no te lo voy a contar acá”.

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¿La Segura se quiere vengar de Mariana Zapata?

En redes sociales afirman que el problema entre las dos influenciadoras sí es personal, pues señalan a Mariana Zapata como la responsable de la mediática ruptura entre La Segura y Sebastián Sánchez en 2021.