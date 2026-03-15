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Santiago Buitrago, el mejor colombiano en la Tirreno Adriático; Nairo Quintana entre los 20 mejores de la carrera

El mexicano Isaac del Toro se quedó con el Tridente que se le entrega al campeón de la carrera que se corre por carreteras de Italia entre el 9 y el 15 de marzo

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Santiago Buitrago fue uno de
Santiago Buitrago fue uno de los mejores ciclistas colombianos en la temporada 2025 - crédito Bahrain Victorious

La Tirreno-Adriático 2026 concluyó este domingo con un hito en el ciclismo latinoamericano: el mexicano Isaac Del Toro se convirtió en el primer ciclista de su país en conquistar la exigente carrera italiana, mientras que el colombiano Santiago Buitrago firmó una destacada actuación al ubicarse séptimo en la clasificación general.

A sus 22 años, Del Toro cerró la competencia con un tiempo acumulado de 28 horas, 2 minutos y 14 segundos. Su desempeño le permitió superar por 40 segundos al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) y por 42 segundos al italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), que completaron el podio. Este bloque de resultados confirma que la irrupción de Del Toro marca un nuevo estándar en el ciclismo profesional de la región, al sumar ya 26 victorias como profesional, cifra que supera las conseguidas por Tadej Pogacar a esa misma edad.

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El colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) selló su posición como el más destacado de su país en la clasificación general, concluyendo en el séptimo puesto a 1 minuto y 49 segundos del campeón Del Toro.

Nairo Quintana corre la que
Nairo Quintana corre la que podría ser su última temporada como ciclista profesional -crédito @nairoquincoficial/Instagram

El balance nacional se completó con Nairo Quintana (Movistar Team), que finalizó en la casilla 19 a 7 minutos y 15 segundos del líder, y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), ubicado en el puesto 76 tras llegar a 50 minutos y 28 segundos del vencedor. La participación colombiana estuvo marcada por la ausencia del también esperado Egan Bernal, que no pudo presentarse por una lesión, lo que le otorgó mayor visibilidad al desempeño de Buitrago.

Isaac del Toro, campeón de la Tirreno-Adriático 2026

El liderazgo de Del Toro en la general se consolidó tras su exhibición en el ascenso final de la penúltima etapa, donde se alzó en solitario en el Muro della Madonna delle Carceri tras tres kilómetros de subida al 8,8% y picos del 18%. Esta actuación dejó prácticamente sellado su triunfo antes de llegar a la última jornada en San Benedetto del Tronto.

Isaac del Toro es otra
Isaac del Toro es otra de las joyas del UAE Team Emirates junto a Tadej Pogacar - crédito Europa Press

En el tramo decisivo, la jornada de 142 kilómetros entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto transcurrió sin sobresaltos para el líder, pese a una caída múltiple a poco más de un kilómetro de la meta que afectó tanto a Del Toro como al belga Jasper Philipsen. A pesar del susto, Del Toro logró reincorporarse de inmediato y cruzar la meta junto al pelotón principal, lo que le valió el histórico título para México.

El sprint de la última etapa fue para el italiano Jonatan Milan (Lidl Trek), que se impuso tras el lanzamiento de Filippo Ganna (Ineos) y superó al australiano Sam Welsford y al belga Laurenz Rex. La previa al embalaje estuvo marcada por los intentos de escapada del noruego Jonas Abrahamsen y del propio Pellizzari, neutralizados en los últimos metros por el pelotón.

Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general

Santiago Buitrago es el tercer
Santiago Buitrago es el tercer colombiano con más puntos acumulados en el ránking de la UCI - crédito Bahrein VIctorius
  • 1. Isaac Del Toro (México - UAE Team Emirates - XRG): 28 horas, 2 minutos y 14 segundos.
  • 2. Matteo Jorgenson (Estados Unidos - Team Visma | Lease a Bike): a 40 segundos.
  • 3. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull - BORA - hansgrohe): a 42 segundos.
  • 4. Tobias Johannessen (Noruega - Uno-X Mobility): a 1 minuto y 14 segundos.
  • 5. Primoz Roglic (Eslovenia - Red Bull - BORA - hansgrohe): a 1 minuto y 21 segundos.
  • 6. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): a 1 minuto y 26 segundos.
  • 7. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain - Victorious): a 1 minuto y 49 segundos.
  • 8. Ben Healy (Irlanda - EF Education - EasyPost): a 1 minuto y 55 segundos.
  • 9. Magnus Sheffield (Estados Unidos - INEOS Grenadiers): a 2 minutos y 2 segundos.
  • 10. Alessandro Pinarello (Italia - NSN Cycling Team): a 2 minutos y 6 segundos.
  • 19. Nairo Quintana (Colombia-Movistar Team): a 7 minutos y 15 segundos.
  • 76. Brandon Rivera (Colombia - INEOS Grenadiers): a 50 minutos y 28 segundos.

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