Deportes

Thomas Müller recordó y bromeó con las declaraciones de James Rodríguez sobre el frío en Múnich, previo al duelo entre ambos en la MLS

El alemán y el capitán de la selección Colombia jugaron 44 partidos juntos en el Bayern Múnich, donde James Rodríguez lo asistió para marcar su gol 100 en la Bundesliga

Guardar

La figura del Vancouver Whitecaps recordó cuando compartió camerino con James Rodríguez en el Bayern Múnich - crédito Vancouver Whitecaps

La inminente aparición de James Rodríguez con el Minnesota United en la Major League Soccer genera expectativas no solo por su estatus como una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano, sino también por el reencuentro que protagonizará con Thomas Müller, delantero del Vancouver Whitecaps y excompañero suyo en el Bayern Múnich.

La elección de Minnesota por parte del colombiano ha llamado la atención de su entorno futbolístico, debido a las conocidas conversaciones sobre el frío que mantenía durante su etapa en Alemania.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la previa al primer choque entre ambos en la MLS, Müller compartió su sorpresa ante la prensa oficial del Vancouver Whitecaps, evocando entre risas los relatos de Rodríguez sobre los duros inviernos bávaros. “Me sorprendió que haya elegido Minnesota porque en Múnich él estaba contando historias sobre el frío, de que se congelaba en el invierno. Tengo curiosidad por preguntarle por su decisión. James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaba estar más en las zonas más cálidas”, declaró el internacional alemán en un video publicado por su equipo.

James Rodríguez, abrigado por el
James Rodríguez, abrigado por el clima frío en el partido de Minnesota contra Cincinnati, por la MLS - crédito Minnesota United

La expectativa por este partido trasciende la anécdota climática. La web oficial del Vancouver Whitecaps destacó que este encuentro podría marcar la primera vez en la historia de la MLS que dos ganadores de la Bota de Oro de la Copa Mundial se enfrentan en la competencia.

Thomas Müller fue el máximo goleador en Sudáfrica 2010, con cinco tantos y tres asistencias en seis juegos, mientras que James Rodríguez logró dicha distinción en Brasil 2014, con seis goles y dos asistencias en cinco partidos.

Rodríguez, que debutará en la liga norteamericana, afirmó que se encuentra preparado para integrarse paulatinamente al plantel de Minnesota United. En diálogo con los medios de la Major League Soccer, expresó: “En Minnesota poder estar bien, poder estar sano, poder jugar y, obviamente, que vengo a un equipo que está hecho ya. No vengo a hacer todo, sino a ser uno más y poder entrenarme bien para estar apto”.

Thomas Muller es uno de
Thomas Muller es uno de los jugadores históricos de Bayern Múnich y de la selección de Alemania - crédito Andreas Gebert/REUTERS

Müller y Rodríguez compartieron vestuario durante dos temporadas en el Bayern Múnich. Disputaron 44 partidos juntos y colaboraron en cuatro jugadas de gol: Müller asistió al colombiano en dos ocasiones y Rodríguez hizo lo propio en igual número de veces, incluyendo la jugada que permitió al alemán alcanzar su gol número 100 en la Bundesliga.

En el plano personal, la relación entre ambos estuvo marcada por el reconocimiento mutuo. Müller elogió la visión y la técnica de Rodríguez, afirmando: “Es un jugador que distribuye el balón y realiza pases que quizás nadie más aquí hace... y su técnica es fantástica. Me gusta estar en la cancha con James”.

La elección de Minnesota United por parte del capitán colombiano fue tema recurrente en la prensa europea y norteamericana luego de sus declaraciones públicas sobre el clima. Rodríguez, en entrevista con The Athletic, negó enfáticamente que su salida de Alemania estuviera motivada por las bajas temperaturas: “No me fui por el frío. He vivido en Múnich. Para mí, frío o calor, estar aquí (en Minnesota) o estar en Barranquilla, es lo mismo, porque solo pienso en jugar”.

