Nueva medida del Gobierno Petro haría que millones de colombianos consuman menos leche y otros productos: “Es discriminación”

En 2025, el consumo per cápita de leche en Colombia se recuperó notablemente, situándose en 168 litros por persona al año, lo que representa un aumento de 14 litros respecto a los 154 litros registrados en 2024 - crédito Colprensa

La Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche) advirtió sobre los riesgos que traería el proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social sobre el etiquetado frontal de alimento. El gremio señaló que la nueva normativa limitaría el acceso a información relevante sobre productos lácteos y podría afectar la salud pública y la percepción de estos alimentos a partir de 2026.

Según el mismo, impide que los productos lácteos con sellos de advertencia comuniquen sus propiedades nutricionales. Así que esto podría llevar a que los consumidores colombianos pierdan datos clave sobre alimentos esenciales, lo que los expondría a la desinformación y a malos hábitos alimentarios.

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Eliminación de cualidades funcionales de los lácteos

Por medio de un comunicado, afirmó que el Ministerio de Salud plantea un marco regulatorio que eliminaría la posibilidad de destacar las cualidades nutricionales de los lácteos procesados. Sostuvo que ello vulnera el derecho de los consumidores a recibir información veraz y completa, y que además fomentaría la estigmatización de alimentos valiosos, con resultados contrarios a los esperados desde la política pública.

Asoleche dice que solo una actualización normativa basada en el rigor y la educación garantizará el bienestar de los consumidores y permitirá avanzar realmente hacia la protección de la salud pública en Colombia - crédito Asoleche

“Una política pública que, en nombre de la salud, desincentive el consumo de alimentos nutricionalmente valiosos, se convierte en una herramienta de señalización o discriminación, que, con una apariencia de rigurosidad, va a generar un resultado exactamente opuesto al deseado”, advirtió la presidenta de Asoleche, Ana María Gómez.

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Derecho a la información y los productos lácteos

Desde la perspectiva del gremio, la propuesta actual prohibiría informar sobre atributos positivos en lácteos que reciban un sello de advertencia. Asoleche ejemplificó la situación con el yogurt que contiene pectina, un espesante natural derivado de frutas. Entonces, bajo la regulación, el producto debería mostrar un sello de ultraprocesado y quedaría sin posibilidad de comunicar su aporte en calcio, proteína de alto valor biológico, vitamina D o probióticos.

La organización considera que impedir este tipo de información es inaceptable, ya que promueve la desinformación acerca de los beneficios genuinos de los productos lácteos. Según el comunicado, el enfoque contradice el Estatuto del Consumidor de Colombia, normativa que defiende el derecho a información completa, veraz y transparente sobre los alimentos.

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“No existe fundamento lógico, jurídico ni científico para que la presencia de un sello vulnere el derecho del consumidor a conocer la totalidad de los atributos de un alimento”, insistió Asoleche.

Los productos lácteos están dentro de los preferidos de la dieta de los colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos de estigmatizar alimentos

También se adviertió que el proyecto confunde alimentos individuales con hábitos y patrones alimentarios. Argumentó que la norma intenta castigar productos de forma aislada, cuando la ciencia demuestra que la salud nutricional depende de la dieta completa, la variedad, el tamaño de las porciones, la frecuencia de consumo y factores personales como el estilo de vida y la genética.

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Según la Asociación, emitir un sello de advertencia sobre un producto por un solo componente implica tratar al consumidor como incapaz de entender la información nutricional global y restringe su capacidad de decisión.

“El etiquetado, bien diseñado, es una herramienta de información útil y necesaria para el consumidor colombiano. Pero para que eso ocurra, debe reflejar la complejidad real de la nutrición, no simplificarla hasta el punto de desinformar”, señaló la dirigente gremial.

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Además, destacó que el procesamiento industrial de la leche, lejos de alterar el perfil nutricional, cumple el objetivo de conservar y proteger nutrientes como el calcio, las proteínas y la vitamina D. Bajo este enfoque, productos como el yogurt, el queso o el kéfir aportan diversidad y balance a la dieta, por lo que calificarlos como ultraprocesados “carece de toda lógica y respaldo científico”, sostuvo la entidad.

Guillermo Jaramillo es el ministro de Salud de Colombia - crédito @MinSaludCol/X

Rigor técnico y educativo en la regulación

Asoleche reiteró que el etiquetado puede servir como herramienta útil si presenta una visión equilibrada y evita estigmatizar alimentos saludables. Solicitó al Ministerio de Salud que revise la norma “con mayor rigor técnico y coherencia con la evidencia científica disponible”.

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“La nutrición saludable se construye con educación, diversidad y balance, no con sellos que estigmatizan y borran la mitad de la realidad nutricional de los alimentos”, sostuvo Ana María Gómez.

La presidenta del gremio manifestó su desacuerdo con una regulación que uniforma la advertencia, ignorando la diversidad nutricional. Abogó por políticas basadas en la información transparente, la educación alimentaria y la promoción de un entorno nutricional variado.

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