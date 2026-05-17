Richard Ríos podría ir al Real Madrid: los jugadores de la selección Colombia que cambiarían de club tras el Mundial 2026

En esa ocasión, el volante colombiano marcó el segundo tanto del conjunto de Lisboa - crédito @vsports_pt/X

Cada Copa del Mundo termina convirtiéndose en una enorme vitrina para los futbolistas. Más allá de los resultados deportivos, el Mundial suele ser el escenario perfecto para que varios jugadores den el salto a equipos más grandes, cambien de liga o encuentren una nueva oportunidad en sus carreras.

Ahora, pensando en el Mundial de 2026, hay varios futbolistas de la selección Colombia que podrían cambiar de club gracias a sus actuaciones, el contexto de sus contratos o las necesidades del mercado europeo y sudamericano. Uno de los nombres que más llama la atención es el de Richard Ríos, que incluso podría terminar acercándose al Real Madrid.

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Richard Ríos, equipo actual

Richard Ríos viene de completar una muy buena primera temporada en Europa tras su llegada al Benfica de Portugal. El mediocampista disputó 40 partidos, acumuló 3.183 minutos, marcó ocho goles y entregó seis asistencias, números que lo consolidaron como una de las grandes revelaciones colombianas de la temporada.

Su crecimiento ha despertado interés en clubes más importantes, especialmente porque el fútbol portugués suele ser visto como una plataforma de salto hacia las grandes ligas europeas. Precisamente allí aparece el nombre del Real Madrid.

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La posible llegada de José Mourinho al conjunto español alimenta esa versión. El técnico portugués fue quien pidió a Ríos para el Benfica y quien más confianza le dio en su adaptación al fútbol europeo. En el mercado internacional es común que un entrenador se lleve consigo futbolistas de confianza cuando cambia de club.

El antecedente más recordado para Colombia ocurrió justamente con James Rodríguez. Carlo Ancelotti lo pidió para el Real Madrid y años después, cuando salió rumbo al Bayern Múnich, volvió a contar con el colombiano. Algo similar podría suceder con Richard Ríos si Mourinho termina aterrizando en Madrid.

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James Rodríguez, el mediocampista colombiano, muestra una concentración absoluta durante un partido del Mundial de la FIFA 2014, donde su actuación lo catapultó al Real Madrid - crédito Netflix

Los otros colombianos que podrían cambiar de equipo

Otro nombre que aparece en la lista es Jhon Lucumí. Aunque fue titular habitual en el Bologna y disputó 42 partidos esta temporada, su rendimiento no fue el mejor y, además, el defensor quiere cambiar de ambiente. La salida de varios jugadores importantes del plantel que clasificó a la Champions League modificó el panorama del club italiano. Incluso, hace un año ya había intentado salir y el Sunderland manifestó públicamente su interés.

En defensa también sobresale Yerson Mosquera, que fue uno de los centrales colombianos con mejor nivel en Europa, solo por detrás de Davinson Sánchez. Aunque el Wolverhampton descendió, Mosquera fue titular constante y disputó 30 partidos. Por su juventud y proyección, el club inglés estaría dispuesto a venderlo para evitar que juegue en segunda división.

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Por su parte, Juan David Cabal no logró consolidarse en la Juventus. Apenas disputó 19 partidos y acumuló 528 minutos, muchos entrando desde el banco. La directiva no contaría con él para la próxima temporada, situación que terminó afectando su continuidad. Aunque el jugador es del gusto del actual técnico Luciano Spalletti, el panorama contractual haría prácticamente inevitable una salida.

Otro caso complejo es el de Jefferson Lerma. El volante apenas sumó 2.286 minutos en 45 partidos con Crystal Palace y gran parte de sus apariciones fueron como suplente. Además, la relación con el entrenador Oliver Glasner no sería la mejor, algo que terminó impactando directamente en su protagonismo.

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El colombiano no es tenido en cuenta en el Millonario - crédito @RiverPlate / X

El difícil presente de Kevin Castaño y Durán

Uno de los futbolistas colombianos con el panorama más delicado es Kevin Castaño. El volante llegó a River Plate como el fichaje más caro en la historia del club argentino, pero actualmente ni siquiera está siendo convocado.

Algo similar ocurre con Jhon Jader Durán. El delantero no estuvo disponible para los últimos partidos del Zenit de Rusia y el propio club confirmó su ausencia. Horas después comenzaron a surgir versiones de medios colombianos y rusos indicando que el atacante no volvería a jugar allí y tendría que regresar al Al-Nassr, dueño de sus derechos deportivos.

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Carlos Gómez, James y Yaser Asprilla también tendrían nuevo destino

Carlos Gómez vive uno de los mejores momentos de su carrera con el Vasco da Gama. El atacante suma cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos esta temporada, además de más de 2.100 minutos disputados. Si mantiene ese nivel durante el Mundial, no sería extraño verlo en un club más importante. Actualmente, sus derechos deportivos pertenecen en un 60% al club brasileño y en un 40% al Rennes de Francia.

En cuanto a James Rodríguez, todo apunta a que su salida del Minnesota United es prácticamente un hecho. Finalmente aparece Yaser Asprilla, quien acaba de ser campeón con el Galatasaray, aunque con muy poca participación. Apenas jugó siete partidos y no registró goles ni asistencias. Todo indica que deberá regresar al Girona, dueño de sus derechos deportivos, aunque difícilmente continúe allí.

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El volante de la selección Colombia podría llegar al equipo madrileño si se concreta la llegada de José Mourinho - crédito Benfica/Real Madrid