James Rodríguez aguarda por debutar
James Rodríguez aguarda por debutar en el fútbol de Estados Unidos, en el partido ante Vancouver Whitecaps - crédito @mnufc / Instagram

El partido entre Minnesota United y Vancouver Whitecaps está programado para las 3:30 p. m. del domingo 15 de marzo, en el estadio BC Place de Vancouver, y será transmitido a través de la plataforma Apple TV. También podrá seguir el minuto a minuto en Infobae Colombia. Este será el primer partido de James Rodríguez en 2026, tras una larga para de 166 días desde su último partido. Ese fue con la selección Colombia en la victoria ante Australia, donde hizo gol, válido por la fecha FIFA de noviembre 2025.

Temas Relacionados

Thomas MullerJames RodríguezBayern MúnichMinnesota UnitedVancouver WhitecapsVancouver vs. MinnesotaMLSColombia-Deportes

Más Noticias

El día que Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez se enfrentó a la barra de Newell’s mientras era amenazado con un revólver

El paso del defensor colombiano, que fue histórico en Boca Juniors, fue breve al completar 27 partidos y marcar dos goles

El día que Jorge ‘el

Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - EN VIVO: Hora y dónde ver el debut de James Rodríguez en la MLS contra el equipo de Gerard Muller

El colombiano completó una semana de entrenamientos con el Minnesota United, recuperándose de una leve lesión producto de un golpe en un entrenamiento, y sumará sus primeros minutos en un partido oficial desde noviembre

Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United

Jonas Vingegaard, campeón de la París-Niza; Daniel Felipe Martínez, subcampeón a pesar de la caída en la última jornada

Harold Tejada terminó tercero en el último día de carreras y décimo en la clasificación general a 11 minutos y 40 segundos del ciclista danés del Team Visma | Lease a Bike

Jonas Vingegaard, campeón de la

Ángel Barajas gana la medalla de plata en la parada de la Copa del Mundo de Gimnasia en Turquía: cinco medallas acumula el colombiano en la temporada

El cucuteño, medallista en los pasados Juegos Olímpicos de París, tendrá una segunda final en la jornada al participar en la prueba de barra fija

Ángel Barajas gana la medalla

El Bayern Múnich apeló la sanción por expulsión de Luis Díaz, luego de que el árbitro confesara que no debió mostrar la tarjeta roja

El colombiano se perdería el partido ante el FC Unión Berlín, del sábado 21 de marzo en el estadio Allianz Arena, siempre y cuando el tribunal deportivo de la Federación Alemana de Fútbol mantenga en firme la expulsión

El Bayern Múnich apeló la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se conoció prueba de supervivencia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W habló del

Luisa Fernanda W habló del antojo que siempre le da cada vez que visita la ciudad de Medellín

Exmánager de Blessd atropelló a un ciclista y dio positivo por embriaguez en un accidente vial en Medellín

Lady Noriega se refirió a la percepción que tuvo de sus compañeros cuando llegó a ‘La casa de los famosos Colombia’

Feid anunció una serie de ‘shows’ especiales en diferentes ciudad: Medellín será la primera en tener el llamado ‘Falxxo Tour’

Jessi Uribe desmintió un nuevo embarazo de Paola Jara, tras los rumores en redes sociales

Deportes

El día que Jorge ‘el

El día que Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez se enfrentó a la barra de Newell’s mientras era amenazado con un revólver

Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - EN VIVO: Hora y dónde ver el debut de James Rodríguez en la MLS contra el equipo de Gerard Muller

Jonas Vingegaard, campeón de la París-Niza; Daniel Felipe Martínez, subcampeón a pesar de la caída en la última jornada

Ángel Barajas gana la medalla de plata en la parada de la Copa del Mundo de Gimnasia en Turquía: cinco medallas acumula el colombiano en la temporada

El Bayern Múnich apeló la sanción por expulsión de Luis Díaz, luego de que el árbitro confesara que no debió mostrar la tarjeta roja