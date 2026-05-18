Con Luka Modric a la cabeza, la selección de Croacia presentó la lista de 26 jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luka Modric disputará su quinta Copa Mundial de la FIFA con la selección de Croacia y podría anunciar su retiro al final de la misma - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

La selección croata definirá su plantel para el Mundial de fútbol de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, aunque la lista presentada este jueves por el seleccionador Zlatko Dalić sigue abierta a modificaciones, pese a contar con 26 jugadores y otros siete estar en lista de espera.

La decisión final debe formalizarse antes de las 11:59 p. m. del 1 de junio, plazo impuesto por la FIFA. Dalić expresó su respaldo incondicional a los futbolistas seleccionados, al tiempo que subrayó que la competencia interna será el factor decisivo en los últimos ajustes.

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En el listado provisional divulgado, figuran tres arqueros: Dominik Livaković, Ivor Pandur y Dominik Kotarski; además, destacan los defensores Joško Gvardiol, que busca recuperar su mejor forma tras los recientes problemas físicos, y Luka Vušković. La convocatoria se completa con mediocampistas de reputación internacional como Luka Modrić y atacantes como Andrej Kramarić y Ante Budimir.

Zlatko Dalic ha llevado a la selección de Croacia al subcampeonato y el tercer puesto en las Copa del Mundo de Rusia 2018 y Catar 2022 - crédito Stevo Vasiljevic/REUTERS

La concentración de los jugadores comenzará el 25 de mayo en Zagreb, con traslado inmediato a Rijeka, lugar de las prácticas hasta el 6 de junio. Croacia debutará frente a Inglaterra el 17 de junio, enfrentará a Panamá el 24 y cerrará la fase de grupos ante Ghana el 27 de ese mes. Dalić explicó en conferencia de prensa que desea tener a todo el grupo entrenando para el 29 de mayo, fecha marcada para ajustar detalles tácticos previos a los duelos preparatorios ante Bélgica y Eslovenia.

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La presencia más destacada en el listado es la de Luka Modric, capitán y subcampeón con la selección de Croacia en Rusia 2018. El jugador de 40 años se recupera de una operación con una fractura en el pómulo pero el AC Milán junto al cuerpo médico de la selección crearon un plan de trabajo para que el volante se mantenga en el mejor estado físico.

Esta es la lista de 26 jugadores y los siete preconvocados a la selección de Croacia

Listado de los jugadores de la selección de Croacia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación Croata de Fútbol

Porteros

Dominik Livaković – Dinamo (CRO).

Dominik Kotarski – København (DEN).

Ivor Pandur – Hull City (ENG).

Defensas

Joško Gvardiol – Manchester City (ENG).

Duje Ćaleta-Car – Real Sociedad (ESP).

Josip Šutalo – Ajax (NED).

Josip Stanišić – Bayern (GER).

Marin Pongračić – Fiorentina (ITA).

Martin Erlić – Midtjylland (DEN).

Luka Vušković – HSV (GER).

Mediocampistas

Luka Modrić – Milan (ITA).

Mateo Kovačić – Manchester City (ENG).

Mario Pašalić – Atalanta (ITA).

Nikola Vlašić – Torino (ITA).

Luka Sučić – Real Sociedad (ESP).

Martin Baturina – Como (ITA).

Kristijan Jakić – Augsburg (GER).

Petar Sučić – Inter (ITA).

Nikola Moro – Bologna (ITA).

Toni Fruk – Rijeka (CRO).

Delanteros

Ivan Perišić – PSV (NED).

Andrej Kramarić – Hoffenheim (GER).

Ante Budimir – Osasuna (ESP).

Marco Pašalić – Orlando City (USA).

Petar Musa – Dallas (USA).

Igor Matanović – Freiburg (GER).

Preconvocados

Lovro Majer – Wolfsburg (GER)

Franjo Ivanović – Benfica (POR)

Dion Drena Beljo – Dinamo (CRO)

Ivan Smolčić – Como (ITA)

Karlo Letica – Lausanne-Sport (SUI)

Adrian Segečić – Portsmouth (ENG)

Luka Stojković – Dinamo (CRO)

Las novedades en la lista de 26 jugadores de Croacia

Borna Sosa es la ausencia más notable en la selección de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Mateo Kovačić (MF – Manchester City) es la gran novedad positiva. El mediocampista se perdió prácticamente toda la temporada por una doble operación en el tendón de Aquiles y apenas acumuló tres apariciones como suplente en el City. Su presencia en la lista confirma que Zlatko Dalić apostó por su recuperación a tiempo para el torneo, algo que a principios de año parecía improbable.

Joško Gvardiol (DF – Manchester City) es el otro caso de riesgo médico incluido. Sufrió una fractura de tibia en enero y su fecha de regreso aún era incierta semanas atrás. Que figure en la lista titular refleja la confianza del cuerpo técnico en su recuperación.

Luka Vušković (DF – HSV) es la inclusión más llamativa por edad: nació el 24 de febrero de 2007 y tiene apenas 19 años y solo cuatro apariciones internacionales. El defensor del Hamburgo, cedido por el Tottenham, aparece en la lista principal, lo que lo convierte en uno de los jugadores más jóvenes en la próxima edición de la Copa del Mundo.

Borna Sosa (Crystal Palace) es el gran ausente. Lateral izquierdo habitual en convocatorias anteriores, aparecía en todas las proyecciones de medios croatas como seguro participante. Su exclusión de la lista principal —ni siquiera figura entre los preconvocados— es una de las decisiones más discutidas.