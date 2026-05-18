Colombia

Miguel Uribe Londoño exigió a Paloma Valencia y Álvaro Uribe no utilizar el nombre de su hijo: “El muerto no está para defenderse”

El candidato presidencial reclamó a la también aspirante y al expresidente por mencionar reiteradamente a Miguel Uribe Turbay en campaña política

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Miguel Uribe Londoño pidió a Paloma Valencia y Álvaro Uribe dejar de usar el nombre de su hijo en disputas políticas - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Paloma Valencia/Facebook
Miguel Uribe Londoño pidió a Paloma Valencia y Álvaro Uribe dejar de usar el nombre de su hijo en disputas políticas - crédito Catalina Olaya/Colprensa - Paloma Valencia/Facebook

La tensión entre el candidato presidencial por el partido Demócrata Colombiano Miguel Uribe Londoño y la senadora y también aspirante del Centro Democrático Paloma Valencia, aumentó tras un cruce público por el uso del nombre de Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado en 2025.

El también empresario, padre de Turbay, rechazó que tanto Valencia como el expresidente Álvaro Uribe Vélez empleen la memoria de su hijo en el debate electoral.

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Durante una entrevista a Noticias Caracol, Miguel Uribe Londoño fue consultado sobre el intercambio con Paloma Valencia y la relación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El empresario fue enfático: “No usen más el nombre de Miguel”, expresó, refiriéndose tanto a Valencia como al exmandatario.

La controversia se volvió a desatar cuando la senadora, en un acto público, aludió a la seguridad de los candidatos y criticó el uso de chalecos blindados, sugiriendo que no todos requerían ese tipo de protección.

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Miguel Uribe Londoño es el padre de Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado tras un atentado en Bogotá en el 2025 - crédito @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño es el padre de Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado tras un atentado en Bogotá en el 2025 - crédito @migueluribel/X

Ella no lo necesita usar, pero no tenía por qué compararse otra vez con Miguel”, afirmó Uribe Londoño. Agregó: “Cada vez que pueden hablan con el muerto, se refieren al muerto y el muerto no está aquí para defenderse ni para poderles opinar”.

La reiteración del nombre de Miguel Uribe Turbay en discursos y debates ha generado incomodidad para Uribe Londoño. Según el empresario, existe una instrumentalización de la imagen de su hijo, asesinado tras una carrera dedicada a la función pública.

Uribe y Paloma, no usen más ni la imagen ni a Miguel Uribe Turbay, que ustedes lo echaron de ese partido y lo maltrataron”, reclamó.

El distanciamiento entre Uribe Londoño y el sector del Centro Democrático se profundizó tras la muerte de su hijo. El empresario subrayó su condición de independiente y la motivación que lo llevó a postularse como candidato: “Por eso estoy en esto, por llevar el legado y las banderas de Miguel, porque él iba a arreglar los problemas de los colombianos”. Destacó que el fallecido se preparó durante décadas para liderar el país.

Tensiones en el Centro Democrático: Miguel Uribe Londoño rechazó la instrumentalización de la memoria de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa
Tensiones en el Centro Democrático: Miguel Uribe Londoño rechazó la instrumentalización de la memoria de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

Se preparó 40 años para eso y lo mataron, precisamente para que estaba incomodando a los malos, porque nos iba a dar seguridad y porque iba a ser el próximo presidente de Colombia”, señaló.

El actual aspirante, que ha desarrollado su carrera fuera del ámbito político tradicional, relató el proceso de adaptación a las dinámicas de los debates electorales.

Yo no soy político, yo soy un hombre independiente, soy un empresario y me preparo estudiando. Estudio, estudio, estudio, lo que he hecho toda la vida”, afirmó al medio citado. Su enfoque, aseguró, se basa en la preparación constante y el compromiso con las propuestas que impulsaba su hijo.

El conflicto con figuras del Centro Democrático reflejó una fractura interna sobre el legado de Miguel Uribe Turbay. El padre insistió en que la memoria del exfuncionario no debe ser utilizada como herramienta de confrontación partidista. “No lo usen más”, reiteró, mirando a quienes, a su juicio, han capitalizado políticamente el nombre de su hijo.

El precandidato presidencial entregó sus primeras declaraciones tras el pleito protagonizado por su nuera, María Claudia Tarazona, y su contrincante de partido María Fernanda Cabal - crédito Prensa Miguel Uribe/María Fernanda Cabal/montaje Jesús Aviles/Infobae Colombia
Padre de Miguel Uribe Turbay pidió respeto y señaló fractura interna en el Centro Democrático - crédito Prensa Miguel Uribe/María Fernanda Cabal/montaje Jesús Aviles/Infobae Colombia

Miguel Uribe Londoño acusó a Paloma Valencia y Álvaro Uribe de dañar la memoria de su hijo

La política colombiana enfrentó una nueva crisis tras las declaraciones de Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial, quien acusó a Paloma Valencia y al expresidente Álvaro Uribe Vélez de atacar la memoria de su hijo, el senador asesinado Miguel Uribe Turbay.

El conflicto cobró fuerza después de que María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, manifestara su respaldo a la postulación presidencial de Valencia, lo que trasladó la disputa al centro del debate nacional.

Uribe Londoño señaló que Valencia “insultó a Miguel diciéndole que tenía un comportamiento mafioso”, hecho que, según él, tuvo consecuencias severas para su hijo.

Mi hijo murió atormentado por todo lo que Paloma hizo en su contra”, expresó el empresario. Además, denunció que el expresidente Uribe también intentó perjudicar la imagen de Turbay, acusando a ambos líderes de “pisotear a la familia para aprovecharse del legado de Miguel”.

Las acusaciones generaron un fuerte impacto en el entorno familiar y sacudieron la estructura interna del uribismo. Uribe Londoño reiteró su compromiso: “El legado de Miguel lo defenderemos con Delia hasta el último día de nuestras vidas. Nada puede detener mi compromiso con mi hijo”.

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