Colombia

Gustavo Petro criticó al Banco de la República y pidió desvincular tasas de interés de créditos hipotecarios: “Ha sacrificado la vivienda”

El mandatario colombiano cuestionó las decisiones sobre tasas de interés y planteó que el Estado vuelva a intervenir en la construcción de viviendas para mejorar el acceso y la calidad habitacional

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- crédito Andrea Puentes/Presidencia
El presidente de Colombia defendió que los fondos de pensiones inviertan localmente y señaló que la política monetaria afectó a empresarios y familias que buscan adquirir vivienda - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El presidente Gustavo Petro cuestionó abiertamente la política de tasas de interés del Banco de la República y propuso desvincular los créditos hipotecarios de las decisiones de la autoridad monetaria, junto con el retorno del Estado a la construcción de viviendas.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Petro señaló que el aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República afectó a los empresarios dedicados a la construcción de vivienda nueva y modificó el flujo de utilidades bancarias.

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Para el mandatario, el decreto de emergencia económica impulsado por su gobierno tras el “desastre” climático en el Caribe occidental tuvo efectos directos en la economía regional.

Para Gustavo Petro, el decreto de emergencia económica impulsado por su gobierno tras el “desastre” climático en el Caribe occidental tuvo efectos directos en la economía regional - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
Para Gustavo Petro, el decreto de emergencia económica impulsado por su gobierno tras el “desastre” climático en el Caribe occidental tuvo efectos directos en la economía regional - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

“El decreto de emergencia económica del gobierno para el desastre climático en nuestro Caribe occidental, que la corte constitucional mantuvo (y le agradezco) y que tiene el propósito de recuperar el territorio y la población pobre del Caribe del desastre climático que produjo la entrada del frente frío ártico a nuestro país, entonces logró desplazar la renta otorgada por el Banco de la República a los banqueros hacia las poblaciones de Córdoba, Sucre y el Urabá (sic)”, expresó el presidente.

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El jefe de Estado argumentó que la política de tasas altas restringió la actividad de los empresarios constructores y ocasionó una caída en las utilidades de la banca.

Según su análisis, “la acción del Banco de la República ha sacrificado a los empresarios constructores de vivienda nueva, nosotros respondimos mejorando viviendas usadas y disminuimos el déficit de vivienda, pero los ciclos del capital financiero colombiano fuertemente sustentado en la construcción de edificaciones nuevas y rápidamente deteriorables, dejó de fluir por la elevada tasa de interés real. Las familias prefieren no endeudarse y se desploma la utilidad bancaria (sic)”.

A partir de esa premisa, Gustavo Petro propuso desvincular las tasas de los créditos hipotecarios de las decisiones coyunturales del banco central.

En su mensaje, el mandatario planteó: “Le propongo a los fondos privados de pensiones invertir en vivienda nueva con baja tasa de interés de largo plazo, y le propongo a los fondos de liquidez de Colpensiones articulados a los fondos públicos para la vivienda, hacer lo mismo, desligar el interés para crédito de vivienda de las decisiones coyunturales de la tasa de interés del Banco de la República (sic)”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro propuso desvincular las tasas de los créditos hipotecarios de las decisiones coyunturales del banco central - crédito @petrogustavo/X

El presidente también sugirió un cambio en el modelo de inversión de los fondos privados de pensiones. Pidió que estos recursos, en lugar de destinarse al exterior, se destinen al desarrollo nacional.

“Los fondos privados de pensiones en vez de llevarse el ahorro pensional de los trabajadores al exterior y jugar al casino en el mundo sin autorización de los dueños del ahorro pensional, deberían traer el ahorro de los trabajadores al país e invertir esos 550 billones de pesos que aún controlan, en inversión de vivienda nueva y en la inversión de capital fijo de la red ferroviaria nacional con utilidades pactadas a partir de tasas de interés de largo plazo (sic)”, escribió.

Gustavo Petro planteó que la base para el pago de pensiones como derecho universal debe enfocarse en vivienda, infraestructura ferroviaria y reservas de oro.

El mandatario colombiano también se refirió a la crisis de capital en Colombia y al papel de su Gobierno en la protección tanto de los trabajadores como del capital productivo.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo
Gustavo Petro planteó que la base para el pago de pensiones como derecho universal debe enfocarse en vivienda, infraestructura ferroviaria y reservas de oro - crédito @petrogustavo

“Toda crisis del capital que intento evitar en Colombia, y eso es una paradoja por que nos tocó defender no solo la gente trabajadora sino el capital productivo de los empresarios contra el sectarismo de la derecha que quiere sacrificar la economía por ganar el gobierno perdido (sic)”, aseveró.

Finalmente, Gustavo Petro incluyó críticas a las fuerzas políticas opositoras, a las que calificó de vivir una “viudez del poder tóxica”. Además, insistió en que un nuevo modelo estatal para la construcción de viviendas debería priorizar la calidad de vida y el mejoramiento de la vivienda rural y urbana.

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