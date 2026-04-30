La Dimayor abrió el proceso para la adjudicación de los derechos de televisión y digitales del fútbol profesional colombiano

El presidente del ente rector del fútbol profesional colombiano expresó la intención de que la Liga BetPlay pueda ser consumida con facilidad por los aficionados al balompié en el país, acorde con las tendencias digitales - crédito Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció la puesta en marcha del proceso de invitación privada para la presentación de ofertas por los derechos audiovisuales y digitales de sus competencias entre 2027 y 2030, con la meta de consolidar la proyección internacional del fútbol local y mejorar la experiencia de los espectadores.

El anuncio se realizó en la tarde del jueves 30 de abril. A través de un comunicado, el ente rector de los clubes del fútbol profesional colombiano afirmó que se trata de un proceso dirigido a medios de comunicación y plataformas digitales, que recibirán directamente la invitación.

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Otros interesados podrán postularse haciendo llegar su oferta al correo electrónico oficial de la Dimayor con la documentación pertinente. Todos los postulantes deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad expedido por la organización.

“Estamos en un momento de transformación real: nuevas audiencias, nuevas plataformas, nuevas formas de vivir el deporte. Y desde la Dimayor queremos estar a la altura de este contexto, buscando abordar de la mejor manera las nuevas dinámicas del consumo deportivo para el beneficio de todo el ecosistema del fútbol colombiano”, afirmó el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en un video difundido por la cuenta oficial de la entidad en sus canales de difusión.

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Zuluaga expresó su intención de construir una relación duradera alrededor del interés por los derechos de transmisión del fútbol colombiano - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la grabación, también hizo una invitación a los postulantes. “Queremos que traigan sus mejores ideas, su innovación y su visión para llevar este espectáculo a más personas, a más lugares y de formas que todavía no imaginamos. No buscamos un operador, buscamos un socio estratégico que quiera construir el futuro con nosotros. Imaginemos un hincha que puede ver a su equipo desde cualquier lugar en donde se encuentre. Una transmisión que utilice la tecnología para acercarnos más al juego, que cuente las historias detrás del partido. Imaginemos un fútbol profesional colombiano que el mundo entero quiera ver. Ese es el horizonte que tenemos en la Dimayor y estamos listos para construirlo".

Lo que se sabe de la adquisición de los derechos de transmisión del fútbol colombiano

El anuncio tiene lugar en un contexto marcado por los rumores alrededor de cómo se manejarán los ingresos provenientes por los derechos de transmisión del fútbol colombiano, que se vienen barajando desde 2025 y ya es una fuente de conflictos entre los clubes.

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Por un lado, el pódcast Historias Secretas reveló en octubre de 2025 que Win Sports puso una oferta de 70 millones de dólares sobre la mesa para renovar su exclusividad sobre estos derechos.

También se habló de la posibilidad de que Dimayor creara una aplicación digital propia y exclusiva para la transmisión del fútbol colombiano, similar a la League Pass que utilizan la NBA o la NFL en Estados Unidos, bajo la producción de Media Pro, dirigida por el antiguo fundador de Win Sports, Mauricio Correa. No obstante, “esa idea se cayó” en palabras del realizador del mencionado pódcast, Alejandro Pino Calad.

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Una tercera opción que se venía especulando era la de negociar los derechos de transmisión en exclusiva con una plataforma de streaming, en vista del creciente interés de estas por transmitir eventos deportivos. Sin embargo, la falta de interés de las mismas estaría truncando dicha posibilidad, al menos de momento.

En octubre de 2025 se reportó que los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están en disputa por diferentes actores, incluido el actual propietario, Win Sports - crédito Henry Agudelo Cano/Colprensa

Por otra parte, en febrero pasado se reportó que ocho equipos tradicionales de la Liga BetPlay se plantaron ante la Dimayor, con una premisa clara: exigir un cambio en la manera en la que se reparten las ganancias por los derechos de transmisión, los que mayores réditos generan a los equipos pero que debido a su repartición igualitaria no han bastado para que puedan sostenerse y armar planteles más competitivos de cara a sus participaciones en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

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Cabe recordar que, al menos hasta la finalización del actual contrato en diciembre próximo, en vez de premiar por logros deportivos se acordó una repartición económica valiéndose de un escalafón de equipos categoría A y B. Estos reciben una cantidad fija de dinero durante el tiempo de duración del contrato tomando en cuenta méritos como ser alguno de los clubes fundadores de la liga, o su permanencia en primera división.

Este modelo hace que los equipos “grandes” y que prenden más televisores en el fútbol colombiano con sus partidos, reciban la misma cantidad que equipos históricos como el Deportes Quindío, que completa cuatro años en la segunda división.

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Periodistas como Alexis Rodríguez, de Win Sports, y Juan Felipe Cadavid, de La FM, señalaron que hubo una reunión entre los directivos de Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional, Medellín, Junior de Barranquilla, Once Caldas, América y Deportivo Cali, para que la Dimayor considere su oferta.

Al parecer, la postura asumida por los involucrados era de que si Zuluaga no aceptaba la oferta, los equipos grandes no cederían su imagen, algo que afectaría seriamente las negociaciones de cara al próximo ciclo y abriría aún más la brecha en el fútbol colombiano entre los “históricos” y los llamados “chicos”, puesto que la mayoría de estos apoyaron la idea de mantener el actual sistema de repartición económica.

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