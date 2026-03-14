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Luis Díaz fue el gran protagonista con el Bayern Múnich en la Bundesliga: error, gol y expulsión en el empate ante Bayer Leverkusen

El Guajiro fue clave para el partidazo que vivieron los Gigantes de Baviera en condición de visitante por la fecha 26 del campeonato alemán

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Luis Díaz fue protagonista en
Luis Díaz fue protagonista en el gol del Bayer Leverkusen- crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

La acción de la Bundesliga continúa con el Bayern Múnich buscando su título 35 en la historia.

En lo que se refiere a la actuación de Luis Díaz, el 14 de marzo de 2026 tuvo un partido destacado, ya que desde el comienzo, hasta el final del partido, el colombiano fue protagonista: cometió el error para el gol del Bayer Leverkusen, empató el juego, y fue expulsado al minuto 84 por una simulación, haciendo que recibiera la segunda amarilla.

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Así fue el partido de Luis Díaz

El primer momento en el cual fue protagonista, pasó en el gol del cuadro local al minuto 6 de partido. La jugada surgió cuando el colombiano Luis Díaz perdió la posesión en la banda izquierda, bajo la presión de Montrell Culbreath. Aunque el futbolista y sus compañeros del Bayern Múnich reclamaron una falta, los árbitros no intervinieron y la acción derivó en el 1-0 del volante español Aleix García.

El momento donde Luis Díaz
El momento donde Luis Díaz fue expulsado en el partido ante Bayer Leverkusen-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

El colombiano jugó por la banda izquierda, y después del error que derivó en el gol del Bayer Leverkusen, tuvo una opción de peligro al minuto 23, comenzando a ser influyente para el equipo dirigido por Vincent Kompany.

Para la parte complementaria, al minuto 52, Luis Díaz tuvo una opción para empatar el partido: el delantero hizo una jugada destacada al enganchar a su marca, y a la hora de definir por la banda izquierda, el colombiano se resbaló y definió por arriba.

Después de la jugada, el jugador de la selección Colombia reclamó una falta de Robert Andrich, pero ni el árbitro Christian Dangert, como el VAR determinaron que fue falta.

Poco a poco, la influencia de Luis Díaz comenzó a ser clave en el ataque: al minuto 61, el portero Janis Blaswich intentó jugar una pelota al defensor, pero el colombiano recuperó la pelota y le dejó la servida a Harry Kane para colocar el 1-1 parcial.

Finalmente, la jugada fue anulada por el VAR ya que en la previa, le pegó en la mano a Kane.

Pero la insistencia de Luis Díaz fue clave ya que al minuto 69, el colombiano recibió un pase de Michael Olise al espacio vacío, y definió a la salida del arquero Blaswich y colocó el balón al palo de la mano izquierda, colocando el 1-1.

Más adelante, al minuto 73, en medio de la intensidad del juego, Luis Díaz intentó disputar una pelota con el español Aleix García, pero el colombiano le pega una fuerte patada en la cara, y recibe la tarjeta amarilla.

Finalmente, en medio de la revisión del VAR, al jugada no fue sancionada como imprudencia por parte del equipo arbitral, y Díaz pudo continuar en el juego.

Al minuto 84 de partido, el colombiano recibió otro pase al espacio por parte de Harry Kane, pero en la búsqueda de la pelota en el mano a mano con Janis Blaswich, intentó simular una falta en el área, y el árbitro Christian Dingert amonestó al colombiano, recibiendo la segunda amarilla, y haciendo que saliera, y se pierda el encuentro ante el Unión Berlín, el 21 de marzo de 2026 en condición de local en el estadio Allianz Arena.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Luis Díaz fue el gran
Luis Díaz fue el gran protagonista en el empate a dos goles entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

El Guajiro lleva un total de 37 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 3.054 minutos, y marcó en 20 ocasiones durante la temporada, además de asistir para gol a sus compañeros en 17 oportunidades:

  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
  • 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
  • 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo
  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli
  • 22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich
  • 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich
  • 11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
  • 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
  • 6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach
  • 14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 2-2 Bayern Múnich

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