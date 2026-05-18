ELN solicita intervención humanitaria tras el llamado de cese de enfrentamientos en el Catatumbo, Norte de Santander

Escalada de violencia en Catatumbo: segunda operación aérea contra el ELN en lo que va del año - crédito AFP

El Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció tras el llamado del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien pidió a los grupos armados reducir la confrontación en el Catatumbo.

El comunicado surge en un contexto de violencia que, según el ELN, ya suma 16 meses de enfrentamientos con la disidencia del Frente 33 de las Farc y ha provocado desplazamientos masivos y temor en las comunidades rurales.

PUBLICIDAD

En el documento difundido por el grupo armado, se alerta sobre el aumento de las acciones militares en la región y la frontera, atribuyendo este incremento tanto a las Fuerzas Armadas estatales como al “grupo narco paramilitar del 33”.

El ELN asegura que existe una “clara y evidente coordinación” entre ambos actores, y sostiene: “Así, las FFAA bombardean con aviación y artillería pesada lanzada desde el batallón de Tibú, para despejar y abrirle paso a los narcoparamilitares, quienes incursionan en estos territorios, para atentar contra la población civil y liderazgos sociales”.

PUBLICIDAD

Desplazamientos, confinamientos y homicidios afectan a la población civil debido al conflicto entre grupos armados en la región del Catatumbo - crédito Ejército

La organización armada afirma haber repelido algunos de estos operativos, pero reconoce la gravedad de las consecuencias para la población. El comunicado advierte: “Es muy preocupante la afectación causada sobre la población civil, pues el lanzamiento de estos artefactos no discrimina las zonas pobladas, aumentando el terror y el desplazamiento; de hecho, está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario”.

En el texto, el ELN denuncia que la ofensiva conjunta de las fuerzas estatales y el Frente 33 ha cruzado las fronteras y menciona un episodio en territorio venezolano.

PUBLICIDAD

El grupo relata: “La ofensiva enemiga del Ejército Nacional y la banda del 33 ahora traspasa fronteras, afectando territorio del hermano pueblo venezolano, donde el día 10 de mayo con el apoyo de militares colombianos incursionaron en el Consejo Comunal, Playas del Socorro, Municipio Jesús María Semprum, asesinando a cinco civiles, entre ellos dos dirigentes comunales.”