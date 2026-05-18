‘Dai Dai’ de Shakira: Las redes explotaron tras encontrar indirectazo a Piqué en adelanto del video musical, usó a Ronaldo

En las imágenes se aprecia una de las hazañas deportivas más recordadas del Mundial Rusia 2018 con protagonismo de Cristiano Ronaldo y Piqué - crédito Shakira / Instagram

El adelanto del video musical de Dai Dai, la nueva canción de Shakira para el Mundial 2026, provocó una ola de comentarios en redes sociales al mostrar un fragmento del gol de Cristiano Ronaldo contra España en el Mundial de Rusia 2018. En ese partido, Gerard Piqué, exesposo de la artista, fue titular del equipo español, lo que incrementó las especulaciones sobre una posible referencia a su historia personal con el español.

La polémica surgió por la conexión entre la jugada emblemática de Ronaldo en ese encuentro y la participación directa de Piqué, lo que muchos interpretaron como una indirecta de Shakira hacia el exjugador. Para gran parte de los seguidores, la elección de este momento en específico reavivó el debate sobre la forma en que la artista utiliza referencias deportivas en su trabajo.

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El video, difundido el 17 de mayo en los canales oficiales de Shakira, no solo promueve Dai Dai como tema para el Mundial, sino que muestra clips de las mayores figuras de la historia, pues la producción repasa momentos destacados del fútbol.

Del mismo modo, en el tema musical se mencionan figuras reconocidas como Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, El Pibe Valderrama, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah. Aunque por ningún lado aparece el nombre de Piqué, lo que también fue exaltado por los seguidores de la artista.

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Según el medio Pop Core, “Shakira incluyó el gol de Cristiano Ronaldo contra España, que surgió directamente del error de su expareja durante la Copa Mundial de 2018, en el videoclip del adelanto de su recién insinuado fragmento de Dai Dai”.

Shakira sorprende al incluir jugada de Cristiano Ronaldo en video de 'Dai Dai' y desata debate sobre Gerard Piqué - crédito Shakira, Pique y Cristiano Ronaldo / Instagram

Así fue el partido histórico entre España y Portugal en el Mundial 2018

Las dos icónicas selecciones se enfrentaron en el estadio Olímpico Fisht , en Sochi, en la primera jornada del Mundial de Rusia 2018, en un duelo memorable. Cristiano Ronaldo fue determinante al anotar tres goles, permitiendo a Portugal empatar 3-3 y obtener un punto fundamental. Además, Piqué formó parte de la escuadra española durante el partido como titular.

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El delantero portugués inauguró el marcador con un penalti a los 3 minutos y amplió la ventaja tras un error del portero David de Gea. En el minuto 88, Ronaldo selló su triplete con un tiro libre que frustró la victoria española. El encuentro es recordado por su intensidad y el impacto de la actuación de CR7, hecho que volvió a cobrar relevancia tras ser destacado en el adelanto del video oficial de Shakira.

Polémica en redes tras la publicación de Shakira

La aparición del fragmento de Cristiano desencadenó interpretaciones inmediatas en redes sociales. Numerosos usuarios lo vieron como un mensaje indirecto hacia Gerard Piqué, lo que generó debates y comentarios sobre la intención detrás de la elección del clip.

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En las diferentes plataformas digitales se destacaron mensajes como: “¡Dios mío Shakira, amo tu mente 😭😭😭 el clip de cristiano es él marcando contra España, haciéndolos perder 2 puntos en el mundial 2018 por culpa del exmarido de ella. Piqué nunca dejarás de ser humillado”.

Otros calificaron la referencia como un acto “Mezquino, icónico y sin duda personal. La reina nunca falla”.

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Además, se encontraron opiniones como: “Amo la manera como Shakira hace daño de manera discreta. Arte puro si me preguntan”.

La famosa sigue vigente en los mundiales con sus temas musicales - crédito Eduardo Munoz/Reuters

Hasta el momento no hay confirmación oficial sobre si la inclusión del gol responde a una intención específica relacionada con la relación entre Shakira y el exjugador del Barcelona. Sin embargo, el hecho refuerza la forma en que las referencias deportivas pueden afectar la percepción pública.

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La colombiana volvió a ser figura en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y muchos recordaron a su ex - crédito Shakira / Instagram

En contraste, algunos de los seguidores afirman que el video fue seleccionado al azar con reacciones como: “¿Y Shakira sabe eso?” y “Estos fans se rebuscan hasta en la selva el significado de el aire (sic)”.