Thomas Müller recordó y bromeó con las declaraciones de James Rodríguez sobre el frío en Múnich, previo al duelo entre ambos en la MLS

La figura del Vancouver Whitecaps recordó cuando compartió camerino con James Rodríguez en el Bayern Múnich - crédito Vancouver Whitecaps

La inminente aparición de James Rodríguez con el Minnesota United en la Major League Soccer genera expectativas no solo por su estatus como una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano, sino también por el reencuentro que protagonizará con Thomas Müller, delantero del Vancouver Whitecaps y excompañero suyo en el Bayern Múnich.

La elección de Minnesota por parte del colombiano ha llamado la atención de su entorno futbolístico, debido a las conocidas conversaciones sobre el frío que mantenía durante su etapa en Alemania.

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En la previa al primer choque entre ambos en la MLS, Müller compartió su sorpresa ante la prensa oficial del Vancouver Whitecaps, evocando entre risas los relatos de Rodríguez sobre los duros inviernos bávaros. “Me sorprendió que haya elegido Minnesota porque en Múnich él estaba contando historias sobre el frío, de que se congelaba en el invierno. Tengo curiosidad por preguntarle por su decisión. James, ¿qué está pasando? Pensé que te gustaba estar más en las zonas más cálidas”, declaró el internacional alemán en un video publicado por su equipo.

James Rodríguez, abrigado por el clima frío en el partido de Minnesota contra Cincinnati, por la MLS - crédito Minnesota United

La expectativa por este partido trasciende la anécdota climática. La web oficial del Vancouver Whitecaps destacó que este encuentro podría marcar la primera vez en la historia de la MLS que dos ganadores de la Bota de Oro de la Copa Mundial se enfrentan en la competencia.

Thomas Müller fue el máximo goleador en Sudáfrica 2010, con cinco tantos y tres asistencias en seis juegos, mientras que James Rodríguez logró dicha distinción en Brasil 2014, con seis goles y dos asistencias en cinco partidos.

Rodríguez, que debutará en la liga norteamericana, afirmó que se encuentra preparado para integrarse paulatinamente al plantel de Minnesota United. En diálogo con los medios de la Major League Soccer, expresó: “En Minnesota poder estar bien, poder estar sano, poder jugar y, obviamente, que vengo a un equipo que está hecho ya. No vengo a hacer todo, sino a ser uno más y poder entrenarme bien para estar apto”.

Thomas Muller es uno de los jugadores históricos de Bayern Múnich y de la selección de Alemania - crédito Andreas Gebert/REUTERS

Müller y Rodríguez compartieron vestuario durante dos temporadas en el Bayern Múnich. Disputaron 44 partidos juntos y colaboraron en cuatro jugadas de gol: Müller asistió al colombiano en dos ocasiones y Rodríguez hizo lo propio en igual número de veces, incluyendo la jugada que permitió al alemán alcanzar su gol número 100 en la Bundesliga.

En el plano personal, la relación entre ambos estuvo marcada por el reconocimiento mutuo. Müller elogió la visión y la técnica de Rodríguez, afirmando: “Es un jugador que distribuye el balón y realiza pases que quizás nadie más aquí hace... y su técnica es fantástica. Me gusta estar en la cancha con James”.

La elección de Minnesota United por parte del capitán colombiano fue tema recurrente en la prensa europea y norteamericana luego de sus declaraciones públicas sobre el clima. Rodríguez, en entrevista con The Athletic, negó enfáticamente que su salida de Alemania estuviera motivada por las bajas temperaturas: “No me fui por el frío. He vivido en Múnich. Para mí, frío o calor, estar aquí (en Minnesota) o estar en Barranquilla, es lo mismo, porque solo pienso en jugar”.

James Rodríguez aguarda por debutar en el fútbol de Estados Unidos, en el partido ante Vancouver Whitecaps - crédito @mnufc / Instagram

El partido entre Minnesota United y Vancouver Whitecaps está programado para las 3:30 p. m. del domingo 15 de marzo, en el estadio BC Place de Vancouver, y será transmitido a través de la plataforma Apple TV. También podrá seguir el minuto a minuto en Infobae Colombia. Este será el primer partido de James Rodríguez en 2026, tras una larga para de 166 días desde su último partido. Ese fue con la selección Colombia en la victoria ante Australia, donde hizo gol, válido por la fecha FIFA de noviembre 2025.