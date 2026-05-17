La FIFA celebró el cumpleaños de Teófilo Gutiérrez recordando su gol con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014

FIFA recordó la anotación del delantero colombiano como parte de la celebración del cumpleaños 41 del futbolista colombiano - crédito X/@fifaworldcup_es

Teófilo Antonio Gutiérrez Roncacio ha sido uno de los futbolistas colombianos con mayor exito internacional. El delantero, formado en las divisiones menores del Junior FC, pero con paso por clubes de prestigio como River Plate, Sporting Lisboa, Trabzonspor, Racing Club, Rosario Central, entre otros.

El atacante el 17 de mayo cumplió 41 años y la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA no pasó por alto la fecha, celebrando su natalicio con el gol marcado a la selección de Grecia en la Copa del Mundo que tuvo lugar en Brasil durante el 2014.

PUBLICIDAD

La selección de Colombia selló su regreso a la Copa Mundial de la FIFA con un contundente 3-0 ante Grecia en Belo Horizonte, resultado que representa el mayor triunfo del país en una fase inicial del torneo y encamina a los dirigidos por José Pekerman hacia los octavos de final, en un grupo C considerado equilibrado y desafiante.

Teófilo Gutiérrez marcó uno de los tres goles de la selección Colombia en el debut de la Tricolor contra Grecia en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 - crédito Colprensa/Mauricio Alvarado

En el minuto 5, Pablo Armero abrió el marcador con un remate que se desvió en el defensa Konstantinos Manolas, estableciendo el gol más rápido de Colombia en sus seis participaciones mundialistas, superando el récord previo de Francisco Zuluaga (minuto 19 frente a Uruguay en Chile 1962), según datos de la Conmebol

PUBLICIDAD

En la segunda mitad, Colombia reanudó su presión ofensiva: James Rodríguez probó suerte con un zurdazo y, minutos más tarde, un centro suyo permitió a Cristian Zapata ensayar de cabeza. La insistencia finalmente dio frutos en el minuto 58, cuando un tiro de esquina ejecutado por Abel Aguilar fue aprovechado por Teófilo Gutiérrez, que anotó el segundo tanto desde el área chica.

La búsqueda griega de recortar distancias no consiguió resultados. Theofanis Gekas impactó el larguero a los 63 minutos y Konstantinos Mitroglou, recién ingresado, erró su disparo en el 70. Colombia, serena y ordenada, capitalizó su superioridad en los minutos finales. En el tiempo de descuento, James Rodríguez culminó con gol una de sus frecuentes llegadas al área, asegurando el 3-0 definitivo.

PUBLICIDAD

Teófilo Gutiérrez, el emblema del Junior FC y el fútbol profesional colombiano

El cuadro Tiburón vio comprometidas sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores-crédito @JuniorClubSA/X

El delantero Teófilo Gutiérrez conquistó su séptimo título en el Fútbol Profesional Colombiano al consagrarse campeón con el Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, consolidándose como una figura central no sólo para su club, sino en la historia reciente del fútbol colombiano. El triunfo de Junior ante Deportes Tolima, dirigido por Lucas González, permitió al equipo barranquillero alcanzar el undécimo campeonato de su historia y extendió el palmarés de Gutiérrez.

A lo largo de su carrera en Junior de Barranquilla, Gutiérrez ha sumado seis títulos repartidos en tres campeonatos de Liga (2018-II, 2019-I, 2025-II), una Copa BetPlay (2017) y dos Superligas (2019 y 2020). El único título que no obtuvo con Junior fue el campeonato de Liga 2021-II, cuando jugaba para Deportivo Cali, equipo con el que también fue figura y líder en la conquista del trofeo.

PUBLICIDAD

Teófilo Gutiérrez abrió el marcador para Junior en el debut ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026 - crédito @JuniorClubSA/X

Más allá de su recorrido en el fútbol colombiano, Teófilo Gutiérrez ha recibido distinciones individuales como máximo goleador tanto en Colombia como en Argentina; su desempeño lo llevó a ser elegido mejor futbolista de América en 2014, un reconocimiento otorgado a los jugadores más destacados del continente ese año.

Además, el delantero ha sumado títulos en clubes de México (1), Argentina (2), Turquía (2) y Portugal (1), lo que refleja la dimensión internacional de su carrera profesional. El delantero barranquillero ha disputado 712 partidos en su carrera, ha marcado 229 goles y ha dado 113 asistencias a nivel de clubes. Mientras que con la selección Colombia en 58 partidos marcó 19 goles, incluidos cuatro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

PUBLICIDAD